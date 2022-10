Tango que florece y resiste: Victoria Di Raimondo y Araca celebran en el Quintanilla la fuerza actual de este género

Dos manifestaciones del tango se encontrarán esta noche, a las 21.30, en el escenario del Teatro Quintanilla: Victoria Di Raimondo -quien viajó desde Buenos Aires especialmente- y Araca Aires Urbanos, una joven e interesante banda local que interpreta la música ciudadana con matices de géneros actuales. Se presentan por primera vez juntos para despuntar el vicio del dos por cuatro, en un espectáculo que renueva el vínculo del público con la música de arrabal. Además, participará el contrabajista Pato Ibire como artista invitado.

Gastón Siqueiros en voz, Agustina Guillén en bandoneón, Carlos Acosta en piano, Hugo Larrañaga en contrabajo y Camilo Martínez en batería integran Araca, que viene cosechando logros y reconocimientos en distintos puntos del país.

Luego de haber actuado en grandes escenarios a nivel nacional como la Cumbre Mundial del Tango y el Festival Facaff, entre otros, y de haber presentado su segundo disco “Ciudad Tensión”, se presentan esta noche para darle salida a la sonoridad oscura y contundente que los caracteriza.

“Estamos felices de compartir esta noche de música y letras atravesadas por la poesía. Aunar dos propuestas de estas características es enriquecer las experiencias estéticas actuales dentro de la música ciudadana argentina”, subrayan desde Araca Aires Urbanos.

Los músicos tienen varios trabajos compartidos en YouTube y en Spotify, donde se puede apreciar su impronta, que ellos definen como “una mirada fresca del género, un soporte sustentable para una poesía corriente, actual y urbana”.

La invitación a Victoria Di Raimondo de compartir escenario promete, dicen, una noche memorable.

La cantante de tangos mendocina, radicada en la gran ciudad, es letrista, compositora y profesora de Letras. Actualmente se desempeña como solista y colabora en distintos proyectos vinculados al tango nuevo.

En 2015 y 2021 sacó discos junto al Cuarteto La Púa: “Mariposa muerta” y “Canciones con niebla”. Trabajó a dúo con la pianista Paula Gandino, con quien grabó “Pretérito Imperfecto” en 2020. Además colabora con la Orquesta Típica Di Pasquale, con la que acaba de grabar un nuevo material discográfico llamado “Continuidades”, y con la Orquesta Típica Julián Peralta.

Su último disco se llama “Negro sobre negro” y fue lanzado en diciembre del 2021 junto al compositor, arreglador y guitarrista Hernán Reinaudo.

En entrevista con Los Andes, Victoria Di Raimondo habla de las nuevas generaciones del tango, de la presentación en el Quintanilla y de su vida en Buenos Aires.

- ¿Es la primera vez que comparten escenario con Araca Aires Urbanos?

- Es la primera vez que nos vamos a presentar juntos. Ellos han estado trabajando en un material nuevo sobre el tango del siglo XXI, entonces iban a presentar estas canciones y, como hace ya tantos años que yo estoy un poco entregada a los tangos nuevos, me invitaron muy gentilmente. Yo encantada, porque me gusta que haya grupos aquí en Mendoza que estén haciendo algo nuevo. Y bueno, siempre es una cosa linda venir a compartir la música con la gente.

- Es una banda compuesta por gente joven...

- A los chicos no los conozco pero sí te puedo decir que una de las cosas más lindas que están pasando en el tango ahora es que hay una nueva generación que viene con todo.

- La estética, en cuanto a imagen, es muy urbana.

- Claro, lo lindo ahora es que hay de todo: hay orquestas que tocan tango, hay orquestas típica, gigantes, de gente entre 20 y 30 años que tocan tangos de manera más cercana a los clásicos, hay gente que está haciendo cosas más disruptivas... En fin, de todo. Está buenísimo. Imaginate que hace unos años, cuando arranqué, no hubiera podido visualizar esto jamás.

- En tus inicios estuviste en bandas más rockeras. ¿Cómo fue tu paso al tango?

- Sí, fue rarísimo. La verdad es que arranqué sola, había unos discos en mi casa y empecé a escuchar a Gardel. Me acuerdo que tenía una banda que se llamaba Penélope Glamour y hacíamos un tango con cero conciencia. Y hacíamos como un pedazo de “Malena” en uno de los temas, y después me fui enganchando y empecé a buscar gente para tocar tango, pero no estaba nada fácil. Igual estuve unos años tocando con Quique Norberto, Sergio Angulo, Roberto Galvan y éramos todos pibes que veníamos del rock, absolutamente, hasta que armamos Altertango con Elbi (Olalla). Sin embargo, ahora hay una nueva generación que ha entrado directamente al tango.

- ¿Eso tiene que ver con que los jóvenes de ahora no vivieron el tango de primera mano?

- Yo creo que la explicación tiene que ver con que mi generación prácticamente no tenía maestros, no había gente que te pasara mucha data ni nada. De hecho, algunas personas más grandes eran bastante reacias, no todas, pero algunas…

- ¿Y ahora?

- Es al revés, ahora son todos maestros, están vinculados a la docencia, o trabajan en la Escuela de Música Popular de Avellaneda que es un semillero enorme, o en la escuela Osvaldo Bonis, y al ser una generación de maestros también tuvieron la posibilidad de estudiar, entonces están muy bien formados.

- ¿Estás radicada en Buenos Aires definitivamente?

- Sí, desde hace nueve años. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo...

- Has grabado varios discos en los últimos tres años.

- Sí, no hubo pandemia que me detenga. Lo que pasa es que hay muchos músicos de tango en Buenos Aires y tenés la posibilidad de estar haciendo cosas y siempre alguien te invita a participar de sus proyectos, por lo que ha sido muy productivo.

- ¿Los discos están en formato físico?

- No, el último disco que hice en formato físico fue en el 2017 con el Cuarteto La Púa, y supongo que va a ser el último para siempre, porque no tiene sentido, ya nadie compra discos y encarece muchísimo la producción del disco. Sale más caro fabricar el disco que grabarlo. Lamentablemente eso se perdió, a mí me parecía hermoso el hecho de armar el arte de tapa, y además si te ibas de gira parte del motivo era para vender discos.

- Cambió la industria.

- Entre todas las limitaciones que tenemos los músicos también está esa, que no tenemos la posibilidad de generar algún tipo de beneficios a través de la venta de discos, porque las plataformas te dan centavos de las reproducciones. Tal vez gana plata Ricky Martin, la gente del trap, pero la gente de un circuito más “elitista” o más de culto, la cantidad de reproducciones -a escala- nunca reditúa mucho dinero.

Araca Aires Urbanos - Tango

- ¿Qué temas van a presentar con Araca?

- Vamos a hacer dos tangos de compositores nuevos, ellos van a hacer algunos que yo hice, y yo voy a cantar algunos temas de Julián Peralta, Juan Serén, Alfredo “Tape” Rubin y otros. Pero son todos tangos del siglo XXI o, como le llaman algunos periodistas, NTA (Nuevo Tango Argentino). Creo que son soluciones incómodas al intento de diferenciar la producción de tango que se está haciendo ahora de la precedente.

- Con solo escucharlos, ¿no se diferencian?

- Estoy escribiendo una tesis, para una maestría en la UBA, sobre la lírica nueva del tango y es realmente muy diferente porque habla de otro mundo, absolutamente diferente al de los años ‘20 o de los años ‘40. Son otros temas, otra vivencia, otra experiencia. Pero además esta es una lírica que ha retomado todo el tema social y político que la generación del ‘40 que, sacando algunos autores como Discépolo, había dejado un poco sepultada. Es una lírica de resistencia, absolutamente política.

- ¿Las nuevas generaciones de tango están trabajando en colaboración o featuring como hacen los jóvenes de otros géneros?

- Sí, es absolutamente colaborativo. Hace un mes se hizo el Festival Facaff y tocaron muchísimos grupos. Este año inclusive estuvo bueno porque llevaron grupos de las provincias. Yo me enojo muchísimo cuando hablan del “interior”. Son las provincias, la Argentina profunda. Esta vez hubo grupos de acá, de Rosario e inclusive de Chile, así que fue un mes a full de tango nuevo.

La ficha

Victoria di Raimondo y Araca Aires Urbanos

Día y hora: Hoy sábado 15 de octubre, a las 21.30.

Lugar: Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Ciudad)

Entradas: en Entradaweb.com.