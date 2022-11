“Sonríe” es una de las favoritas de terror de este año y sigue en Cinépolis: ¿vale la pena ir a verla?

El fenómeno de “Sonríe” (“Smile”) se ha propagado por todo Estados Unidos: es sin dudas una de esas películas de terror que todo el mundo tiene que ir a ver al cine (por cierto, todavía está en la cartelera de Cinépolis) y que inauguran una saga. Ya recaudó más de 215 millones de dólares, cuando apenas costó 17 millones, por lo que la ganancia es extraordinaria.

Es la historia de Rose Cotter (Sosie Bacon, que recordamos de “Mare of Easttown”), una psiquiatra que un día sufre el trauma de su vida. Una paciente que recién conoce y que parece tener visiones le dice que una extraña presencia la persigue, para segundos después cortarse la garganta enfrente de ella. Lo hace con una amplia y terrorífica sonrisa, que le da el nombre al título de la película.

Decir cualquier cosa más sería ya spoilear, lo que en una película de terror es una mala palabra. Baste decir que el filme, dirigido por un debutante Parker Finn, cumple su propósito de hacernos pasar un momento de tensión pegado a la silla.

También vale adelantar que queda abierta la posibilidad de una secuela, que podría estirarse indefinidamente porque el concepto de la película (muy explotable, como “Destino final”) traería millones a la franquicia y toda suerte de muertes pavorosas e involuntarias que los espectadores más morbosos agradecerán.

"Smile" inaugurará seguramente una lucrativa franquicia.

Eso sí: abundan los clichés como el jumpscare y los personajes unidimensionales y predecibles. Pero bueno, ¿es mainstream, no?

No espere el espectador ver la película de terror más arriesgada ni original del año. Para eso pueden ver otras “de autor” que este año pasaron, con repercusiones dispares en la crítica, por las salas: como “Men”, de un cineasta al que siempre hay que prestarle atención como Alex Garland (“Ex Machina”, “Aniquilación”) y “¡Nop!” de Jordan Peele, quien ya se ha ganado renombre como un exponente del terror contemporáneo, con filmes como “¡Huye!” y “Nosotros”. De estas dos películas hablaremos próximamente.

“Sonríe” viene con mucho marketing detrás, lo que sin dudas aumentó su repercusión. Aunque también la crítica se ha rendido a ella: “Probablemente será un éxito, porque es una película de terror que cumple, sin hacerte sentir engañado”, escribió Owen Gleiberman de Variety. Y “el motivo central, que resulta nauseabundo, tiene algo que llama la atención (...) Me he visto sonriendo tímidamente durante un buen rato (...)”, escribió el reconocido crítico de The Guardian, Peter Bradshaw, otorgándole cuatro estrellas sobre cinco.