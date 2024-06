“Soltar para ser feliz”: Mario Massaccesi y un espectáculo para mirar hacia adentro

El periodista Mario Massaccesi tiene una faceta desconocida para muchos, que es su actividad como coach, a través de la cual intenta llegar a las personas para proponerles una nueva mirada sobre sí mismos y sus circunstancias. “Soltar para ser feliz” es un espectáculo que realiza junto a la psicóloga y Master Coach Patricia Daleiro, coautora de los libros publicados en este sentido, y compañera de este camino paralelo que el periodista de TN realiza durante los fines de semana y en sus talleres. Esta vez se presentan en la sala Armando Tejada Gómez, del Espacio Julio Le Parc, esta noche a partir de las 20.30, con una entrada general de 12.000 pesos, que se puede adquirir en entradaweb.com.ar

El periodista de TN cuanta su historia personal con la intención de ayudar a otros

“Soltar” es una palabra que se ha vuelto recurrente como la idea de liberarse de aquello que obstaculiza la felicidad, pero el verdadero desafío es encontrar el “cómo”.

Mario Massaccesi y Patricia Daleiro revelan en el espectáculo las técnicas que aplican en sus talleres grupales. “Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, el fracaso y el éxito, las decisiones que yo tomo por mi vida, que creemos que son decisiones para mí solo, impactan en el sistema, porque somos un sistema”, dice Mario en una charla con Los Andes.

El periodista de TN cuanta su historia personal con la intención de ayudar a otros

-No es frecuente verte en esta faceta de coach, alejado de la pantalla y del periodismo

Viste? es una sorpresa para mucha gente, porque lo vengo haciendo al margen de la tele. Yo empecé hace muchos años porque es algo que venía desarrollando primero en mi vida personal, para ponerme bien yo. Y cuando empecé a tener resultados concretos y a contarlos públicamente, empezó a desarrollarse esa otra faceta que yo no sabía que existía. Me pareció también muy generoso de mi parte poder hacerlo, porque tal vez sos un punto de referencia para gente que no encuentra su propia salida.

Así empezó a surgir todo hasta llegar a esta instancia con tres libros publicados, podcast con cada uno de los libros, el teatro, más los viajes “con sentido” en los que llevamos grupos a distintos lugares del mundo para que tengan una mirada interior.

El periodista de TN cuanta su historia personal con la intención de ayudar a otros

-En este contexto, en que la palabra “soltar”, que se puso de moda con la idea de que todo se suelta, nada se sostiene, y que conlleva una falta de compromiso ¿Cómo diferenciar entre lo que realmente hay que soltar y aquello que vale la pena sostener?

Es buenísima la pregunta. Yo creo que no hay falta de compromiso, sino miedo, y cuando el miedo le gana al compromiso, el compromiso queda en una escala menor. Nosotros decimos que “soltar” no es una aspirina, es un proceso. No sabemos cuánto tiempo nos lleva y no es medible con otros, es medible uno mismo. Ahora, respecto de la pregunta concreta, una de las tantas maneras de soltar, por ejemplo, es primero chequear y ver qué es lo que sí quiero mantener en mi vida, porque son mis valores, me constituyen, me hacen bien, me impulsan, me llevan a las mejores emociones. A veces, cuando elegimos lo que queremos mantener, por descarte empieza a aparecer lo que ya es inútil en mi vida o está generando un peso que no es sano. Ahí es donde podemos ver eso que sobra.

¿Esto lo abordan desde el punto de vista serio, filosófico, con humor? ¿Cómo es el espectáculo?

El espectáculo propone esa mirada hacia adentro, por eso decimos que no es una obra de teatro, es una experiencia para poder mirarse a sí mismo, dónde estás parado, qué sobra en tu vida, qué ya no va. Es como chequear la fecha de vencimiento de todo lo que tienes adentro, “con el humor que no anula la reflexión” como decía Enrique Pinti.

El periodista de TN cuanta su historia personal con la intención de ayudar a otros

-¿Cuentan sus experiencias propias?

Patricia Daleiro, psicóloga y coautora de todo, habla de cómo soltó su cáncer, cómo está soltando a su hijo de 27 años, cómo soltó un matrimonio tóxico. Yo hablo de cómo solté una niñez trágica que empezó muy trágica a los 8 años, hablo de cómo suelto los mandatos familiares de que me tenía que casar y tener hijos y soy un feliz solterón. Soltar ese mandato y que no me genere culpa que mi proyecto de vida fuera en soledad, no sabes lo que me ha costado. Y hablamos de hechos concretos, todo lo que el libro, que ya va por la novena edición, dice. Todo lo hemos pasado por nuestro cuerpo, no proponemos nada que no hayamos practicado.

Por eso es un espectáculo coral, porque nos permite abrazar lo que pasa con una mujer, con un hombre, con alguien que se casó, con alguien que es soltero, con alguien que tuvo hijos, alguien que no tuvo hijos. El mandato del lugar femenino, el mandato del lugar masculino. Una figura pública como soy yo y alguien que no es público.

El periodista de TN cuanta su historia personal con la intención de ayudar a otros

-¿Cómo aceptar cuando el mandato es propio, y no se pudo concretar?

Creo que no hay que amarrarse a la idea del “no puedo”, porque si estás vivo y tenés vida hacia adelante, todo es posible. Ahora, ¿a qué ideas te estás amarrando? Te pongo un ejemplo concreto: una muchacha que quería ser madre solo por el método natural de quedar embarazada. La medicina le estaba diciendo que no era posible de ese modo. Y le dije: “A ver, ¿en qué te enfocas? ¿En el método que querés ser madre o en tu intención de ser madre?”. Y recuerdo que hubo una frase que le cambió a ella para siempre, le dije: “Si tu misión en este mundo es ser madre, tu puesto está asegurado”. Hay muchas maneras de ser mamá. Entonces, aquello que no hemos logrado, hay otras formas de hacerlo. El tema es animarnos a la sorpresa. Tengo una amiga que se la pasa buscando trabajo de lo que quiere y ya no tiene un mango. Le digo, “Buscá trabajo en otra cosa que no sabes qué puede haber detrás de eso”. Y a veces, por no abrir esas nuevas puertas, nos perdemos de la sorpresa.