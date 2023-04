Silvina Escudero habló sobre el dramático deseo de ser mamá y no poder: “Dios es el que dispone”

Diciembre fue un mes de muchísima felicidad para Silvina Escudero. Después de años de pareja, selló su amor con su novio Federico con un romántico sí quiero en una fiesta íntima, rodeados de los afectos más cercanos. El tiempo despertó el profundo deseo de ser mamá y confesó cómo vive y se enfrenta a esa decisión.

El esplendoroso vestido de Silvina Escudero

Silvina Escudero se casó con su novio Federico

En diálogo radial con “La Once Diez”, la bailarina y estudiante de locución hizo referencia al tema y destacó que si bien no es algo urgente, el deseo está. Silvina rememoró las complicaciones que atravesó su hermana Vanina y tuvo una sentida reflexión sobre la maternidad.

“Está en nuestros planes ser padres, nos encantaría, pero a veces el tiempo no lo determina uno, Nos estamos ocupando de poder lograr nuestro sueño como familia”, contó Silvina. “El tema es que a veces podés hacerte los análisis que quieras, pero el que determina es Dios. Vanina estuvo cuatro o cinco años hasta que llegara Benicio. Así y todo, aunque tengas médicos, Dios es el que dispone”, aseguró la modelo.

La lucha de Vanina Escudero y Álvaro Navia para ser padres. (Captura video)

SILVINA ESCUDERO HABLÓ DEL ESCÁNDALO DE JEY MAMMON

Silvina Escudero acompañó a Jey Mammon en el ciclo “Los Mammones”. Gabriel Schultz y Lula Rosenthal (cantante y pareja de Miguel Ángel Rodríguez en el Cantando), completaban el equipo. Allí terminaron de forjar su amistad que venía desde hace años.

Silvina Escudero, Gabriel Schultz y Lula Rosenthal, el equipo de Jey en Los Mammones

Tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto a Jey Mammon por abuso sexual cuando era menor de edad, la modelo brindó su opinión al respecto: “Yo lo quiero mucho, es mi amigo y esto me atravesó. Pensé mucho si llamarlo o no, no lo hice, tampoco le escribí”, confesó.

“Me da mucha impotencia como persona, cómo tanta gente ha ultrajado la inocencia de un niño, todas las personas que han vulnerado su vida. Lo bueno de todo esto es que se puede esclarecer”, concluyó en última instancia Silvina Escudero sobre la acusación que involucró al conductor.