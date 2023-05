Se filtró el video del momento en el que Eloy Rivera, ex Gran Hermano, es apuñalado por el novio de su ex

Eloy Rivera, exparticipante de Gran Hermano, fue apuñalado por el novio de su ex y quedó internado el pasado 14 de abril. Franco Coronel fue la persona que atacó al joven en plena vía pública y quedó imputado por el delito de tentativa de homicidio, en la causa que instruye el juez Martín Peluso.

A casi un mes del violento enfrentamiento, salió a la luz el video del momento en el que Eloy Rivera fue herido con un cuchillo. Fue en Socios del Espectáculo que mostraron el video que grabó una testigo del momento, que podría haber terminado en una tragedia.

En las imágenes, se lo ve a Franco escondido, mientras Eloy habla con Thalía Di Mario, su ex y actual del atacante. La persona que grabó, aseguró que en un primer momento pensó que se trataba de un hecho de inseguridad, ya que Coronel estaba detrás de un árbol mirando la situación.

También, este video aportó la prueba de que Rivera le pidió que deje el cuchillo, pero no fue así y resultó herido. “Larga el cuchillo, gato”, se escucha decir al ex de GH, y las imágenes podrían favorecer al joven que tras recibir el alta, fue preso y finalmente quedó liberado.

Eloy Rivera habló tras el intento de homicidio que sufrió

Eloy Rivera, exparticipante de Gran Hermano charló en exclusiva en Socios del Espectáculo, donde mostró las heridas que casi le cuestan la vida. Rivera no dudo en confirmar que la intención de su ex novia y Franco Coronel, el novio de esta, querían matarlo a toda costa.

Además, mostró las heridas que cicatrizan en su cuerpo luego de haber recibido al menos seis puñaladas. Rivera, que sufrió una emboscada por los dos, habló con Santiago Riva Roy desde Burzaco y aseguró que ya se encuentra en su casa “tranquilo. acompañado por mi familia y mis amigos”.

“Las heridas están sanando, tengo entre quince y veinte puntos, pero me duele bastante el pulmón porque me lo perforaron y me entró agua y casi me muero”, contó.

Por otro lado, el creador de contenidos ha sufrido secuelas: “me está costando volver a entrenar, me duele un montón, pero dentro de todo estoy bien. Estuve a punto de morir. Creí que iba a morir”, reiteró Eloy.