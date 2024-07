Se conoció cuánto cobra Furia por una foto y un saludo para sus fans

Juliana “Furia” Scaglione, reconocida por su participación en Gran Hermano (Telefe), ha encontrado una nueva forma de monetizar su fama: vender fotos y saludos personalizados a sus seguidores.

La exhermanita ha habilitado en su perfil oficial de Instagram un enlace donde los fanáticos pueden adquirir estos contenidos exclusivos.

Foto: captura pantalla

“Si solicitás un video o una foto, enviando el comprobante de pago a Julianascaglione@gmail.com envia el pedido al mismo con el nombre de la persona y un correo para enviar el contenido solicitado”, se describe en la página. El costo de estos saludos no es menor: “Foto + video saludo de Furia, $5000″.

Furia de Gran Hermano, le cobra el saludo a sus fanáticos.

En una reciente aparición en el streaming de Se Picó (República Z), conducido por Gastón Trezeguet, Scaglione abordó un tema que ha generado controversia entre sus seguidores. Durante el programa, una fanática le envió un saludo que culminó con “Aguante la Furioneta”, lo que dio pie a un comunicado importante por parte de Juliana.

El conflicto que podría ser legal de Furia

“No, la Furioneta no. Voy a decirlo acá, aprovecho tu programa”, comenzó Scaglione, para luego explicar que hace semanas solicitó a sus seguidores eliminar su nombre de ciertas cuentas y emprendimientos.

“Hay algo que pedí, lo pedí hace semanas atrás y ellos no lo cumplieron, y es que le saquen mi nombre a lo que es una especie de concesión o no sé qué caraj* tienen por una cuenta que se llama Furia Oficial o algo así”, afirmó.

El panelista del programa de Telefe reveló que se había escrito en su mano.

La ex Gran Hermano fue clara sobre los motivos de su solicitud: “Yo lo que quiero es que le saquen la palabra Furia. Es por un tema económico y por un tema legal. Si ustedes no le sacan el nombre, yo tengo que iniciarles un juicio y tengo que reclamar mis derechos. Mi marca está registrada”.

Juliana subrayó la importancia de que aquellos que generan ingresos utilizando su nombre cumplan con su pedido. “Necesito que todas las cuentas quiten el nombre, los que realmente están generando ingresos con eso. No los que no están generando. Necesito que, si la Furioneta no hace eso que es la que controla todo eso, voy a empezar acciones legales. Necesito que le saquen mi nombre, se los pido por favor”, aclaró.

Furia, incómoda en Cortá por Lozano.

Finalmente, Juliana “Furia” Scaglione fue contundente en su mensaje: “Les agradezco todo lo que hicieron por mí, pero hasta acá llegó. Es suficiente. Muchísimas gracias por todo, pero sáquenle el nombre”. Con estas palabras, dejó claro que está dispuesta a proteger sus derechos y su marca.