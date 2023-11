Se casa Carlos Perciavalle: quién es y a que se dedica Jimmy Castilhos, su futuro marido

No hace mucho se dio la reaparición de Carlos Perciavalle en televisión. Fue en A la tarde luego de los muchos rumores que surgieron hace algunos meses sobre una posible estafa, y lo hizo en compañía de su prometido, Jimmy Castilhos.

Perciavalle, de 82 años y Jimmy (47) hablaron desde la mansión del actor en Punta del Este: “Las cosas pasan en la vida”. “Ha sido productor mío de todas las temporadas que he hecho en Uruguay. Hemos tenido una relación maravillosa, me hace reír mucho y me pone de buen humor”, relató halagando a su también productor.

El humorista se casará con su productor.

“Hace años que digo que la clave para que realmente surja el amor en una pareja y resplandezca y vibre es reírse, porque el sexo la droga y el rock´n roll pasa, pero la risa queda siempre”, agregó mientras Ventura y compañía escuchaban atento.

“Es más que un Superman, es un súper varón, un súper dotado, un hombre buenísimo con un humor maravilloso. Nos reímos de la mañana a la noche”, dijo el humorista, tras el comentario del ex Intrusos que se basó en la remera del superhéroe que llevaba puesta Jimmy.

Carlos Perciavalle también contó cómo fue que nació el amor: “Hicimos muchísimas temporadas en Uruguay que iban a durar dos días y terminaron siendo tres meses. (…) Y el verano pasado, en enero, vino a quedarse dos días y se quedó toda la temporada, y después se quedó en el invierno”.

Ante lo contado, Karina Mazzocco le consultó al pionero del teatro en nuestro país cuándo comenzaron a dormir juntos. “Yo no puedo dormir con nadie, me muevo demasiado y me mareo. Cuartos y casa separada en mi casa”, dijo en referencia a la amplitud de su mansión.

En cuanto a la tan esperada propuesta de casamiento, Carlos Perciavalle dio los detalles. “Hubo propuesta de casamiento gracias a Gustavo Descalzi que nos dijo que nos teníamos que casar, y ahí nomás le pregunté a Jimmy si se casaría conmigo y él me dijo ‘Por supuesto, encantado de la vida’. Entonces me arrodillé, le tomé de la mano y le hice la propuesta formal”.

