Santin Lotty: “Mendoza tiene un techo y sentí que lo toqué muchas veces”

Se llama Mauro Nicolás Santin, pero el mundo lo conoce como Lotty. Es mendocino, tiene 26 años y su historia está muy lejos de ser un golpe de “suerte”. En el presente de Lotty hay muchísimo trabajo, sueños, compromiso y constancia.

Lotty (@santin_lotty en Instagram, 31 mil seguidores) se hizo conocido por haber escrito una canción que se llamó “Pedidos Ya”. El tema se hizo viral y ahí empezó toda esta aventura que lo llevó hasta el Mundial de Qatar como representante de la app de delivery.

Repasemos. Él tenía una barbería y la vendió para cumplir su sueño de viajar a Buenos Aires para vivir de su pasión, la música. Después llegó la pandemia y el viaje se pospuso. Sin otra salida, el joven se puso a trabajar de delivery y ahí nació la canción. Hace dos años hizo las valijas, se fue a la Capital y el resto es historia.

De vuelta en Argentina, después de haber estado en Qatar, Lotty se hace un tiempito para hablar con Los Andes.

-¿Cómo fue la experiencia de haber estado en Qatar?

-Una locura increíble. La verdad, muy zarpado.

La acción publicitaria de la marca consistía en llevarle a los hinchas nada más y nada menos que el obelisco a Qatar. En cada imagen que hay de los banderazos con un obelisco en el medio, estaba el mendocino.

-¿Cómo surgió la idea del obelisco?

-Era una acción sobre cuál era el pedido del hincha. Todos pedían el obelisco. El pedido me lo hicieron a mí en Instagram, entonces dije “che, estaría bueno llevar el obelisco” y me dijeron que sí, así que lo preparamos. Cuando lo armamos fue una locura. Se convirtió en el punto de encuentro de todas las personas en Qatar. Como era livianito, lo podíamos levantar. Una locura.

-Y yendo un poco más atrás. ¿Cómo fue el día en el que te dijeron que te ibas a Qatar?

-Fue en noviembre, unos días antes de que empiece el Mundial. Yo había hecho una convocatoria en Twitter. Después me contactan los chicos de Pedidos Ya y me dicen que si puedo hacer una canción con la temática de los pedidos del hincha. La hice, la mandé y la subí a TikTok. Ahí me respondieron y me preguntaron si podía hacer una entrevista en el programa “Nadie dice nada” de Luzu Tv que conduce Nico Occhiato. Estaba en la nota y llega un audio diciendo que me iba a Qatar.

-¿Vos no lo sabías?

-¡No, no sabía nada!

-Me imagino tu alegría.

-Una locura.

-¿En algún momento te paraste a pensar en todo esto que te viene pasando?

-Sí, cuando volví. Y ahora me invitaron a los Coscu Army Awards, que son como los premios más zarpados de acá de la movida. Son el 26 de diciembre en el Teatro Colón y todavía no lo puede creer.

-Una atrás de la otra, no parás...

-No, todos los días laburando y algo pasa.

-En uno de tus posteos decís que están viendo la luz después de cinco años, ¿me querés hablar de eso?

-Claro, yo vengo hace cinco años haciendo música, pero hace dos años que se empezó a activar todo, desde que me mudé a Buenos Aires.

-¿En Mendoza no tenías oportunidades?

-Mendoza tiene un techo y sentí que lo toqué muchas veces y no pasaba nada. Salí en todos los medios de comunicación, tocaba en los boliches, tocaba en todos lados y no te contacta ni un manager para trabajar, entonces cuando decidí mudarme fue cuando empezó a explotar. Cuando llegué a Buenos Aires empezó a funcionar todo mucho más rápido y hasta sin buscarlo. Acá, con el solo hecho de trabajar e ir a eventos y que te vean, garpa más que hacer un montón de cosas. Cuando empezó a funcionar todo no me quise volver más.

-¿Cómo era tu vida en Mendoza? ¿En dónde vivías?

-Yo vivía en Villanueva, Guaymallén.

-¿Y qué hacías?

-Trabajaba en un local de suplementos deportivos. Estuve como tres o cuatro años ahí. Después, había ahorrado una plata y puse una barbería. A principios del 2020 la vendí y mi idea era irme a Buenos Aires, pero me agarró la pandemia y como no podía hacer nada me puse a trabajar de delivery.

-Haciendo un balance, no podríamos hablar de suerte porque la laburaste toda...

-Por ahí la gente me dice “Ay, qué suerte que fuiste a Qatar”. Suerte las pelotas. Para que llegara a pasar todo lo que pasó, no fue suerte, fue buscarla. Si me hubiese quedado Mendoza no hubiese pasado nada.

-¿Extrañás algo de acá?

-Sí, obviamente, mi barrio, mi familia y mis amigos. Pero bueno, todos los grandes se fueron de su ciudad: Messi, Cristiano Ronaldo... Todos abandonaron su barrio para ir a buscar la grandeza.

-Hay una frase que dice que nadie es profeta en su tierra.

-Olvidate. Cien por ciento real.

-Bien, ¿y ahora qué? ¿Cuál es tu sueño?

-Ahora mi motivación o mi sueño es pegar un buen tema tipo. Quiero sacar una canción que le vaya bien y tener más reconocimiento por mi música. Esperemos que en las próximas semanas saquemos un estreno que le vaya mejor que a los que ya sacamos.

SU RELACIÓN CON EL KUN AGÜERO

-Mirando tus redes sociales veo que estuviste con el Kun Agüero en Qatar, ¿cómo fue esa experiencia?

-Este viaje me agarró con mucha experiencia, entonces llegar a estar con el Kun Agüero me lo tomé como trabajo y era como que fui a hacer lo que tenía que hacer. Llegamos al hotel y había mucha gente. Salió su equipo y yo pensé que iba a bajar y a sacarse fotos y a firmar camisetas. Yo dije, “bueno, no lo quiero molestar”. Me puse a un costado con la remera con la que tenía que filmar y me quedé esperando. Él bajó, se sacó un par de fotos y se vino hasta donde estaba yo y me dice “hola”. Levanté la cabeza y le dije “qué onda”. “Todo bien”, me dice. “Soy Sergio, un gusto. ¿Vos sos Lotty?”

-Qué buena onda...

-Sí, nos pusimos a hablar, practicamos lo que teníamos que decir y lo sacamos de una. Después nos quedamos hablando y parece que le caí piola porque él después me etiquetó en sus historias y eso no era parte del trato. Es re piola.

-Vos me hablabas de sacar una canción que la pegue, ¿hay algún otro sueño más grande?

-Trascender y dejar un buen mensaje a los chicos, más que nada a la gente del interior que por ahí se le complica un poco más por ser del interior justamente. Pero, sí, trascender y poder dejar un legado que la gente lo vea y lo tome como ejemplo.

-¿Tu mensaje para un pibe de Corralitos, por ejemplo, es que se vaya a buscar sus sueños afuera?

-No, que haga lo que le gusta y que no precisamente se tiene que ir de donde es si quiere formar su vida ahí. Lo que quieras hacer, hacelo, pero con el corazón. Hoy en día la gente no hace las cosas que le gustan. Conozco a mucha gente que es re infeliz porque trabajan en un laburo que no les gusta o los tratan mal. El mensaje es hacer lo que a uno le gusta, seas panadero o verdulero, bicicletero, pero con ganas, con el corazón y que, si vos lo haces y le ponés todo el empeño, no importa de dónde seas, te va a ir bien.

-¿Te quedaste con ganas de más Qatar?

-Sí, me quedé con ganas de más Mundial. Habíamos cerrado mi contrato hasta la fase de grupos, y si a la campaña le iba bien nos quedábamos. Para mí fue la mejor campaña que planteó una marca porque salió todo de manera orgánica. Hasta último momento estuvimos viendo si nos quedábamos, pero la empresa dijo que no, así que nos volvimos.

-Bueno, ¿y qué pensás para este domingo?

-Uff, ojalá ganemos. ¡Tengo unas ganas de que seamos campeones!