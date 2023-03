Santiago Morotizado: “Siento que cumplí con Okupas”

A finales del año 2000 Argentina vivía una de sus peores crisis, pero la creatividad argenta aflora en todo momento y en todo contexto.

Así fue como Bruno Stagnaro craneó “Okupas”, una serie que cuanta las andanzas de Ricardo Riganti (Rodrigo de la Serna), “El Pollo” (Diego Alonso), Walter (Ariel Staltari), el “Chiqui” (Franco Tirri) y Severino, el perro que se robó miles de corazones.

La crudeza de la serie atrapó a muchos adolescentes como Santiago Barrionuevo, quien se apasionó a tal punto que llegó a grabar todos los capítulos en VHS para después maratonear y hasta hacer incursionar a amigos a verla: “He visto la serie unas 30 veces, por lo menos”, aseguró.

La serie "Okupas" tomó dimensión internacional con su reposición en Netflix (Captura de pantalla).

Cuando surgió el rumor que Netflix quería reproducir la serie, pero no lo podía hacer por problemas con los derechos que las canciones que se usaron en el 2000, el ahora conocido como Santiago Motorizado se contactó con la productora para ofrecerse para hacer la música y que la serie vea la luz 22 años después.

Y ahí nació “Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro”, que el líder de Él Mató un Policía Motorizado presentará este viernes en el Cultural Aurora de Maipú (ex Bodega Giol) desde las 21.

Santiago habló con Los Andes sobre la creación de este disco, de su inspiración para las canciones y de la emoción de cantar con su padre.

“Soy muy fan de Okupas, recuerdo agarrarla empezada cuando la dieron en Canal 7. Me acuerdo de ver ese primer capítulo y quedar estupefacto, no entendía lo que estaba viendo. Era una escena donde el “Pollo” iba a ver al “Negro Pablo” para pedirle una plata y en un momento pensé que era un documental porque había un realismo que nunca había visto. Ahí quedé atrapado”, comenzó contando el platense.

Para un fanático poder colaborar para que su serie favorita se pueda volver a ver, es algo emocionante: “Ver la serie en Netflix y con música mía es algo que todavía no puedo creer”.

Okupas es una historia que traspasa a varias generaciones y que generó un quiebre entre los jóvenes: “Lo que generó la serie porque hay mucha gente que no la había visto. Okupas cambió el lenguaje de esa época porque fue al foco de la situación con una crudeza única. Después vinieron otras series que estuvieron muy buenos que intentaron simularlo como ‘Tumberos’ o ‘El Marginal’ ahora, pero es más Hollywood”.

Santiago Motorizado se presenta en Mendoza para presentar “Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro”.

Vivir en Argentina es como estar dentro de un loop permanente y que series pensadas en el 2000 pueden reflejar la actualidad dos décadas después: “Okupas se vuelve a emitir 21 años después de su estreno y sigue impactando por el clima del país que estábamos viviendo en aquellos años de pre crisis y eso volvió a interpelar a una generación que no vio la serie”.

Cada fan de las series tiene un personaje preferido, en este caso Santiago cuenta cuales eran los suyos: “Mi personaje preferido es el ‘Negro Pablo’ (Dante Mastropierro) o Walter (Staltari) y por suerte pudo conocerlos a todos. Dante es como en la ficción, muy genuino, pero Ariel tiene un rango actoral increíble y su personaje es entrañable porque es el típico canchero que se la sabe todas y es un torpe que se come lo mocos. Es brillante”.

Las grandes obras, a veces, aparecen de casualidad: “El proyecto aparece de la nada. Una amiga que trabaja cine y televisión me había contado que había un rumor que se iba a reestrenar Okupas y eso me motivó. Sabía que había problemas con los derechos de las canciones que se utilizaron en esa época porque son todas internacionales (The Rolling Stones, The Who, Bob Marley, The Beatles, entre otros) y eran impagables. Entonces me llegó que Bruno (Stragnaro) estaba buscando música para poder reestrenarla y me contactó porque le gusta Él Mató un Policía Motorizado y la primera invitación era para sumar temas de la banda y de otros artistas, pero algo complejo porque había que ponerse de acuerdo con artistas, sellos y que, además, pegue con la narrativa de Okupas”.

Bruno Stagnaro convocó a Santiago Motorizado para que adaptara la banda sonora original. (Netflix).

Ya con el trabajo termino, el líder de una de las bandas más convocantes del rock actual, se siente tranquilo y conforme con el trabajo realizado: “Siento que cumplí con Okupas, creo que llegué a un lugar que quería llegar porque incursioné en otros ritmos como el folklore o la cumbia porque están fuera de mi registro habitual. De todas maneras, el folklore siempre estuvo en mi vida porque en mi casa siempre hubo una guitarra criolla porque mi viejo es salteño y siempre tocaba la guitarra en su habitación antes de la cena y con mi hermano nos colábamos para verlo”.

Si bien lo hizo con placer, Santi sabía que había una presión extra con su obra por ser seguidor de la serie: “Estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, sabía en qué momento tenía que entrar una canción… pero eso es un presión también, porque al ser fan de la serie como que todos miraban con un ojo más crítico”.

Santiago tenía la intención de alejar a “Él Mató” de la serie y por eso propuso hacer más más curado: “Después de varias charlas le propuse componer canciones pensando en las escenas y le encantó la idea y así nacieron casi 70 piezas musicales entre canciones y música instrumental. Fue algo muy loco y que lo hice en pandemia, algo que también ayudó porque con el trajín diario de la banda hubiera sido muy complicado hacerme el tiempo para llevar adelante este proyecto. Ser parte de Okupas lo voy a llevar siempre en mi corazón”.