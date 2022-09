Santiago Kovadloff: “Hay que darle peso a la ley ante el desenfreno de la calle”

En esta oportunidad, Santiago Kovadloff no volverá a la provincia a presentar alguno de sus libros, sino que será uno de los invitados especiales de la Feria del Libro de Mendoza 2022, en la que participará de varias actividades.

Por un lado, como parte de la Academia de Letras, será parte de una mesa que compartirá con distintos académicos como Pablo De Santis, Aída González, Javier R. González, Liliana Cubo de Severino, Antonio Requeni, entre otros, para homenajear la obra de Antonio Di Benedetto y reunirse.

“Las varias cosas que voy a hacer, sin embargo, están todas hilvanadas por una misma emoción: la emoción del arte. La poesía, la reflexión y el diálogo con mis compañeros de la Academia de Letras, todos grandes poetas”, comenta el poeta, ensayista y filósofo sobre la actividad que tendrá lugar el próximo jueves 8, en el Espacio Le Parc.

Y esa misma jornada, Kovadloff estrenará en Mendoza “La travesía”, el espectáculo musical y poético que creó junto a la pianista Ana Victoria Chávez y el violinista Federico Moujan. La propuesta de Orfeo, tal como se llama el trío formado por los artistas, combina música en vivo y letras, y ya tuvo su paso por el Teatro Colón de Buenos Aires y otras salas del país.

Los músicos y el poeta trazan a lo largo de algo más de una hora un itinerario que nos invita a recorrer y habitar atmósferas estéticas tan variadas como igualmente intensas. Clasicismo y barroco; romanticismo e impresionismo; expresionismo y modernidad; recorriendo poemas de Lucrecio, Catulo, Borges, Cortázar, Vallejo y otros más. Mientras, los músicos interpretan obras de Bach, Gounod, Scarlatti y hasta el argentino Ginastera.

-¿Cómo surgió la idea de crear el grupo?

-La obra surgió ante una propuesta que le hice a Ana Victoria acerca de musicalizar y acompañar mi lectura, de un repertorio de poetas muy heterogéneo, con poetas griegos, latinos, argentinos. Escuchando algunos de los textos encontrarán no solo melodías que acompañan la lectura. Logramos pasajes de solo piano y lectura, violín y piano, y solo poesía, que es donde interpreto al poeta mexicano Jaime Sabines y al portugués Fernando Pessoa. Además, interpretamos un fragmento de “El infierno” de “La Divina Comedia” de Dante Alighieri.

-¿Cuál es su visión de la cultura y de la literatura, con los cambios no solo tecnológicos, sino con las nuevas narrativas?

-Hoy se suma la lectura digital que cambia los hábitos, pero no necesariamente la sustancia de una obra de arte. Que se acceda a ella mediante una pantalla o una página es una cuestión de interés, pero medularmente lo esencial sigue siendo otra cosa, que es la capacidad de convivencia que tiene el ser humano con la palabra del poeta, o de un pensador.

-En cuanto a las nuevas narrativas, ¿cree que los nuevos autores tienen suficiente espacio para difundir sus obras en el mercado literario?

-Todo lo que implique ensanchar el campo de la expresión estética me parece oportuno y es bienvenido. Creo que es un grave error considerar que las nuevas modalidades pueden afectar la profundidad del contacto con las obras. La profundidad depende de la educación y no del medio.

Una realidad política convulsa y el poder como salida

Kovadloff es uno de los intelectuales más reconocidos que reflexionan sobre la política y sociedad argentina. Frente al ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández, el jueves pasado en su domicilio en la Recoleta, la charla con el ensayista se corrió del lado poético y artístico, para virar a la política nacional.

-¿Qué opinión tiene sobre el ataque a la vicepresidente y cómo afecta a la institucionalidad del país?

-Es un hecho que tiene una magnitud enorme en la realidad argentina. Creo que poco podemos saber todavía del origen de este episodio que es ciertamente atroz, si la motivación fue de una u otra índole. Si está producido por quienes supuestamente son enemigos de este gobierno, como a veces se escucha decir del lado del oficialismo. De modo que por el momento es prudente no aventurar hipótesis sobre el origen. En cambio, es más relevante ver el alcance que tiene, cuáles son sus consecuencias.

-¿Por ejemplo?

-Creo que la oposición reaccionó muy rápida y unánimemente, no identificando la autenticidad del episodio, sino que es un hecho atroz y repudiable. Por otra parte, el oficialismo también lo hizo, pero mientras la oposición no abrió juicio sobre los responsables, el oficialismo no tardó en insinuar de manera abierta: el Presidente Fernández los llamó “los promotores del odio”. Pueden ser los que le abrieron una causa penal a la Vicepresidenta y la consideran responsable de actos de corrupción y delitos muy graves.

Es inevitable, episodios como éste permiten que la atención pública recaiga sobre el impacto de la noticia y distraiga de otros problemas que son cruciales en el país, como la inflación, la desocupación, el encarecimiento de la vida y el hecho de que las medidas restrictivas que el Estado puso para evitar el desmadre económico afectan a muchos sectores, pero no tocan los presupuestos de los empleados del Estado.

-¿Hay una salida posible ante una forma de gobernar agotada y una clase política cada vez más devaluada?

-Tengo la impresión de que existe sobre la oposición un juicio poco consistente, que es el de creer que los dirigentes opositores se están ocupando de la disputa personal por la carrera electoral, en vistas a las elecciones del año que viene. Creo que discusiones como las que han surgido en el interior del PRO, entre la presidenta de ese partido, Patricia Bullrich, y Larreta, no son disputas por liderazgo, sino por políticas y estrategias adecuadas para enfrentar el desenfreno de la ciudadanía, ante un número de seguidores de la Vicepresidenta que no vacilan en concebir la calle como un espacio propio y excluyente. Hoy se está discutiendo en la oposición particularmente cómo conviene proceder, para darle mayor peso al derecho que a la arbitrariedad. Hay que darle peso a la ley ante el desenfreno de la calle, como un espacio de partido. Y, por otro lado, la gente está cansada y agobiada por los problemas que ha generado la inflación descontrolada, la inseguridad, la desocupación. Estos problemas la oposición los puede y tiene que encarar en el espacio legislativo. Aún no es el momento de gobernar, pero sí puede dar a conocer algún plan si es favorable a ellos el resultado electoral.

-En este contexto usted visita Mendoza, ¿qué reflexión le despierta el federalismo en la Argentina?

-El Federalismo es una deuda que tenemos desde el instante fundacional de la Argentina. Hay que recordar que Belgrano y San Martín enfrentaron el problema enorme de transmitir la idea de Nación a una población que proviniendo de 300 años de colonialismo monárquico no tenía recursos educativos para entender un proyecto de nación. Y aún contando con una Constitución de Juan Bautista Alberdi, la Argentina sigue siendo un país propenso en darle más la palabra al poder que a la ley. Y Alberdi era un hombre del siglo XIX, y nosotros en muchos aspectos somos hombres y mujeres del siglo XIX.

La Ficha

“La travesía”, en la Feria del Libro de Mendoza 2022

Día y hora: jueves 8 de septiembre, a las 21.

Lugar: sala Armando Tejada Gómez, Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).