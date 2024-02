Sandro no tuvo hijos: la Justicia negó el parentesco con Sandra Borda

Roberto Sánchez fue uno de los hombres más deseados de todo Argentina, aunque fueron pocas las mujeres que lograron estar junto a él de manera oficial. En paralelo a esto, habría nacido una joven que aseguraba ser su hija.

La Justicia dictaminó que Sandra Borda no es hija de Sandro. / Archivo

Sandra Borda comenzó un juicio hace 18 años para terminar de concretar su idea y que todo el mundo supiera que ella era la única hija del mítico cantante. A pesar de sus intenciones, todo salió muy diferente a cómo lo pensaba.

El pasado miércoles, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires determinó por unanimidad que Borda no es la hija del ídolo argentino. Al poner sentencia definitiva, todo quedó claro y en el pasado.

Quien no dudó en hablar fue Olga Garaventa, la viuda de Sandro, y lo hizo a través de Gustavo Frasquet, su abogado. “Es real que no existen motivos para establecer que hubo momentos desoídos en la sentencia de la cámara y que la queja de la señora. Borda solamente se asienta en su disconformidad con el fallo... No hay ninguna grosera inactividad”, sentenció.

“Lo que ella cuenta acerca de la madre no sabemos si es cierto o no. Cuando Sandro estaba vivo, él mismo se sometió a un examen de ADN. No había una preocupación a lo que pudiera resultar”, afirmó sobre los anteriores dichos de Sandra, quien aseguró que su madre le confirmó su vínculo con Sánchez antes de morir.

Seguido de esto, el abogado recordó la personalidad del cantante y confirmó que nunca hubiese negado semejante detalle: “Roberto era un tipo muy generoso, una gran persona, ¿por qué iba a negar que tenía una paternidad?”.

Para terminar, Frasquet concluyó diciendo: “Olga siempre tuvo la tranquilidad de que su esposo en vida ya le había adelantado que él no tenía hijos, y que por más de que alguien apareciera a hacer algún reclamo, solo tendría algún fin de tipo económico”.

El momento que exhumaron el cuerpo de Sandro

En octubre de 2015 se llevó a cabo la exhumación de los restos de Sandro con el propósito de determinar la filiación de Sandra Junior como su hija. Isabela Figueroa, vocera de la demandante, ofreció declaraciones en ese momento para explicar los detalles del procedimiento.

“Fueron 10 años de lucha, los primeros años fueron extrajudicialmente, se hizo un ADN que no figura en la causa y dio negativo (...) Sandra casi desiste de su pedido cuando falleció, pero su familia y abogada la apuntalaron y le dijeron que siguiera con esta lucha”, indicó.