Rodrigo de La Serna protagoniza “El rapto”, la única película argentina en festivales

Rodrigo de la Serna protagoniza El Rapto, la única película argentina que estará presente en el Festival Internacional de Cine de Venecia -del 30 de agosto al 9 de septiembre- y tras su primera proyección en la ciudad italiana, llegará posteriormente al Festival de Toronto, del 7 al 17 de septiembre.

El film pertenece a la directora Daniela Goggi y está basado en la historia del escritor bonaerense Martin Sivak , “El salto de papá”, cuya trama gira en torno a la historia de Julio Levy quien regresa del exilio político para ocupar un puesto en la gran empresa familiar cuando su hermano mayor es secuestrado. A cargo de organizar el rescate y con todo el peso de su familia sobre los hombros, Julio descubre las fuerzas que todavía operan detrás de la recién recuperada democracia argentina.

Rodrigo de la Serna protagonizará "El salto de papá" en Paramount+ (IG: @paramountplusla)

Además del protagónico por De la Serna, el reparto lo completan Julieta Zylberberg, Jorge Marrale, Germán Palacios y Andrea Garrote.

La película fue producida por Paramount+, plataforma donde se estrenará más adelante, pero por ahora tendrá el honor de ser la única película representante de Argentina en la categoría Orizzonti Extra (Horizontes Extra) y ser proyectada por primera vez en el Palazzo del Cinema de Venecia, la sede principal del prestigioso festival de cine internacional. Luego será presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue considerada en la categoría Special Presentations (Presentaciones Especiales) y competirá con última cinta de Marcho Bellochio, Kidnapped; los segundos filmes de Micheal Keaton y Viggo Mortensen como directores, Knox Goes Away y The Dead Don’t Hurt, respectivamente; y con Monster, de Kore-eda Hirokazu. En esa cita, además, se podrá ver la quinta película de Ethan Hawke como director (Wildcat) y The Holdovers, de Alexander Payne.

Rodrigo de la Serna se ha erigido como uno de los principales actores internacionales gracias a sus actuaciones en Diarios de motocicleta y La casa de Papel, sin embargo su trayectoria actoral es prolífica e impecable.

Rodrigo De la Serna en "Diarios de motocicleta"

Su carrera comenzó en 1995 con la serie Cibersix, una adaptación para televisión en imagen real de un animé, protagonizada por Carolina Peleritti. Luego en Naranja y media, y en ¿Son o se hacen?. En 1999 entró en Pol-Ka, para actuar en Campeones (su personaje se llamaba Goyo) y en Calientes. También fue novio de Inés Estévez en Vulnerables, serie en la cual participó en los últimos 5 capítulos. En este mismo año realizó una pequeña participación en la película de Juan José Campanella El mismo amor, la misma lluvia.

En el año 2000 participó en un par de capítulos del exitoso unitario con elenco rotativo Tiempo Final, y en Okupas, logrando un destacado papel.

Pero fue en 2004 cuando alcanzó fama internacional con la película Diarios de motocicleta, cuya figura principal fue el actor mexicano Gael García Bernal como el mítico revolucionario Ernesto Che Guevara, antes de ser el “Che”. Por su papel, De la Serna ganó un premio Cóndor de Plata al “Mejor actor” y un premio Independent Spirit Award como “Mejor actuación en debut”.

Se recorre el período de la vida de San Martín quizás más desconocido: desde que cruzó los Andes hasta que se convirtió en el estratega del desembarco en Perú de las tropas libertadoras.

Además,durante 2005 demostró dotes particulares como actor de comedia en la miniserie Hermanos y detectives junto con el pequeño Rodrigo Noya de tan solo 11 años como su medio hermano. Cada capítulo se centraba en un caso detectivesco diferente que debían resolver.

En 2011 obtuvo el Premio Konex Diploma al Mérito como uno de los 5 mejores actores de cine de la década, ganó el premio Martín Fierro a “Mejor actor protagonista de unitario y/o miniserie” y actúo en el unitario de Pol-ka, El Puntero donde interpretó a José María Lombardo. Ese mismo año interpretó nada menos que a José de San Martín en Revolución: El cruce de los Andes.

Rodrigo de la Serna, Julio Chávez y Luis Luque, en una escena del segundo capítulo de “El puntero”.

En 2016 protagonizó la miniserie biográfica sobre Jorge Bergoglio (papa Francisco), titulada Llámame Francisco y en la película Inseparables, con Oscar Martínez, una remake de la exitosa película francesa Amigos intocables.

Entre sus últimas apariciones se destaca el rol de Martin Barrote “Palermo” en la serie española de Netflix La casa de papel, en 2019.

"Inseparables", película protagonizada por Oscar Martínez y Rodrigo de la Serna.

Sobre la directora de El Rapto

Daniela Goggi, es conocida por sus films Vísperas (2006), Abzurdah (2015) y El hilo rojo (2016), además de las series Mi señora es una espía (2007), Entre horas (2012) y María Marta: El crimen del country (2022).

Darío Grandinetti y Rodrigo de la Serna, dos actores para retratar la historia del Papa Francisco.

Ha dirigido varios cortometrajes a lo largo de su carrera, ha trabajado como ayudante de producción en diversas películas y colabora en la revista de crítica cinematográfica KM 111. Goggi también imparte clases en la Universidad del Cine y en otras instituciones. Su debut en el cine llegó con Vísperas, una película que desde su argumento (una mujer que espera una biopsia de útero) hasta la formación del equipo hace hincapié en el mundo femenino. El guión obtuvo la Mención Especial del Jurado para un primer o segundo largometraje del INCAA.

Sinopsis de El Rapto

Situada en la Buenos Aires de los años 80, la trama gira en torno a Julio Levy (De la Serna), un hombre que regresa al país tras un largo exilio político, con la intención de recuperar un espacio en la empresa familiar, cuando inesperadamente secuestran a su hermano.

Levy queda a cargo de resolver el rescate, lo que lo sumerge en un laberinto de intrigas en la incipiente democracia argentina, lo que deja al descubierto amenazantes fuerzas ocultas.

Rodrigo de la Serna en La casa de papel.

Una historia polémica y real

El periodista Alejandro Saldaña destaca que uno de los aspectos más relevantes acerca de la película es el libro en el que está inspirado: El salto de papá (2017). “Cuando Martín Sivak publicó el texto, se inició una fuerte disputa familiar que llegó al ámbito público, donde el escritor se enfrentó con su hermano Gabriel por la reconstrucción de la vida de su padre, Jorge Sivak, el empresario y financista que se suicidó en diciembre de 1990, arrojándose al vacío”, detalla.

“Tras el anuncio de una adaptación cinematográfica, Gabriel expresó mediante su abogado su deseo de ver la película antes de su estreno público y garantizar el respeto a la intimidad familiar. Asimismo, manifestó su descontento por la aparición de un personaje con su nombre en la película”, concluye.