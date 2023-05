Rodolfo de Masterchef sufrió un golpazo en vivo y fue rescatado por Wanda Nara

Este jueves, los concursantes de Masterchef,, tuvieron que zambullirse en una pileta llena de pelotas de pelotero para encontrar una naranja, el ingrediente obligatorio para presentar sus platos.

Tras la señal de Wanda Nara, los concursantes se arrojaron en la pileta para buscar el frutal. Todos menos Rodolfo Vera Calderón, quien se acercó tímidamente a la pileta y se llevó la peor parte.

“Rodolfo, metete a la pileta”, le gritaba la conductora. En ese instante, el periodista mexicano cayó a la pileta, y los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui no pudieron resistirse de la risa.

Rodolfo sufrió un golpe al ir a buscar el ingrediente

“Piso una pelota, me resbalo y caigo, y en un momento siento que no era una pelota”, dijo el chef refiriéndose a la naranja que consiguió.

Preocupada, la conductora de Masterchef le preguntó: “¿Rudi estás bien?”, y él le respondió superada la caída: “A la hora de salir otro quilombo, no sabía ni dónde estaba, mareado, Wanda viene y me ayuda”, siguió.

Rodolfo se olvidó de algo fundamental para una pizza

Días atrás los cocineros tuvieron que cocinar pizzas y si bien a primera vista la receta de la pizza parecería ser unas de las más sencillas, los participantes de MasterChef tuvieron algunos traspiés.

Uno de los que más la pifió fue Rodolfo, quien fue apodado por Wanda como el “cocinero olvidadizo”. “Me faltó poner la salsa, me había quedado deliciosa. Me faltó hacer otra pizza. Creo que no es mi mejor día”, reconoció.

Antes de probar bocado, Germán Martitegui preguntó: “¿Qué tenemos en estos panzerottis, Rodolfo?” “Tenemos un relleno de vegetales grillados, nduja y queso gouda. Después también tenemos una pizza de espinaca, burrata, prosciutto y panceta”, detalló Rodolfo.

Rodolfo, para mí el panzerotti maneja sabores muy fuertes adentro, pero está rico. En la otra, se trata de una pizza muy gruesa y, al no tener salsa, me da más a sándwich”.

“Coincido, la pizza se parece a un pebete frito. Es una pena porque estabas muy contento”, añadió crítico Damián Betular.