Rodolfo de Masterchef confesó que tuvo una cita y Estefanía lo quemó delante de todos: “todo canje”

Con cuatro participantes en la última instancia de Masterchef, Wanda Nara tiene tiempo de sobra para indagar sobre la vida de los participantes. Así como habló con Antonio sobre qué haría con el premio, ahora fue el turno de Rodolfo y los detalles de su presente amoroso.

Lo gracioso del cruce Rodolfo-Wanda es que el mexicano se saca cuando la ve venir, es algo así como su peor pesadilla. Y no sabemos si Wanda no lo escucha y nosotros sí, por los micrófono, pero el participante se queja prácticamente en la cara de la conductora cuando la ve venir.

“Ay no, ¿por qué me hacen esto a mi?” dijo el mexicano entre dientes cuando la vio llegar a su estación. Wanda fue directo al hueso, y con un poco de data que le dio Estefanía, hablaron del amor no correspondido de Rudy. “¿Él sabe que vos lo amas?”, preguntó la conductora, sin filtro. “Bastante chusma, Wanda” acotó el participante.

Visiblemente incómodo, Rodolfo terminó contando casi todo sobre esta relación. Se trata de alguien a quien conoce desde hace muchos años. Wanda intentó sacarle más información, pero no había forma. El participante sólo se limitó a contarle que habían cenado sushi la noche anterior.

Wanda feliz con el chisme, no se aguantó más y lo compartió con el resto de los participantes. Estefanía celebró, pero se fue de boca y cuando le preguntó si ella sabía de esta cena romántica, la participante confesó que ella le había conseguido el canje.

“¡¿No pagó la cena Rudy!?” gritó Wanda sorprendida. “No pasa nada”, dijo rápidamente, mientras Estefanía aseguraba que no tenía nada de malo. La cara de odio de Rodolfo era indisimulable.

Cuando le llegó el turno de pasar al frente con su plato, Rodolfo le devolvió la gentileza a Wanda y ejerció de periodista. Todo el mundo se arremangó pensando que el mexicano podría llegar a ser incisivo, pero no, el mexicano fue lo más sutil posible y sus preguntas, las más livianas del mundo.

“Se tiran pétalos, ¡qué aburridos!” se quejó Rodrigo, que claramente esperaba preguntas más picantes por parte de su compañero. Lo más jugoso llegó al final, cuando Wanda le preguntó si prefería hombres mexicanos o argentinos y el cocinero amateur respondió que argentinos. Cuando la conductora quiso saber por qué, no lo dejó contestar y respondió ella: “tenemos buena carne”.

