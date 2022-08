Rodolfo Bebán, el actor que rechazó todas la invitaciones a la mesa de Mirtha Legrand

Este sábado las redes sociales y los canales de televisión se vieron colmadas con una única noticia: la muerte del Rodolfo Bebán a sus 84 años. El galán y protagonista de Juan Moreira, además de destacarse por su trabajo, siempre fue foco de habladurías debido a su constante rechazo a las invitaciones que Mirtha Legrand le hacía para visitar su programa.

“Seguro no me tenía simpatía”, comentó la destacada conductora en una entrevista con la revista Hola cuando le consultaron sobre el desinterés del artista. Es que Legrand se quedó con las ganas de que el actor se sentara a almorzar en su mesa.

La diva de la televisión argentina pudo llegar a esa conclusión porque el día que ella faltó a su programa, Bebán decidió ir. “Cuando murió Daniel, que me reemplazó Romay en la conducción, él fue al programa”, aseguró sobre el ciclo Esperando a Mirtha en el cual el actor sí participó.

Más allá de las dudas sobre el pensamiento de Bebán, lo único cierto es que el actor no disfrutaba de su gran fama. Le gustaba salir a bailar tango y, al ser famoso, no odía disfrutarlo porque se sentía expuesto y observado.

“Tiene que ver con que a mí no me interesa prestarme a ningún juego mediático ni ir a opinar de cualquier cosa. Eso no forma parte de mi manera de ser. No juzgo a quienes lo hacen, pero yo no me presto”, reconoció Bebán en una entrevista con La Nación.

Un galán inolvidable

Rodolfo Bebán, como Juan Moreyra. (Captura)

Su primer gran éxito llegó de la mano de “El amor tiene cara de mujer”, historia que protagonizó junto a Bárbara Mujica y Thelma Biral. Su imagen del clásico galán lo encontró en la obra de William Shakespeare al encarnar a Romeo mientras que Evangelina Salazar lo hizo con Julieta.

Por otro lado, sus trabajos televisivos más exitosos son Cuatro hombres para Eva, Alta comedia y Nazareno Reyes. Además, en teatro se destacó por su labor en Las mariposas son libres, Diario de un loco y Misery, entre otras.

Recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable en 1997, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.