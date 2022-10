Robert Englund, el creador de Freddy Krueger, cuenta cómo fue estar bajo su piel

Muchos años después, cuando lo vio convertido en una estrella del cine de terror internacional, su padre le perdonó. Pero la juventud de Robert Englund, nacido en California en 1947, no fue nada fácil: renunció a Stanford por el cine, vivió casi a la intemperie, se subió a los escenarios de teatros de toda la geografía estadounidense y acabó aterrorizando a medio mundo escondido tras una infinita capa de maquillaje en su rol de Freddy Krueger.

Robert Englud le prestó el cuerpo a Freddy Krueger y su vida cambió para siempre.

Gary Smart y Chris Griffithas han recogido la azarosa y apasionante carrera cinematográfica de Robert Englund en el documental Hollywood Dreams & Nightmares. The Robert Engluns Story, que se proyectó en la sección Documenta del Festival de Sitges.

El mítico Freddy Krueger pasó por el certamen para respaldar la película y aprovechó para conversar con los periodistas.

Cómo decepcionó a su padre

-¿Cómo recuerda el momento en el que le comunicó a su padre que no iba a estudiar derecho?

-Para mí fue muy difícil expresarle mis sentimientos a mi padre. Me habían admitido en la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, yo tenía notas muy buenas en comprensión lectora, aunque no me iba bien en las matemáticas y las ciencias.

En todo caso, mi padre estaba muy impresionado. Hasta que le dije que la memorización de cosas de no ficción como las leyes no iba conmigo y que quería ser actor. Tuvimos una pelea tremenda. Le tiré las llaves del coche a la cabeza. Salí de casa y tal como iba vestido, en pantalones cortos, me su

bí a la moto de un amigo. Nos fuimos a Hollywood. Eran los apasionantes años ‘60.

-¿Cómo sobrevivió en las calles de la Meca del cine?

-Conseguí trabajo en un teatro de Sunset Boulevard. Durante el primer año, vivía en los sótanos del local y me alimentaba exclusivamente de café y papas fritas.

-Pero también fue una época de aprendizaje...

-Me inscribí en la Academia Americana de Arte Dramático. El profesorado era londinense y muy tradicional y estaba enfrentado con Peter Brook, cuya manera de hacer teatro era rompedora por no decir revolucionaria. Yo aprendía por la mañana con los maestros tradicionales y por la noche actuaba con Brook.

-Imagino que la siguiente parada fue Broadway...

-Antes de eso pasé por teatros de Chicago, Cleveland o Atlanta hasta que al final sí, llegué a Nueva York. Pero una vez allí descubrí que mi querido teatro estaba tan politizado como el cine. Había sido muy ingenuo, muy inocente y pensé, si tengo que soportar esto mejor me vuelvo a Los Ángeles que ya me lo conozco y allí hay más dinero.

El papel que lo consagró

-Trabajó en una docena de películas, prestó su fantástica voz para otro filme y fue uno de los protagonistas de la famosa serie de “V, Invasión extraterrestre”. ¿Cómo se convirtió en Freddy Krueger?

-Supe que Wes Craven estaba haciendo un casting para Pesadilla en lo profundo de la noche y me presenté. Pero cuando llegué a la prueba me di cuenta de que mi físico no se adecuaba al papel, porque en esa época hacía mucho surf y estaba musculado y bronceado y además llevaba el pelo largo y rubio. Nada que ver con Freddy.

Así que volví a mi coche saqué el aceite del motor y me embadurné el pelo para que me quedará muy pegado a la cabeza. Como mi cabello es muy fino, quedó casi transparente y se vislumbraba el cuero cabelludo. Luego tomé una colilla del cenicero, mezcle la ceniza con saliva y me lo puse debajo de los ojos. Cuando por fin vi a Craven jugué a mirarle a los ojos sin parpadear y no dije ni una palabra. Me dio el papel.

-¿Qué significó Freddy para su carrera tras ocho películas y una serie?

-Fue lo más importante para mi carrera, porque me dio fama internacional. Llevar todo ese maquillaje tantas veces fue liberador, porque me dio la oportunidad de cambiar de voz y me permitió exagerar mis movimientos y bailar un poco utilizando una coreografía de Bob Fosse.

Además, Krueger impulsó el renacimiento del cine de terror y estoy orgulloso de haber participado en esa segunda vida del género.