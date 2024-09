Reynaldo Sietecase: “El género policial te exige investigar y ser entretenido”

“Me cuesta ser reconocido como escritor. Tengo tanta visibilidad como periodista que me cuesta. Por suerte, de a poco se va dando”. A Reynaldo Sietecase (Rosario, 1961) le ocurre lo que a tantos escritores que en el mundo han sido para quienes el periodismo les da el pan de cada día y la escritura, el alimento para toda la vida. Reconocido a través de las largas décadas de trabajo en medios gráficos (como Página/12), televisivos y radiales, su faceta de escritor, aunque lo acompaña desde los inicios, aparece algo eclipsada por el periodismo.

En la actualidad, Sietecase conduce con éxito el programa La inmensa minoría (de las mañanas porteñas en Radio con Vos), mantiene una columna política en Telefe Noticias y escribe en el portal Periodismo. La visibilidad está clara, y sin embargo, sobre todo desde hace tiempo, se ha consolidado también como autor, especialmente como novelista, merced a novelas policiales como Un crimen argentino (2002, llevada al cine en 2022), A cuántos hay que matar (2010) y No pidas nada (2017). Junto con ese corpus narrativo, también está su faceta poética, recopilada por ejemplo en la antología Lengua sucia (2020).

Hoy, el autor estará presentando en la Feria del Libro de Mendoza su última novela, La Rey (Alfaguara), en la que elige por primera vez un personaje femenino para el centro de la historia y donde aparecen, también como novedad, los elementos mágicos tan reconocibles en gran parte de la literatura de la América de habla hispana.

Antes de esa presentación, que será hoy a las 20.30 en la sala Ernesto Suárez del Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), y a punto de partir hacia la Universidad Tres de Febrero, donde cursa la Maestría en Escritura Creativa, Sietecase se toma el tiempo para anticipar de qué va esta nueva novela, para reflexionar sobre la escritura misma y, también, para ensayar en voz alta cuáles son los desafíos de periodismo en la actualidad.

—Llegás a la Feria del Libro para presentar La Rey, una novela con un personaje poderoso, en este caso, una antiheroína. ¿Cómo construiste este personaje, cómo surge la historia?

—Esta es mi cuarta novela. Escribo narrativa desde hace 25 años, desde que me lancé con Un crimen argentino a instancias de Tomás Eloy Martínez. Y cada vez que escribo una novela me impongo desafíos. Esta vez quería que el central fuera un personaje femenino potente. Después me metí en el lío de que tenía que ser paraguaya y eso me agregó el manejo del guaraní. Es un personaje que vive un proceso de redención. Viene de una situación de abusos, llega a la Villa 31 y se involucra en el narcotráfico, donde se enfrentan paraguayos y peruanos, que es algo clásico allí y está tomado de la realidad. Ella se inserta en una de las organizaciones y pasa de ser Blanca Rosa González a llamarse La Rey, en un proceso de empoderamiento. Lo más importante es que ella empieza a devolver golpe por golpe todo lo que le llega. Hay algo de novela de aventuras, porque la historia la lleva a España y hay un elemento sobrenatural, que es un espejo que aparece allí, y surgió del trato con un amigo en España, Américo, que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

—Teniendo en cuenta el uso de palabras en guaraní, de los sitios que recorre la historia, España, de todo lo que va apareciendo de personajes del pasado, se nota que hay una carga importante también en la investigación. ¿Cómo trabajás en ese sentido para recopilar la parte del background que exige?

—Trabajé bastante en la investigación. Para el guaraní me contacté con Liz Haedo, escritora paraguaya que vive en Buenos aires y que me ayudó a cuidar el habla de la Rey. También me convertí en un especialista en espejos por todo lo que recopilé sobre ese elemento. Viajé a Paraguay, y además conocía la Villa 31, gracias a mi laburo periodístico. Lo demás es natural. Muchos me dicen que puedo tener una gimnasia especial por la investigación periodística, pero en realidad esto que yo hice es lo que tendría que haber hecho cualquier escritor sin ser periodista. El policial te exige investigar y ser entretenido. La verosimilitud es clave.

—¿Escribís policiales porque es lo que te surge o lo buscás también como lector, es decir, para escribir lo que te gustaría leer?

—Es lo que decís: escribo esto porque es lo que leo. Me gustan los policiales, las novelas de aventura, los thrillers. Reivindico mucho la idea de entretenimiento en general. Y esta clase de historias tienen que ser atrapantes. Te tienen que llevar hasta el final. La definición de los géneros es para los críticos: yo trato de contar una buena historia. Pero es cierto que en Sudamérica el género policial en literatura no tiene detectives, que es la característica en el resto del mundo. Acá si aparece un policía se pierde la verosimilitud, por las historias con las dictaduras. Y aparece también lo sobrenatural.

—Bueno, pero te sentís a tus anchas en el género…

—Creo que la fluidez narrativa se logra con el laburo. Uno va aprendiendo. A esa altura me siento capaz de usar ciertos recursos. Meterme a escribir un personaje femenino, tan complejo, es un desafío. Me ayudó que las editoras que me tocaron fueron mujeres, para evitar errores de otro tipo: Gabriela Franco y Julieta Overman me ayudaron mucho. En el tema del empoderamiento actual de la mujer yo también he aprendido y quería que eso estuviera cuidado.

—¿Conviven bien el poeta, el periodista, el narrador?

—Me cuesta el reconocimiento como autor. Tengo tanta visibilidad como periodista que me cuesta. Yo tengo los dos oficios. Es bastante común que un escritor sobreviva con el periodismo, si bien la literatura me ha empezado a dar cierta rentabilidad. Pero el periodismo es mi oficio. En mí conviven la bella y la bestia, pero ambos oficios tienen una raíz común, que es contar. En uno te aferrás más a la realidad, en el otro podés despegarte más de ella.

—Fuera de la narrativa y las novelas, nunca dejaste de ser poeta.

—Es que podés no estar escribiendo poesía y ser poeta. Es una concepción del mundo. Pero, cuando me preguntan, yo siempre me presento como “poeta, narrador y periodista”, aunque por la frecuencia de lo que hago debería ser con la secuencia al revés. Hace poco salió una antología de mi poesía, Lengua sucia, y estoy terminando un libro de poemas sobre mi infancia, en Rosario, que espero salga antes de fin de año.

—Le pregunto al Sietecase periodista, ¿cómo hacer periodismo en este momento de la Argentina y en este momento del periodismo?

—Creo que, para todo el periodismo, este momento es de un enorme desafío, porque han pasado muchas cosas. En mi libro Periodismo, instrucciones de uso, reflexiono sobre que hay varias crisis al mismo tiempo. Está el cambio tecnológico y el hecho de que la verdad dejó de ser relevante. Antes, la verdad periodística no se discutía. Hoy, nuestro presidente reutitea cosas falsas y no pasa nada. Antes eso hubiera tenido un costo político enorme. Si la verdad no es tan importante, el periodista tiene un rol más importante. También hay otras cosas: los medios, las empresas, la cuestión laboral. En medio de todo este quilombo, lo que surge como conclusión es que hay que hacer cada vez mejor el trabajo. Creo este es el momento más desafiante que he conocido para el periodismo.

Un crimen argentino: las letras, en pantalla

—Un crimen argentino tuvo en 2022 una versión cinematográfica. ¿Qué sentiste al ver tu libro “animado” por actores y en pantalla?

—Primero me dio perplejidad. Uno escribe sin pensar en que lo tuyo se puede convertir en una película. Esta novela salió en 2002, en 2006 compraron los derechos y en 2022 recién se hizo la película ,y por suerte es muy buena, algo que no siempre pasa. Tiene un gran elenco, Grandinetti la rompe en la actuación y el resultado fue muy bueno. Así que eso ayuda a que la novela también se venda mejor.

