Raúl Aguilera: el cantante mendocino que encarnará a Cerati este domingo en el Teatro Independencia.

“Se fue muy temprano y muy joven. Quizás de la manera más inesperada”. Eso es lo que dicen la mayoría de las personas que alguna vez escucharon una canción de Gustavo Cerati. Tanto en su etapa con Soda Stereo y como solista, el cantante dejó una huella inmensa imposible de borrar y digna de homenajear.

Mañana a las 21, en el teatro Independencia, se presentará Otros episodios sinfónicos: obras cumbres de Gustavo Cerati. Una cita imperdible para recordar a este músico argentino pero de una manera distinta: se readaptaron sus temas para orquesta y así ofrecer una experiencia auditiva y visual sin precedentes.

Raúl Aguilera es el cantante de Bokanegra, una banda local tributo a Soda Stereo que lleva 27 años de trayectoria. En esta ocasión, se despega del grupo para ser el cantante en este espectáculo que tiene puntos de contacto musical con el propio disco que Cerati publicó en 2001 (Once episodios sinfónicos).

En una charla con Estilo, Raúl reveló los pormenores del show, qué significa para él cantar en el Teatro Independencia, y cómo le llegó la oportunidad de cumplir el sueño de su vida en el transcurso de un año.

—¿En qué consiste el show y cómo es la producción? Esta vez cantarás junto a un ensamble de músicos...

—Así es. Me convocó para este proyecto la Orquesta Cosmigonón, dirigida por Víctor Armendáriz. Fue una coincidencia de cosas que terminaron confluyendo en este proyecto. Estamos trabajando en otras canciones distintas a las que estuvieron en el Once episodios... de Cerati. En esa época se hicieron versiones de varias canciones que no se adaptaron al formato sifónico, pero ahora, utilizamos sus siguientes discos de solista y esas sí son más apropiadas.

—¿Qué canciones van a tocar?

—Seleccionamos un grupo de 15 canciones en total. De la discografía de Soda solo vamos a hacer En la ciudad de la furia y Zona de promesas. El resto son todas de Gustavo como solista, temas de Bocanada y un salpicado de otros de sus discos.

Raúl Aguilera, tributo a Gustavo Cerati

—O sea que no sólo te despegas de Bokanegra en cuanto a lo vocal, sino también del repertorio, aquí más orientado al solista y no a Soda Stereo...

—Claro. En realidad con Bokanegra también hemos hecho shows temáticos de Gustavo solista. Pero esta es una propuesta diferente por el lado de que no voy a estar tocando. Es decir, estoy más acostumbrado a ser cantante y guitarrista. Ahora estoy solo como cantante, lo cual es un gran desafío para mí, porque ya el formato sinfónico te obliga a cantar de otra manera. Hay canciones que tuve que reaprender a cantar por este diseño de sonido. Para mí es una felicidad, porque es un sueño que se va a cumplir. Yo esto lo soñé una noche y un año después me llamaron para este proyecto.

Orquestación

En este punto de la entrevista, Raúl reconoce el gran trabajo del músico Víctor Armendáriz a la hora de pasar toda la música de Cerati a partitura; además del esfuerzo de los músicos en poner lo mejor de sí. Hizo una mención especial para los artistas que lo acompañan desde hace años y que estarán en el show: Diego Aguilera en el Theremín, lap steel y coros; Marcela Fuenzalidas en coros y percusión; Virginia Pennisi en coros, Gustavo Salinas en metalofón y Lisandro Duo en batería. Por último, destacó la gran producción de Oscar Trapé.

—¿Cómo es la recepción de la gente en todo este tiempo tocando canciones de Soda y Cerati?

—Siempre fue muy buena. Recorrimos gran parte de la Argentina y Chile también. Imaginate que este 21 de septiembre cumplimos 27 años con Bokanegra.

Raúl Aguilera, tributo a Gustavo Cerati

—¿Cómo es pasar de la dinámica de banda a los ensayos de una sinfónica?

—En el sinfónico se trabaja de una manera muy distinta a la banda. Con la banda, por ahí te juntas a ensayar una vez por semana. Y acá, cada parte de la orquesta ensaya por su parte y el día previo al show se ensambla todo en una pasada general. Estamos hablando de más de 30 músicos. El otro día nos juntamos unos pocos y sonó increíble.

—¿Piensan llevar el show a otros lugares?

—La idea es que sí, pero obviamente depende de la recepción de la gente y como lo tome el público. Pero nos gustaría hacer nuevas funciones o llevarlo a otros lados.

—¿Te dedicás 100% a la música o tenés otra profesión?

—Trabajé en medios gráficos hasta que me vine a vivir a Tunuyán hace mucho tiempo. Acá trabajé como docente 10 años en educación especial pero en este momento me estoy dedicando totalmente a sobrevivir de la música.

—¿Qué significa para vos Cerati? ¿Qué recuerdos te trae?

—Está buena la pregunta porque justamente se va a ver reflejada en la estética del show. En cada presentación que hago, para mí siempre es importante canalizar de alguna manera la energía que yo experimenté cuando iba a un show de Soda o de Cerati. Para dedicarse a esto, no es que sea un impedimento, pero para mí es fundamental haber estado frente a ellos para poder hacer tributos. Canalizar la voz de Gustavo y ser una especie de médium, para mi es lo más importante.