Raquel Mancini dio detalles de su situación económica y las secuelas tras operarse con Aníbal Lotocki

Con la reciente muerte de Silvina Luna, resurge la historia de Raquel Mancini, quien también fue paciente de Aníbal Lotocki. Fue Ángel de Brito quien habló de ella en LAM y se refirió a su salud y a su situación económica en un informe que hicieron en el programa de AméricaTV.

“Una de las personas que se operó con Lotocki fue Raquel, y tuvo muchos dramas de salud”, comentó el conductor del ciclo en la edición del martes.

Además, el periodista de espectáculos, se refirió a la situación económica de la modelo, quien fue un ícono de la belleza. “Se encuentra viviendo con su mamá y hermano por no tener donde vivir”, expresó De Brito.

“En marzo estuvo internada porque se descompensó en su casa, no podía mover el cuerpo”, sumaron. “Su carrera despegó y consigo sus problemas de salud. Se decía que tenía una adicción a las cirugías”, expresaron en el informe sobre lo que sufrió Mancini.

Sin embargo, Macini desmintió estar atravesando problemas económicos y aseguró que está muy bien de salud. “Yo estoy bien, estoy perfecta de salud. Tuve una neumonía hace unos meses, pero ya está”, dijo en diálogo con Telenoche (eltrece).

“Estoy viviendo con mi mamá porque tiene 85 años. Se cayó y está con bastón. Vive en un departamento grande y no la puedo dejar sola porque no puede llevar nada”, agregó.

Raquel Mancini

Habló el hermano de Raquel Mancini

Raquel Mancini, de mal en peor: la internaron por desmayos y creen que hizo una dieta extrema

Raquel Mancini dentro del consultorio de Aníbal Lotocki

En medio de la polémica con Aníbal Lotocki, salieron a la luz imágenes de Macini en un reality con el médico. Se trata de un fragmento que salió en una emisión de Intrusos (América), de noviembre de 2018, en las que se ve cómo trabaja y se manejaba con sus pacientes.

“Sacame esta piel ya. El martes”, le pide Mancini. “A ver, cerrá los ojos”, le dice él, y luego de mirarla de cerca le aclara: “Tenés todo bien”. “No, esto me sobra acá”, insiste la modelo señalando de nuevo sus párpados. “Estás bárbara”, retruca Lotocki, a lo que ella para convencerlo de que lo que le pide no es superficial, le responde: “Vos sabés que yo no soy pel...uda”.

Luego, Lotocki le dice: “Te preparo el suerito. Ahí las chicas te preparan el suerito y ahí vemos lo del párpado”. Es entonces que explica lo que le hace a su paciente: “Lo que le estamos haciendo a Raquel ahora es medicina, es un suerito ortomolecular y una quelación”.

“Se utiliza para el estrés, para la fatiga crónica”, explica de inmediato el médico y continúa: “Hace prácticamente un año que ella está pasando ahora una situación de estrés, hace prácticamente un año que viene durmiendo poco, con muchas preocupaciones y entonces esto le hace muy bien”.

Seguí leyendo