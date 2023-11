Quién es Albere, la influencer que sorprendió en la tapa de Los Personajes del Año y enamora con sus fotos

Alma Berezowski, conocida como “Albere”, es una popular influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Durante la pandemia, se hizo famosa por generar contenido en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

“Albere” ha ganado una gran popularidad en las redes sociales gracias a su creatividad y humor. Con casi 9 millones de seguidores en TikTok, sus videos divertidos han acumulado más de 580 millones de “me gusta”.

Las fotos de Albere, influencer en Instagram y en TikTok

Además, ha destacado en YouTube con contenido diario y emocionantes cuestionarios estilo ping pong, los cuales se han convertido en todo un éxito. También es reconocida por sus publicaciones virales en Instagram, donde sus seguidores la consultan constantemente.

En los últimos días, tras la publicación de Revista Gente con la típica tapa anual con los Personajes del Año, sorprendió con su aparición entre las 107 celebridades convocadas.

La tapa de Revista Gente de los Personajes del Año 2023: Albere es la primera a la izquierda de la segunda hilera

La historia entre Alberee y el Conejo Quiroga, en medio del amor con Coti Romero

Luego de que el Conejo Quiroga y Coti Romero confirmaran su separación, los rumores de infidelidad no tardaron en aparecer, y una tercera persona fue señalada como la posible responsable de la ruptura.

La pareja famosa de Gran Hermano se separó hace un par de meses

Sin embargo, comenzaron a circular rumores de que ella y Alexis Quiroga habrían tenido algunos encuentros. La polémica se intensificó cuando se filtró un audio de Alma en el que afirmaba haber conocido al Conejo en una fiesta.

En el audio dirigido a Candela Diaz, la joven de 18 años decía: “El Conejo dijo en la Bresh que nuestros ex se estaban comiendo”. Y contó que fue a la casa del cordobés: “Fuimos a su departamento y estando ahí me tiraba que estaba sentada en su silla. Y me dijo que quería que me quedara”.

Ante la filtración del audio y las críticas recibidas por ser señalada como la tercera en discordia, Alma decidió defenderse en Instagram. En sus historias, expresó: “Yo no estuve con nadie del medio de GH, mucho menos si esa persona está en pareja. Nunca lo haría porque empatizo mucho con la mujer”.

El descargo de Albere en redes

Coti Romero, por su parte, también utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en el que pedía que no se atacara a las personas involucradas en la polémica.

“Hay personas que tuvieron una hermosa actitud y mucha empatía conmigo, y no se merecen esto. Demos por terminado el tema. Los amo mucho y gracias por sus mensajes”, concluyó.

