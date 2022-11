Qué son los Registros Akáshicos y cómo ayudan a las personas a responder preguntas existenciales

Una de las terapias complementarias y holísticas más difundidas en los últimos tiempos es la lectura de Registros Akáshicos, una memoria universal de la existencia representada en un espacio multidimensional dónde se archivan todas las experiencias del alma, incluyendo todos los conocimientos, las vidas pasadas, presente y las potencialidades futuras.

Según Wikipedia, se trata de “un compendio de todos los acontecimientos, pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales que han ocurrido en el pasado, en el presente o en el futuro, en lo que respecta a todas las entidades y formas de vida, no solamente la humana”, con lo cual acceder a esa información podría ser de gran ayuda e importancia en situaciones de la vida para las que no encontramos solución.

Registros akáshicos

La terapeuta Karu Paz explica que se trata de “una técnica milenaria y sagrada, sus orígenes vienen del Tibet. El Registro Akáshico es la sede espiritual donde se encuentran los planos superiores y los Maestros Ascendidos”. Para sintetizar, agrega “es el libro álmico donde quedan registradas todas las memorias de cada uno de los seres que encarnan en la Tierra. Es como la memoria fotográfica de Dios”, sostiene.

Los especialistas que saben leer registros akáshicos aseguran que este sistema energético contiene todas las potencialidades que el alma posee para su evolución, la verdadera razón de ser de cada persona, el sentido de la existencia, todos los aprendizajes, lecciones pendientes, las respuestas a sus grandes preguntas y curiosidades de su vida.

Esos “archivos”, al abrirlos mediante una lectura, conectan al consultante con esa parte que es en realidad parte del Todo. Las personas deben formular preguntas para encontrar respuestas a problemas que los afectan y el lector (terapeuta) canalizará esas consultas a los guías de esa persona. Por eso es importante llegar al momento de la lectura habiendo pensado de antemano las preguntas que queremos formular. En ese marco, son menos útiles las preguntas que se responden con un simple “si” o “no”.

Sin embargo, las preguntas pueden ser de toda índole, no solamente las cruciales y trascendentales para la vida. “Cuando estaba haciendo mis primeras prácticas, -cuenta Paz- una consultante vino porque debía mudarse de casa y tenía dos opciones, así que necesitaba saber cuál era la mejor. La respuesta de sus guías que me llegó fue un fuerte olor a laurel. Se lo comenté y la persona me dijo ‘ya sé qué casa es, la que tiene la planta de laurel’. Las respuestas siempre son muy claras y concretas para que la persona que consulta tenga la confianza de que el facilitador no puede manipular información”, asegura.

Los Guías no pueden responder preguntas sobre “cuándo” ocurren, ocurrieron u ocurrirán ciertas cosas, sino los “¿por qué?”. Por eso es importante consultar los motivos de aquello que nos aqueja, el “¿cómo?” podemos resolverlo. Es decir, las preguntas más útiles en una lectura comienzan con “qué”, “por qué” y “cómo”.

Pero los Guías no son los encargados de decirle a la persona que busca sanación lo que debe hacer para encontrarla, sino que son acompañantes que permiten a la persona aprender las lecciones por sí mismos. Pueden orientarlos para entender las cosas que ocurren y el porqué, de manera que la persona pueda superar sus problemas con mayor facilidad y con el menor sufrimiento posible, porque finalmente, el alma humana encarnó para experimentar y aprender, no para recibir las soluciones mágicamente.

Cuántas consultas hacer

“Una personas que hace una consulta es alguien que está sintiendo una incomodidad de algún tipo, ya sea física, emocional o psicológica y seguramente ya probó otros métodos y no logra llegar a un entendimiento más claro de lo que le está sucediendo”, explica Milagros Aciar, terapeuta de Registros Akáshicos mendocina. “Lo que hacemos los lectores es solicitar la apertura de ese registro y acceder a esa información”, detalla.

María Cuni, otra canalizadora mendocina, explica que para abrir registros más de una vez hay que esperar al menos dos meses. “Yo recomiendo como mucho tres veces al año, porque son consultas muy profundas. Si pudieran ser menos, sería mejor”, asegura..

Esto se debe a que la respuesta recibida a veces demora en manifestarse en el plano material. “Movemos hilos energéticos a nivel de la consciencia, entonces la idea es que la persona, una vez que lo comprende, empieza a ver ciertos cambios manifestado afuera”.

Cómo saber qué preguntar

Para facilitar esta tarea y como guía se pueden hacer lecturas temáticas, por ejemplo:

-Misión de vida: habilidades o cualidades que posee y desconoce, bloqueos y aprendizajes que debe realizar para alcanzar esa misión, pasos concretos que debe realizar para reorientarse si es necesario.

-Almas gemelas: personas afines, complementarias, compañeras y hermanas del consultante, no solo la pareja. Esta lectura habla del amor y las relaciones. Trabaja para sanar esos aspectos y alinear su alma con las almas que están en sintonía con la suya.

-Lectura de vidas pasadas: Las que tienen influencia en su presente, el karma negativo, lo que hay que sanar para avanzar. Vidas con karma positivo que han otorgado al alma poder y cualidades para superar los obstáculos.

-Lectura de proyección espiritual: La información esta en sintonía con el alma superior, origen y familia álmica, misión álmica para esta vida, conexión con guías espirituales.

Nombre del alma y nombre de los guías.

-Mensajes de los guías espirituales: En esta lectura se recibe información, no se hacen preguntas.

-Lectura del árbol genealógico: Se observan bloqueos y dones del árbol donde están las respuestas, por eso hemos escogido esa familia, trascender los bloqueos del clan familiar.

-Lectura de un tema específico: Salud, amor, profesión, familia, abundancia.

Muchas veces el consultante quiere que le “adivinen el futuro” o pregunta y pregunta, insiste sobre un tema porque cree que no le han respondido o quiere una respuesta concreta, pero los guías responden solo lo necesario para nuestro bien, no lo que queremos oír.