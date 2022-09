Qué pasará con “The Crown” en Netflix tras la muerte de la reina Isabel II

La muerte de la reina Isabel II es un golpe a niveles descomunales. Es el fin de una era y la industria audiovisal no es ajena a eso. Tras conocerse la noticia de la noticia del fallecimiento de su majestad, Peter Morgan, guionista del drama de Netflix The Crown, ganador de un Emmy, dijo que la serie es “una carta de amor a ella”.

La Reina Isabel II.

Qué pasará con “The Crown” en Netflix

Morgan, que también escribió la película de 2006 The Queen, protagonizada por Helen Mirren, contó que espera que la producción de la sexta temporada de The Crown “se detenga por respeto” durante un tiempo: “The Crown es una carta de amor a ella y no tengo nada que añadir por ahora, sólo silencio y respeto. Supongo que también dejaremos de filmar por respeto”.

Según se supo, el director británico Stephen Daldry, que produjo y dirigió varios episodios de The Crown entre 2016 y 2019, declaró previamente que Netflix tenía la intención de pausar el rodaje si la reina moría en algún momento de la producción de The Crown. “Ninguno de nosotros sabe cuándo llegará ese momento, pero sería correcto y adecuado mostrar respeto a la reina. Sería un simple homenaje y una muestra de respeto”, dijo Daldry al escritor Baz Bamigboye cuando The Crown se estrenó en 2016. “Es una figura mundial y es lo que debemos hacer”.

La serie The Crown sigue la vida de su majestad la reina Isabel II desde el ascenso al trono. Hasta ahora, dos actrices se han puesto en la piel de una de las mujeres más importantes de la historia contemporánea. Claire Foy retrató a una joven reina Isabel II desde los años 40 hasta principios de los 60 en las dos primeras temporadas de la serie y apareció brevemente en la cuarta temporada, ganando el Emmy a la actriz principal destacada en una serie de drama en 2018 y un Emmy a la actriz invitada en 2021.

En las temporadas tres y cuatro, la ganadora del Oscar Olivia Colman retrató a la reina Isabel II desde los años 60 hasta principios de los 90, ganando el Emmy a la actriz principal destacada en una serie dramática en 2021.

Cómo seguirá “The Crown” en sus próximas temporadas

La reconocida actriz de Harry Potter y ganadora del BAFTA, Imelda Staunton, interpretará a la monarca Isabel II en sus últimos años en las próximas temporadas, es decir, la quinta y sexta.

Netflix anunció hace algunos días que ya está el elenco que interpretarán al príncipe Guillermo y a Kate Middleton en la sexta temporada de la serie: Rufus Kampa y Ed McVey interpretarán a Guillermo adolescente y universitario, respectivamente, y Meg Bellamy a Kate.

Ed McVey y Meg Bellamy interpretarán al príncipe William y a Kate Middleton.

¿Harry y Megan Markle fuera de la serie? “Tengo en mi cabeza una especie de regla de 20 años. Eso es suficiente tiempo y suficiente distancia para entender realmente algo”, reconoció el creador Peter Morgan a The Hollywood Reporter el pasado verano.

En un principio, The Crown iba a concluir con la quinta temporada, pero el creador de la serie, Peter Morgan, dio marcha atrás y dijo que la serie ganadora de un Emmy terminará con la sexta entrega.