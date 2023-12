Qué es la taseomancia y cómo es el sutil arte de leer las hojas de té

El arte de la adivinación tiene muchas formas y estilos, uno de ellos es la taseomancia, la capacidad de predecir el futuro del consultante a través de la lectura de los mensajes que se forman con las hojas del té en el fondo de la taza, una vez bebida la infusión.

El nombre “taseomancia” proviene de la mezcla entre la palabra francesa para taza “tasse” y el sufijo griego “-mancia” que significa “adivinación”. También se utilizan las palabras “taseografía” y “taseología”. Estas denominaciones contienen los sufijos griegos “-grafía” y “-logía” que en ambos casos refieren a “campo de estudio”.

Esta forma de adivinación se desarrolló en la cultura de países como Inglaterra, Irlanda y Escocia, aunque hay registros de su práctica por parte de los países celtas.

Sin embargo, se dice que la lectura de las hojas de té comenzó hace 2000 años en China donde era una práctica común y siglos más tarde se trasladó a Europa donde se popularizó junto a la llegada del té, durante el S.XVIII.

Tal es la popularidad aún hoy que existen decenas de publicaciones referidas al tema. Una de las más recientes es “Cómo leer las hojas de té”, de la reconocida medium Jacqueline Towers, en cuyas páginas enseña el milenario arte de la taseomancia.

Durante la Edad Media existieron adivinos que interpretaban la cera de las velas, conocido como velomancia. También, se interpretaban otras sustancias como el plomo. Al ser combinado con agua para enfriarse, estos formaban figuras.

Así fue como empezaron a interpretarse las figuras en distintos líquidos. Esto brindó el marco teórico en el que se basó la interpretación de las hojas de té.

Con la llegada del té a Europa en manos de los holandeses, llegó de China esta práctica que ya era bien conocida.

Esta costumbre empezó a insertarse en la nobleza que frecuentemente solicitaban los servicios de los adivinos. Estos eran consultados para hacerles lecturas al rey o a los miembros de la corte.

En países como España, la tradición de la taseomancia la adoptaron los pueblos gitanos.

Fue en este momento cuando empezaron a desarrollarse tazas con símbolos en su interior para ayudar la interpretación. Esta vajilla no está recomendada para principiantes porque puede distraer la lectura.

Otra de las personas que enseña y escribe libros al respecto es Amy Taylor, una lectora intuitiva que asegura “va un paso más allá” tomando la energía de la persona que bebe el té y aplicándola a los patrones y símbolos que se revelan en su taza. “Con esta información, puedo adivinar lo que le depara el pasado, el presente y el futuro potencial”, comparte.

Cómo leer las hojas del té

Para hacer la lectura se prepara un té sin infusor, con las hojas sueltas. A veces la infusión se descarta, pero usualmente la bebe el consultante.

-Si es diestro deberá bebe con la mano izquierda. Si es zurdo, beberá con la derecha.

-Mientras el consultante bebe la taza de té, debe enfocarse en la pregunta que desea responder o la situación sobre la que consulta.

-Se debe dejar apenas un sorbo de líquido en el fondo para acomodar las hebras en el borde de la taza.

-Mover la taza tres veces en el sentido de las agujas del reloj y volcar el restante en un plato o taza.

Para entonces, ya deberían haberse formado varias figuras en el interior de la taza. Su posición dentro la misma es importante para su interpretación.

Si la figura está más cerca del borde, se trata de un evento próximo en el tiempo. En cambio, si estuviese más cerca del fondo, significa que es el futuro lejano.

El asa simboliza al consultante, se trata de la “casa”.

Consejos y sugerencias

-Cualquier persona puede leerlas

“Siempre y cuando se den cuenta de que la información que se va a brindar será solo una muestra de lo que es posible. Lo mejor es leer con la mente abierta y ser honesto sobre lo que se dice. Una persona no debe hacer una lectura si quiere escuchar algo específico, las lecturas no funcionan de esa manera. Las lecturas te dicen lo que necesitas sentir en ese momento, no lo que quieres oír.

-Es mejor usar hojas más pequeñas

Algunos tés, como el oolong taiwanés o el té verde o blanco chino, pueden tener hojas enormes que se moldearían por sí solas. Los tés negros también tener más hojas grandes que también crearían sus propias formas. Es preferible usar tés de hojas más pequeñas, más específicamente de hierbas, porque las hojas son más pequeñas y no crean sus propias formas.

-Los factores y variables

Dónde caen las hojas en la taza, cuántas hojas hay, qué tipo de espacio en blanco hay, si hay patrones recurrentes son factores a considerar al observar la propagación en una taza.

-No sucede a menudo, pero es posible que las hojas de té no quieran ser leídas.

A veces, una persona recurre a una lectura pero tiene bloqueos. En esos caso es mejor decirle la verdad a la persona y permitirle que se vaya sin pagar la consulta.

-No se debe leer hojas de té con frecuencia.

Lo óptimo es dejar pasar tres meses entre una lectura y otra en el caso de los consultantes.

Tradicionalmente, la lectura de las hojas de té se transmitía de generación en generación. Pero hoy no es así.

Factores a tener en cuenta

El primer factor importante es que realmente te debe gustar el té para poder hacer la lectura. En segundo lugar; hay muchos recursos como libros sobre taxomancia y sitios en línea donde pueden aprender. También hay lugares donde la gente puede tomar clases para aprender el arte. En última instancia, ningún lector de hojas de té practicará el arte de la misma manera, así que cada uno debe encontrar su camino. De hecho, este es uno de los sistemas de adivinación más accesibles, ya que no requiere nada más que una taza regular, un poco de té y un estado mental tranquilo y receptivo de ambas partes.

Figuras más comunes de la taseomancia

-Las estrellas siempre significan éxito o buena fortuna. Así también lo harán el sol, el trébol, el corazón, la herradura y el triángulo equilátero.

-Abanico: Revela indiscreción y falta de tacto.

-Las lunas tendrán distinto significado dependiendo de su fase. Las lunas llenas significan el alcance de una meta o objetivo. Las lunas decrecientes tienen connotaciones negativas, mientras que las crecientes, positivas. La luna nueva significa un final y un inicio.

-Ancla: Significa estabilidad sentimental y buena suerte en los negocios.

-Las ruedas, puentes, agua, escaleras, puertas o espirales casi siempre implican movimiento, cambios y ocupaciones. Indica que habrá cambios y progresos personales.

-Cruz: Indica problemas de salud; si aparecen dos cruces es señal de una larga vida.

-Ondas, guiones consecutivos y cadenas son interpretados como una serie de eventos. Las flechas indican buenas direcciones cuando apuntan hacia arriba o a la derecha; y malas cuando apuntan hacia abajo o a la izquierda.

-Mariposa: Refleja éxito y placer.

-Las casas y los cuadrados a menudo significan estabilidad y tranquilidad.

-Pájaro: Predice buena suerte y viajes.

-Las tijeras, cuchillos o espadas indican disputas o conflictos.

-Corazón: Indicios de una boda o un excelente momento económico.

-La manzana significa éxito académico o adquisición de conocimiento. La vela se interpreta como cultura, a veces su significado cambia en función de los símbolos que la acompañen.

-Estrella: Esta figura se relaciona con el honor y la riqueza.

-Varios pájaros volando significan buenas noticias y el perro significa lealtad, por parte de un amigo o familiar.

-Flecha: Predice malos augurios, principalmente en el plano familiar.

-Gato significa la deslealtad de alguien cercano y el cuervo significa muerte o malas noticias.

-Triángulo: Llegará una fortuna inesperada

-Nudo: trabas o apegos malsanos.