Qué es el sexo “kinky” y por qué es tendencia en el mundo

La denominación “Sexo kink” deriva del inglés y hace referencia a las prácticas sexuales fuera de lo convencional, es decir, son las prácticas sexuales en las que intervienen dos factores: mucha imaginación y bastante picardía, con lo cual los límites quedan poco definidos y dependen de las ganas de sexo atrevido, espontáneo, explosivo y algo pervertido que tengas los participantes. A estos atributos algunas personas le agregan, además, un poco de salvajismo.

Pero definamos algunas cuestiones: Por un lado está el “sexo kinky”, es decir, un encuentro -dentro de la pareja o con alguien ocasional- con las características ya mencionadas, pero como un hecho aislado. Es decir que la pareja o la persona prueba algo “osado” para salir de la rutina.

Por otra parte, también se puede hablar de “parejas kinky” que es cuando ambos integrantes disfrutan llegar al límite con algunas cosas o, en ocasiones, traspasar ese límite. Por lo general estas parejas tienen claro qué les gusta y no dudan en expresarlo y experimentarlo.

Por último, existe algo que se prodría definir como “práctica kinky”, que puede ser parte de la vida de la pareja o de una persona, pero a una escala mayor. ¿Cómo sería esto? Las personas que practican el sexo kink se caracterizan por tener una mente abierta y tolerante, con tendencia a la innovación y sin miedos a los prejuicios y los tabúes. Son personas a las que les gusta experimentar y descubrir. Tanto así, que en Inglaterra esta práctica ha alertado a las autoridades, ya que las personas tienen a correr riesgos con tal de probar algo diferente.

La sorprendente tendencia de Reino Unido

En Reino Unido están llevando la experiencia Kink un poco al extremo: Consiste en dejar la puerta abierta o “entornada” para que cualquier extraño pueda entrar y unirse. Esta temeraria propuesta está ganando popularidad en las aplicaciones de citas y la locura se está desarrollando en todo el país, aunque puede suponer un peligro

Este polémico juego sexual fue denominado precisamente “Kink” ha hecho saltar las alarmas a las autoridades y piden a los ciudadanos que eviten este tipo de actos por los peligros que acarrea, como robos, violencia física o sexual o las propias enfermedades de trasmisión.

Es un juego con la idea de conexiones anónimas y en los que reinan los encuentros esporádicos, rápidos y sin necesidad de conocer a la pareja sexual. aunque ambas partes deben establecer sus límites y hablar abiertamente sobre el consentimiento y lo que quieren que suceda.

Parejas Kinky

Quienes disfrutan con el sexo atrevido y encontraron en esto a su media naranja, tienen mucho para explorar y descubrir. Con una pareja una guerra de almohadas puede terminar en sexo desenfrenado o, por el contrario en placer lento, bondage o masturbación mutua.

La sexóloga Nuria Jorba, explica que lo kinky en una pareja, es fundamentalmente poner las ideas a volar: “La imaginación nos permite crear ese espacio de pasión, fogosidad y deseo. Con ella suprimimos además el pensamiento racional y los dolores de cabeza del día a día”.

Lo ideal es que la pareja le dedique tiempo (juntos o por separado) para “pensar” cosas para hacer cuando llegue el momento. Si bien es cierto que el sexo repentino es exquisito, también hay que dedicarle neuronas y planificación al tema si queremos sorprender a nuestra pareja.

Es cierto que si falla la imaginación, siempre queda el recurso del cine erótico y la recreación de las escenas más excitantes, imitando posiciones, roles o situaciones, pero lo ideal es no matar la pasión a largo plazo con ese recurso fácil.

Existen redes sociales, grupos y hoteles especializados en “sexo kinky” con una oferta inacabable para explorar la sexualidad. Aun a riesgo de parecer estrambóticas, estas prácticas previenen el deterioro de la relación y desinhiben la libido.

Para la sexóloga Fortuna Dichi, se trata de darle vida a la relación y vencer el hastío, respetando lo que somos y a la persona con quien compartimos la intimidad: “No podemos esperar resultados distintos haciendo todos los días lo mismo. La monotonía se rompe con creatividad, atreviéndose a hacer cosas diferentes, que nos nutran, primero de forma individual y luego en pareja”.

No es sadomasoquismo

El sexo kinky no implica dolor, y es importante tener en cuenta que cualquiera de los integrantes puede detener el juego o el acto sexual si no lo disfruta. “No hay -indica Jorba- unas prácticas adecuadas o no, simplemente unas van bien para determinadas parejas y otras no forman parte de sus deseos o de su idea de sexualidad. El primer punto es conseguir que cada miembro de la pareja exprese aquello que desea, su meta a conseguir. Sin juzgar y sin etiquetar. Si no coinciden, hay que intentar buscar un punto medio”, expresa Jorba

Algunos psicólogos han analizado el sexo kink y las personas a las que les gusta practicarlo. Es el caso de Richard Sprott, psicólogo de la Universidad Estatal de California en East Bay (Estados Unidos) y DJ Williams, sociólogo de la Universidad de Idaho (Estados Unidos). Ambos investigadores han llegado a la conclusión, tras analizar a personas amantes de este tipo de sexo alternativo, que practicar el sexo kink requiere tiempo, cierto nivel de habilidad y experiencia.

Esto se consigue gradualmente, no existen magias, ni cambios drásticos. Dichi propone ideas prácticas, como elaborar una lista con propuestas sexuales, leer literatura eróticamente, visitar un ‘sexshop’ juntos, practicar masajes con aceites aromáticos en zonas erógenas o hacer de la habitación un santuario para el placer. La sexóloga invita también a jugar con el roce de las cuerdas, experimentar un poco la sensación de estar amarrado, dejar atrás la posición de misionero y atreverse a tener encuentros íntimos en lugares diferentes.

Destacan que las personas que han practicado este tipo de sexo poco convencional se sienten “abrumadas”. Lo explican en declaraciones a los medios de comunicación: “Más del 90% muestra emociones positivas, libertad, placer, sensación de aventura, alivio del estrés y relajación y una forma motivadora de expresión”.

Las 11 claves del sexo kinky