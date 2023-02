Qué es el masaje Nuru: la erótica práctica japonesa de piel contra piel

El masaje Nuru es una técnica de masaje erótico originaria de Japón, que se realiza con un gel especial hecho a base de algas marinas, que proporciona una sensación suave al tacto. De allí el nombre del masaje, ya que “Nuru” en japonés significa resbaladizo. La característica de este tipo de masaje es que tanto cliente o clienta, como masajista están completamente desnudos y se frotan mutuamente con el gel para crear una experiencia sensual y relajante.

También conocido como masaje cuerpo a cuerpo, es quizás el masaje sensitivo más famoso y practicado en el país del sol naciente. Y como todos los masajes de origen oriental, tiene como principal objetivo despertar los sentidos para disfrutar al máximo de la experiencia a nivel físico y mental.

El objetivo principal del masaje Nuru es proporcionar placer y relajación, y a menudo se utiliza como una forma de estimulación sexual. En el equilibrio entre la psique y el cuerpo está la clave para la relajación y el placer más intenso.

Entre los beneficios del Masaje Nuru se cuentan la disminución del estrés, reconocer las sensaciones del propio cuerpo, liberar endorfinas y permitir que el cuerpo se distienda, ayudar a mejorar la circulación y el flujo sanguíneo, y en caso de hacerlo en pareja, es una ocasión ideal para darse placer mutuo.

A menudo se realiza en un colchón inflable especialmente diseñado para esta técnica, ya que el gel puede humedecer bastante las sábanas. El ingrediente principal es el gel Nuru que es fácil de limpiar, incoloro, inodoro e insípido.

Este producto es específico para este tipo de masaje y se elabora a base de algas marinas japonesas. Podemos utilizar otros lubricantes corporales, pero tienden a rendir menos y a ser más pegajosos.

Cómo se realiza

El frotamiento de los cuerpos constituye la base del tratamiento y su característica principal. El o la terapeuta está totalmente desnudo, utiliza todo su cuerpo para resbalar por encima del cliente proporcionando una experiencia sensual, cálida y placentera. Los sentidos del que recibe el masaje despiertan poco a poco mientras percibe cómo el cuerpo del o la terapeuta recorren su piel.

Cabe destacar que al ser una práctica japonesa milenaria, en general el servicio contratado lo brinda una terapeuta mujer a un cliente masculino, sin embargo el masaje en sí es indistinto para cualquier género.

También es importante tener en cuenta que no se considera un servicio sexual y que los profesionales de masaje que ofrecen Nuru generalmente no brindan servicios sexuales.

Ante todo, el masaje Nuru consiste en conectar con el cuerpo de la otra persona a un nivel intenso. Teniendo esto en cuenta primero hay que aplicar el gel sobre la piel de quien va a dar el masaje.

Después, la persona que va a recibir el masaje se acuesta boca abajo para poder percibir el masaje sin la intervención del sentido de la vista, mientras la otra se desliza lentamente hasta recorrer todo el cuerpo.

En inglés, esta técnica se denomina body slide.

En particular, las zonas erógenas como los pechos y los glúteos son ideales para masajear.

Aplica aceite corporal en tu cuerpo y en el de tu paciente. Esto asegurará libertad de movimientos por encima de la otra persona.

Empieza a moverte por todo el cuerpo haciendo movimientos ondulatorios, circulares o de arriba abajo. No importa la técnica que uses, hazlo con total tranquilidad, sin prisa y estimulando el cuerpo de tu compañero.

Para terminar, puedes realizar masajes relajantes en la espalda, abdomen o pies, que lleven las percepciones sensoriales de la otra persona al límite.



Los movimientos deben ser lentos y largos. Permitiendo que las dos personas puedan intuir y sentir todas las partes del cuerpo que entran en contacto.

Finalmente, la persona que yace tumbada y fuertemente estimulada, puede ponerse boca arriba para, ahora sí, ver y sentir toda la potencia, sensualidad y sexualidad del roce de dos cuerpos desnudos. Cómo llegar al clímax final, lo decide cada uno.

Cuál es el mejor espacio

El lugar es otro de los puntos clave. Como todo gira en torno a hacer deslizar un cuerpo encima de otros, se necesita un espacio en que poder moverse con tranquilidad y seguridad. Una camilla puede ser algo arriesgada si no dispone de elementos de sujeción adecuados. Lo más recomendable es una cama ancha y, de ser posible, al ras del suelo para evitar caídas fuertes.

En países como Japón, se suelen usar sillones ergonómicos para realizar estos masajes. Este tipo de muebles, pueden permitir estimular zonas del cuerpo que normalmente no son tenidas en cuenta en masajes tradicionales. Los sillones también permiten lograr posiciones que despertarán los sentidos.

Es importante destacar que el masaje Nuru es ilegal en algunos países y que solo debe realizarse entre adultos consensuantes en un entorno seguro y regulado.

También tener en cuenta que cuando se decida a tomar este tipo de masajes a domicilio, no se trata de un servicio de escorts. Hay profesionales dispuestos a dar una terapia relajante, combinando técnicas como el Nuru con los masajes tailandeses o incluso, con piedras volcánicas. La idea fundamental es renovar la energía vital. Y eso no implica obligatoriamente tener relaciones sexuales al finalizar el masaje. Por eso, el “final feliz” dependerá, en caso de no ser la pareja, de si el o la terapeuta están dispuestos a dar un servicio extra.