Preocupación por la salud de El Retutu, internado en terapia intensiva: video de su conmovedor mensaje

Gastón Hernán Villagra, mejor conocido como El Retutu, se encuentra en un grave estado de salud que generó alarma a sus seguidores. El cantante de cumbia, también famoso por su participación en el programa Cuestión de Peso, está actualmente en terapia intensiva, tras complicarse su situación.

La noticia fue comunicada por su hijo Matias, que en las redes sociales del músico explicó que su padre se encuentra bajo estricta observación médica. “Yo voy a estar manejando su celular porque él está internado en terapia intensiva para un mejor control”, comenzó.

El joven también detalló que El Retutu había sido internado por complicaciones derivadas de una cirugía bariátrica, la cual fue planificada por él. Tras la operación, luego de unos días presentó fiebre persistente, fuertes dolores abdominales y otros síntomas.

“Él tuvo una reinternación por estas complicaciones y se le encontraron hematomas en la cavidad abdominal, así que se decidió por operarlo de vuelta y limpiarlo internamente”, sostuvo.

Desde la cama del hospital, el propio Retutu relató: “Quiero pedirles perdón a todos los que me contrataron en diciembre. No voy a poder hacer los shows por obvias razones... Me tuvieron que volver a operar de urgencia, pero sé que voy a salir adelante. Gracias por confiar en mí. Quiero que oren por mí”.

Emotivo mensaje de su hijo Matías:

Luego de comentar el panorama actual de su padre, Matías recurrió a su fe y escribió un emotivo mensaje, donde expresó su confianza en que su padre superará esta difícil etapa.

“Yo sé que esto es un proceso que Dios quiso que pasáramos como familia porque necesitábamos la presencia de nuestro único sanador que es Jesús de Nazaret, y como dice él en el Salmo 119:71: ‘Fue bueno que me afligieras porque cuando me afligiste aprendí tus mandamientos’”, indicó.

“Mi interpretación de este versículo es que Jesús nos habla de cómo nosotros pasamos procesos y nos preguntamos: ¿Por qué Dios?, ¿Por qué tengo que pasar estas cosas? Si vos estás conmigo, pero hay veces que Jesús nos quiere mostrar que es nuestro único sanador y nuestro médico de excelencia, y mostrarnos que no es. ¿Por qué le pasa esto a mi papá? Si no ¿Para qué? Y como una vez escuché, toda aflicción y toda tribulación traen consigo una enseñanza preciosa, la cual será su herramienta para instruir, consolar, ayudar y levantar a los demás”, agregó.

“El Retutu”, ex Cuestión de Peso. (Foto: Instagram)

Y cerró su mensaje con conmovedoras palabras para su papá y solicitó el apoyo de todos los seguidores: “Te amo con toda mi vida papá y sé que vas a estar más que bien porque el enemigo no tiene arte ni parte en esto, oramos por tu vida, sé que Dios tiene un gran propósito en tu vida y papito no nos falla, más cuando su pueblo se levanta en oración con fe y amor”.

“Pido por favor que no manden mensaje a su teléfono porque no puedo contestar todos, cuando él se recupere que falta muy poco va a estar avisándoles. Por último, quería pedir que aquellas personas que quieran unirse en la oración y orar por él lo hagan, muchas gracias y que Dios los bendiga”, sentenció.