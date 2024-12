Preocupa la situación de Daniel Osvaldo: qué dijo después de la noticia de embarazo de Jimena Barón

Daniel Osvaldo llamó la atención en redes sociales luego de compartir una canción en sus redes sociales. La publicación fue subida luego de que Jimena Barón anunciara su embarazo junto a su pareja, Matías Palleiro. A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista publicó “The Drugs Don’t Work” de The Verve, interpretada por Richard Ashcroft en vivo. La letra del tema, con frases como “Ahora las drogas no funcionan, simplemente te hacen peor” y “Sé que estoy pasando una mala racha”, generó intriga entre sus seguidores por el posible mensaje detrás de la elección.

La publicación de Daniel Osvaldo en Instagram.

En marzo, Osvaldo había revelado en sus redes su lucha contra las adicciones y su impacto en sus relaciones familiares. “Me alejé de gente que me quiso y quiere mucho. Las adicciones me hacen no tener ganas de ver a mi familia ni compartir cosas con mis hijos”, confesó entonces. Además, el exfutbolista sumó la canción “Unchained Melody” de Elvis Presley, cuya letra expresa: “El tiempo pasa tan lentamente... ¿Aún eres mía? Necesito tu amor”.

Jimena Barón contó detalles de su embarazo. Captura de Instagram.

Horas antes de las publicaciones de Osvaldo, Jimena Barón había anunciado su embarazo con un emotivo mensaje. “Mi sueño siempre fue tener una familia, una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos”, expresó la cantante. En un posteo con fotos junto a su pareja y su hijo, Momo, Jimena manifestó su felicidad. “Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá”, escribió emocionada.

Además, Osvaldo publicó una foto en la que aparece abrazado con sus hijos Momo y Gianluca, lo que despertó aún más la preocupación sobre su estado emocional tras el anuncio de su expareja. Mientras tanto, Barón destacó el amor que siente por su familia en este nuevo capítulo de su vida: “Los amo demasiado a los 3″. La interacción en redes de ambos sigue generando especulaciones entre sus seguidores.