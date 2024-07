Premio Vendimia: Mendoza ya decidió qué hará con uno de los concursos literarios más importantes del país

El premio literario Vendimia, que organiza el Gobierno de Mendoza a través de su cartera de Cultura, se ha convertido con las décadas en, probablemente, el concurso de este tipo más importante del interior del país. Por interés, tradición y por el hecho de dar a conocer obras y autores contemporáneos, resulta un verdadero emblema cultural de la provincia que no sería desacertado equiparar, no por la masividad, pero sí por su importancia, con la misma Fiesta de la Vendimia.

Pero resulta que este año el premio ha vivido una demora tan grande en su convocatoria y, a la vez, un retraso tan excesivo en la publicación de las obras ganadores del año anterior, que un rumor tomó fuerza en las últimas semanas: que el premio iba a ser discontinuado por la actual gestión de Cultura que encabeza el subsecretario Diego Gareca (bajo la órbita del ministerio de amplio alcance comandado por Tadeo García Zalazar).

Esta demora, más el hecho de que este año los ganadores no cumplieron con parte del premio que debían recibir (viajar a la Feria del Libro de Buenos Aires a presentar sus libros, ya que no estaban editados) hizo correr el rumor firme de que, al menos este año, no habría premio Vendimia.

Sin embargo, Diego Gareca, acaba de confirmar a Los Andes que sí habrá Premio Vendimia este año. “No se ha pensado suspender el premio. En unos días estaremos saliendo con la convocatoria para el premio de 2024″, ratificó. “Yo he retrasado la convocatoria porque estamos trabajando, justamente, en editar los Vendimia del año pasado, que no han estado a tiempo en la primera parte del año. Los libros ya están diseñados y estamos trabajando para que salgan a la brevedad”, anticipó.

Gareca fue directo: “Esta demora obedece pura y exclusivamente a una cuestión de costos. El problema ha sido económico. Hay una hay una situación muy clara: el mercado editorial, sobre todo por las variaciones de los costos del papel, complican la cuestión. Cuando el Estado está editando un libro (que pasa también con un privado, pero este tiene una capacidad de pago mucho más dinámica), se basa en un presupuesto que vale por 15 días. Pero los pagos en el Estado salen después de 30, 45 y a veces hasta 60 días. Así que cuando nos llega un presupuesto los porcentajes son mucho más altos y ese es uno de los grandes dilemas que están enfrentando muchas editoriales, y por supuesto Ediciones Culturales no es la excepción”.

En este sentido, al hablar de la editorial del gobierno, dijo que “hay proyectos para sacar otros libros este año, pero estamos bajo la misma situación, tratando de resolver este planteo que tiene que ver con una situación económica de la realidad nacional”.

Juan Manuel Montes, uno de los autores ganadores del año 2023 (su libro Hasta siempre, hasta recién fue premiado en la categoría juvenil) contó que han estado en constante comunicación con Cultura para insistir con la salida de los libros. Según contó, desde allí no les han dado precisiones. “No hay una fecha fija para la edición en papel del libro. Es posible que estén listos a principios del mes próximo, pero son estimaciones de tiempo. Sí, espero que estén para la Feria de Mendoza, que sería lo ideal”, se esperanzó.

A su vez, dijo que parte del problema del retraso no fue sólo este en sí mismo, sino también la indefinición en las respuestas que les daban a los que esperaban la edición. “Hubo un intento de hacer una reunión para explicarnos, pero nunca se dio”, aseguró Montes. Por eso, su reflexión es sencilla: “Desde mi punto de vista, entiendo un montón de cosas. Pero lo entendería mejor si hubieran sido más claros desde el principio, invitándonos a una reunión, para comentarnos el estado de todo y cómo pensaban llevar a cabo las cosas con los recursos que tenían”.

Esta falta de claridad, seguramente, dio fundamento a los rumores de suspensión del premio. A pesar de todo ello, Gareca insistió: “No está en ninguno de nuestros planes discontinuar este premio. De hecho, junto con la edición de los premios anteriores y el lanzamiento del concurso de este año, también lanzaremos el Salón Vendimia de Pintura y el de Fotografía. Al mismo tiempo, aunque se ha retrasado, también estamos trabajando para la Fiesta Provincial del Teatro”.

Un premio con tradición

El Certamen Vendimia nació a fines de los 80 y premiaba, en sus inicios, a un conjunto breve de poemas y textos narrativos y dramatúrgicos. Fue en el año 2001 cuando el concurso alcanzó su primera madurez y se comenzó a premiar a libros unitarios. En ese entonces sólo había tres categorías (cuento, poesía y dramaturgia), pero durante los años 2010 se sumaron también novela, literatura infanto-juvenil y, finalmente, crónica.

Muchos de los más importantes autores mendocinos de la actualidad hicieron conocer sus obras gracias al Premio Vendimia, y eso resalta su importancia. Los ganadores del año pasado fueron el propio Montes en la categoría infanto-juvenil, Iñaki Rojas en novela (por Siempre mira el lado brillante de la vida), Juan Bautista Correa en cuento (por Agogé), Diego Sebastián Quiroga en dramaturgia (por Cajita fuerte) y Eliana Drajer en poesía (por Ana no duerme). La categoría de no ficción fue declarada desierta.

El reconocimiento y el pago del premio económico ($ 250.000 a cada uno) ya fue realizado en un acto, en diciembre del año pasado.