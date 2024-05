¿Vuelven Los Piojos?: el anuncio y los dos pasacalles que emocionaron

Los Piojos, una de las bandas más icónicas del rock argentino, volvieron a estar en boca de todos tras la aparición de unos pasacalles en el barrio donde nacieron, sugiriendo un posible regreso.

La emoción entre los fanáticos no se hizo esperar, especialmente después de la reciente publicación de su último recital en el estadio de River del 2009, mejorado en calidad de video y audio.

¿Vuelven Los Piojos? Dos pasacalles generaron furor

En las últimas semanas, Los Piojos emocionaron a sus seguidores al publicar imágenes restauradas de su último concierto en River Plate en 2009.

Este gesto reavivó el fervor por la banda, especialmente porque en el flyer promocional no se utilizó el término “último ritual”, sino simplemente “ritual”, lo que dejó abierta la posibilidad de una vuelta.

Qué decían los dos pasacalles que despertaron la emoción por una posible vuelta de Los Piojos

La verdadera sorpresa llegó cuando dos pasacalles aparecieron en Ciudad Jardín, El Palomar, el barrio donde se formó la banda.

“No te sorprenda volverme a ver” y “Es sentir, es buscar, es volver”, rezaban los carteles, encendiendo aún más la esperanza de un regreso. En una entrevista con El Destape, los encargados de NC Pasacalles, la empresa detrás de esta intervención, revelaron detalles intrigantes sobre quién solicitó los carteles.

“La persona que me lo encargó tenía mucha data, no me pudo decir más de lo que yo puedo hablar. Lo bueno es que lo que me dijo es que habría un probable regreso. Por eso se están haciendo esos pasacalles”, afirmó uno de los encargados de NC Pasacalles.

Esta revelación dejó a los fanáticos en vilo, esperando algún anuncio oficial de Andrés Ciro Martínez o cualquier otro miembro de la banda.