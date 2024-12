Por qué las carteras que tiene Wanda Nara son tan exclusivas y cotizan más que acciones en la bolsa

Hace unos días, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram imágenes de su impresionante colección de carteras , entre las que destacaron las codiciadas Birkin de Hermès, consideradas las bolsas más exclusivas y caras del mundo.

Su publicación desató el asombro en redes sociales. Una usuaria comentó: “Me da curiosidad cómo chota llegó Wanda Nara a tener más de 2 docenas de Birkin, ¿No se supone que son las carteras más mega archi súper hiperexclusivas en el mundo?”

Foto: captura.

La duda que se planteó en la red social X fue aclarada por la usuaria @YouAreMyBezoar en un hilo que tiene más de 7 millones de reproducciones: “Hasta hace poco para tener una había que anotarse en una lista de espera que podía llegar a los 6 años, pero ya no. Te la tienen que ofrecer. Ahí es cuando arranca *el juego* No se puede ir a Hermès y querer comprar una Birkin, hay que o ser alguien muy importante o haber gastado lo suficiente en la tienda como para que te la ofrezcan e incluso ahí es posible no elegir el color o un modelo particular”, comenzó.

La colección de carteras de Wanda Nara.

PUEDEN SER MÁS VALIOSAS QUE ACCIONES O LINGOTES DE ORO

“Para algunas personas, la Birkin de Hermès es una mejor inversión que comprar acciones en la bolsa o que comprar oro. La más cara del mundo se vendió por medio millón de dólares y su valor aumentó un 500% en los últimos 20 años. El precio inicial en 1984 era de $2,000 USD”, reveló.

LA HISTORIA DE LAS BIRKIN

La internauta también se tomó el tiempo de contar cómo nacieron estas exclusivas carteras: “Todo comenzó cuando Jane Birkin iba en un vuelo a París con su tan conocida canasta de picnic. Ella la llevaba como bolso a todas partes porque no tenía una cartera que fuera lo suficientemente grande y cómoda para el fin de semana”.

La historia de las codiciadas Birkin de Hermès.

Por casualidades de la vida “al querer poner la canasta en el compartimiento del avión, todo lo que había adentro se cayó encima de un hombre que resultó ser el presidente de Hermès: Jean-Louis Dumas. Se pasaron todo el vuelo diseñando y un año después, en 1984, nació La Birkin”.

QUÉ LAS HACEN TAN ESPECIALES

Cada Birkin es hecha a mano en París por un único artesano, lo que garantiza que no haya dos iguales. El proceso toma unas 20 horas y utiliza materiales de altísima calidad, desde cuero premium hasta detalles en oro o paladio. “Cada artesano pasa 10 años en el atelier antes de recibir el título. Incluso las ilustraciones de los pañuelos también se hacen a mano. Los artesanos de Hermès dicen incluso que pueden saber cuál cartera es suya solo por fotos”, detalló.

Cada cartera es única. Se hacen a mano.

Además, no se pueden comprar directamente. Hermès debe ofrecerlas al cliente, lo cual depende de su historial de compras en la tienda o de su relevancia social, lo que las convierte en un objeto casi inaccesible para el comprador promedio.

“Apareció en programas como Sex and the City y Gilmore Girls y obviamente como no se sabe cuantas nuevas hay por año, la exclusividad la hace más cara y eso significa que el valor de la reventa es mayor”, sumó la usuaria de X.

Las Birkin, las carteras más caras y exclusivas del mundo.

Finalmente, contó como cree que Wanda Nara tuvo acceso a estas exclusivas carteras: “La Birkin por todo esto que les conté, acumula un capital simbólico enorme y es un claro signo de estatus. Wanda puede haber comprado alguna de reventa o si tuvo un buen score en alguna tienda, se la ofrecieron. Una vez que te ofrecen una ya es más fácil comprar otras. Lo que quieren es que sigas gastando”, concluyó.

CUÁNTO SALE UNA CARTERA BIRKIN

Debido a su dificil acceco cada cartera en reventa cuestan al menos el doble del precio de venta al público, oscilando entre los 17.000 y los 34.000 euros por un modelo clásico en buen estado, y mucho más por una edición muy especial.