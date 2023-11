Pedro Saborido: “Deberían fumigar con clonazepam”

El domingo 5 de noviembre (mañana) a partir de las 18 abre sus puertas una nueva edición de FELI (Feria de Editoriales y Librerías Independientes), una propuesta autogestiva que busca darle espacio a los hacedores que quedan fuera de los circuitos literarios de gran alcance. El evento se llevará a cabo en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, en la calle Ozamis 914 de Maipú y contará con la presencia de Pedro Saborido a partir de las 21.

El escritor, guionista, productor y director de radio, teatro, cine y televisión conocido por su extensa trayectoria y por su trabajo junto a Diego Capusotto, dará una charla para analizar con su acerado sentido del humor la realidad argentina y las contingencias sociales en las que nos vemos inmersos. Saborido es autor de títulos tan incuestionables como “Una historia del fútbol en 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos, 12 circunstancias discutibles, 5 episodios inverosímiles jamás contados, 4 heridos, 2 de mozzarella, 3 de fainá, 6 cortados mitad y mitad, 1 almendrado y coso”, “Una historia del peronismo en 27 relatos, 74 reflexiones y más de 140 metáforas que pueden servir para regocijo del simpatizante, como valiosa información para el desconocedor o el extranjero, o también como guía práctica para que el antiperonista pueda acabar de una vez por todas con el monstruo que desde hace 70 años azota a la Argentina. Y coso”, y “Una historia del conurbano”.

El escritor y creativo televisivo estará mañana en la Feria de Editoriales y Librerías Independientes

Entre otras incontables virtudes, trabajó en el programa televisivo Chachacha donde conoció a Diego Capusotto y ambos, junto a Néstor Montalbano crearon Todo por dos pesos, Peter Capusotto y sus videos y muchos reconocidos personajes programa.

De su visita a Mendoza, Saborido destacó la anualización de una feria independiente, que se sume al calendario de ferias de libros y dijo que la iniciativa. “tiene que ver mucho con la pasión y las ganas, lo cual no quiere decir que sea amateur, ni desligado de la realidad de generar un mercado o hacer que sea sustentable la producción artística, pero sí es otra otra vuelta”.

Analizó también el hecho que, al contraviniendo todo pronóstico, los libros se siguen editando en papel y lo adjudicó a la facilidad actual en el proceso de producción. “Hay cosas de la producción y diagramación que hacen que sea más accesible y contrario a lo que se supone que debería pasar, se sigue leyendo libros”, a la vez que apeló a “dejar ciertas cosas apocalípticas y declaraciones fatales: no murió el teatro cuando apareció la radio y el cine no murió cuando apareció la televisión, no murió la televisión cuando aparecieron las redes y no dejó de haber recitales cuando aparecieron los discos”.

Como especialista del humor, Saborido consideró que el género “cambió drásticamente y es muy poco probable que vuelva a ser el mismo de los años 80, 90 y e inclusive del 2000, pero también se va multiplicando al haber más acceso a muchos humoristas a través de las redes y se va abriendo a que la gente más joven empiece a ejercer el humor”, asegura.

Con respecto a la realidad electoral que nos atraviesa, Pedro Saborido expresó que lo vive con expectativa pero a la vez “como una situación paradojal llegando a 40 años de democracia con estas opciones” a la vez que se refirió a la “adicción” por las encuestas. “El día de las elecciones estamos a los nariguetazos de boca de urnas” a la vez con, un poco más serio consideró que “las encuestas son como el horóscopo, es de lo único que nos podemos agarrar para calmar la ansiedad del futuro”. Finalmente, con su buena dosis de humor e ironía expresó: “estamos mal, con tremendos niveles de ansiedad como para fumigar con clonazepam. Es muy duro, pero sería necesario”, cerró.