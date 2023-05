París Jazz Club presenta sus dos shows de música y humor: dónde y cúando actuarán

Como amantes del jazz y cinéfilos empedernidos, la compañía París Jazz Club combina en el escenario sus pasiones: la música, el humor y el cine. Es por eso que crearon dos espectáculos bien diferentes, que desde hace cinco años comenzaron a presentar en la escena under de Buenos Aires y hoy recorren el país con una nueva gira nacional.

La compañía musical liderada por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca, ambos músicos y también humoristas, vuelve a Mendoza con el espectáculo “Jazz Cartoons” y “Woody Allen Night”. Ambos shows los presentarán este sábado 27 y domingo 28, respectivamente, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.

París Jazz Club por partida doble

Aunque los espectáculos son dos propuestas totalmente distintas, el grupo combina en el escenario de una forma peculiar grandes canciones del jazz, temas de la cinematografía de Woody Allen, con un toque de humor irreverente y sutil, que ameniza el encuentro.

En “Jazz Cartoons” aborda un repertorio de canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades. Melodías como “You ‘ve a friend in me”, “Everybody wants to be a cat” y “Pink Panther Theme” no pueden faltar.

“En los shows unimos la música, el humor y los visuales de películas. Quizá la parte del humor recae un poco más en mí, porque me sale naturalmente. Pero de a poco fuimos metiendo sketchs, porque al principio eran canciones con presentaciones en el medio y después sumamos diálogos y canciones que están intervenidas con un toque de comicidad”, cuenta Sebastián Misuraca, quien fundó el grupo. También es conocido en las redes sociales por sus videos de humor y editó dos libros de relatos.

Cada espectáculo fue cambiando con el tiempo. De ser una propuesta para pocas personas con entrada a la gorra a llenar teatros pasaron más de cinco años, en los que la banda fue consolidando su estilo y captando al público ávido de una propuesta distinta.

En “Woody Allen Night” el grupo interpreta canciones que Woody Allen eligió para sus películas, reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características de películas como “Midnight in Paris”, “Sweet and Lowdown”, “Blue Jasmine” y “Manhattan”, entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época.

“Cuando nos piden describir los shows es algo difícil, porque justamente no hay algo parecido. El humor tiene algo de stand up, pero el público lo vive de otra manera, algunos dicen que les hace acordar a Les Luthiers, algo de Dolina”, apunta Sebastián.

La historia del grupo y el humor como desafío

París Jazz Club es una compañía musical y de entretenimiento fundada por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca a fines del 2014 en Buenos Aires.

Con distintos climas y sonoridades, proyecciones de escenas de películas, sketchs y monólogos de humor, han ofrecido presentaciones en toda la Argentina, cautivando a un público diverso que atraviesa generaciones e intereses culturales.

La pasión por el jazz característico de New Orleans/ París, el cine arte y el humor absurdo, junto al aporte de los integrantes a los diferentes formatos de instrumentación, hacen que cada espectáculo sea un momento único.

El grupo está conformado por Misuraca (piano, acordeón, monólogos), Villaveirán (clarinete, guitarra nylon), Iván Buraschi Bernasconi (trompeta, voz), Diego Soldi (Contrabajo), Santiago Ortolá (batería, washboard, voz) y Agostina Zito (violín, voz).

“Lo que tienen los shows es que es la misma banda, pero son completamente distintos, desde la temática, lo que sucede. ‘Jazz Cartoons’ por ahí varía el público con adultos y chicos. Son canciones conocidas, pero muchas dentro del jazz. Y como desafío en ambos, el humor es lo más difícil, porque lo musical puede gustar más o menos. En cambio el humor te das cuenta si funciona o no funciona. Y al comienzo improvisábamos mucho cuando hacíamos shows más chicos, pero en los teatros es difícil probar pasajes nuevos, para ver si funcionan. Los monólogos la vamos probando en las presentaciones más chicas y, si gusta, lo sumamos al espectáculo en teatro. Es difícil pero entretenido”, explica.

