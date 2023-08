Pablo Granados se hizo una vasectomía, contó su experiencia e invitó a los hombres a reflexionar

Pablo Granados hizo uso de sus redes sociales para hacerles llegar un mensaje de concientización a sus seguidores. El humorista contó que se hizo una vasectomía y no solo relató su experiencia, sino que invitó a los hombres a reflexionar sobre la importancia de tener en cuenta este método anticonceptivo.

El actor grabó un video que subió a su cuenta de Instagram y, de forma muy interactiva, explicó cómo es esta intervención quirúrgica de la que poco se habla. Incluso, aseguró que aún “tabú” debatir sobre la vasectomía, la opción que tienen los hombres para prevenir embarazos no deseados.

“Hoy, en 2023, todavía es un tema tabú entre los hombres, por eso hago este posteo. Muchachos, relajen, en serio. Es una boludés ¿Les explico? Vas al urólogo, le comentás tu inquietud, y él te pide los análisis prequirúrgicos. Ponen una fecha para la intervención y vas acompañado de alguien que te quiere, que te banque”, arrancó Pablo su video.

En su explicación, hizo especial énfasis en lo sencilla que es la intervención. “Entrás al quirófano, te duermen en un sueño profundo y hermoso. A los 40 minutos te despertás y no te duele nada. Te mandan a la habitación hasta que se te pase la anestesia y después te vas a tu casa”, relató.

Pablo Granados explicó de qué se trata la vasectomía y llamó a la reflexión

Con la ayuda de kiwis y huevos, Pablo Granados hizo una breve y precisa explicación sobre la vasectomía. “Consiste en bloquear o cortar cada conducto deferente para que los espermatozoides no puedan llegar al semen. Como no pueden salir, se quedan en tus testículos y tu cuerpo los absorbe”, indicó.

Además, respondió algunas de las dudas principales de los hombres. “La vasectomía no cambia ni tus orgasmos ni la eyaculación, no afecta a tu nivel de hormonas, tu deseo sexual o tu capacidad de tener una erección”, dijo.

Al finalizar, invitó a los hombres a tener en cuenta esta opción: “Si sabés que no querés tener más hijos, es una sabia decisión que también le quita peso a tu pareja de no tener que tomar pastillas, que muchas veces le afectan lo hormonal. De eso se trata la vasectomía. Si no querés tener más hijos, te la recomiendo”.

Pablo Granados habló de su procedimiento con una inusual explicación

