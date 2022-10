Octubre es el “mes de los estadios”: uno por uno, los shows multitudinarios que se vienen

Llegó octubre y con él la catarata de shows que nos hacen plantear si nos tomamos vacaciones para ver a la banda que nos gusta. El precio de las entradas nos deja sin aliento, pero después uno piensa “¿quién te quita lo bailado?” y sacamos la tarjeta sin dudarlo, pero en cuotas. Un repaso local.

En Mendoza, octubre nos trae figuras como Jóvenes Pordioseros que se presentan el 8 en Foxy Live Bar y el mismo día Divididos explota en el Arena Maipú. Mora Godoy llega con todo su power tango al Teatro Mendoza el mismo 8. Emilia (Mernes) llega al Arena Maipú con toda su sangre joven.

Emilia Mernes se llevó todas las miradas en la previa de los Billboard

Morat llega con todo el pop latino el 16 al Multiespacio de Luján de Cuyo. En el mismo lugar, el 29 de octubre, tocan Las Pastillas del Abuelo.

Pero hay otro nivel de shows, que sí nos hacen temblar la billetera pero valen cada peso invertido en recuerdos y buena música. Y allá vamos...

Los shows internacionales en Buenos Aires

Algunas estrellas llegarán a Buenos Aires e ir a verlos significa un esfuerzo extra en logística. Acá te contamos quiénes vienen, cuándo y dónde.

Daddy Yankee se presenta hoy y mañana en el estadio de Vélez. El 5, José Luis “El Puma” Rodríguez despliega todo su peinado y romanticismo en el Teatro Gran Rex.

El 6 de octubre nos prepara un “trompadón” a la nostalgia. Los hermanos Hanson llegan a Buenos Aires con su Tour Red Green Blue 2022, al Teatro Rivadavia. Sí, los tres hermanitos rubios que nos tuvieron cantando “Mmmbop” durante los años ‘90.

JBalvin llega al Movistar Arena el 15 y vas a tener que apurarte porque quedan muy pocas entradas disponibles. El precio de ver a JBalvin llega hasta los 30 mil pesos. Viene de tener un cruce no muy amigable con el músico conocido como Residente, quien le dedicó una de las sessions más agresivas de Bizarrap, con más de 8 minutos de golpes, uno atrás de otro.

Octubre es, sobre todo, el mes del lanzamiento de “la carrera Coldplay”. La banda británica, con Chris Martin a la cabeza, desembarca con sus diez shows en el Estadio de River Plate. Un récord sin precedentes para una banda extranjera en nuestro país.

El 28 es el segundo show de la banda en nuestro país. Un día después llega Maluma con todo su ritmo latino y seductor al estadio de Vélez.

Será el 29 de octubre en el Estadio de Vélez / Gentileza

Para cerrar el mes de octubre, y para bajar todo el ritmo que viene con la sangre joven, el siempre vigente Dyango promete un repaso por los clásicos más lindos de toda su trayectoria.

El mes de la música urbana

Otros hitos de este octubre es la llegada, finalmente, de la pujante movida urbana a los estadios.

La apoteosis será el show de Wos (Valentín Oliva) en un coloso como lo es el Argentinos Juniors - Estadio Diego Armando Maradona, el 28. Entradas, desde $5000, disponibles en Ticketek.

Pero rodeando esta misa rapera estarán los cuatro Vélez de Duki. El rey del trap anunció los shows y los agotó casi al instante: el 6 y 7 de octubre y el 11 y 12 de noviembre.

Los shows, el sold out y el “no llego a fin de mes”

Reiteradamente hemos planteado el fenómeno de shows que agotan la taquilla y gente que no llega a fin de mes. ¿Qué pasa? ¿Es un ataque de irresponsabilidad financiera?

Según explica la economista Paula Pía Ariet, se trata, nada más y nada menos, de una tendencia que va en aumento y que responde a la poca capacidad de ahorro que tienen los más jóvenes. Muchos se preguntan para qué voy a invertir si no sé si voy a generar ingresos futuros para poder recuperar esa inversión.

“Bueno, lo mismo pasa a las personas que piensan que no van a poder llegar a generar un bien mayor, no van a poder comprar una casa o un auto, por ejemplo, y dicen ‘me gasto todo lo que tengo, si total, guardar la plata no tiene sentido’ porque no hay percepción de que el dinero guardado en pesos mañana vaya a valer lo mismo”, reflexiona la profesional.

Crisis vs sold out, el fenómeno de las salas llenas pese a la crisis - Show de La Delio en Mendoza

Cecilia Ortiz es neuropsicóloga y para ella, en este fenómeno “hay diferentes variables que intervienen, una tiene que ver con la pandemia o el aislamiento que hizo que estuviéramos mucho tiempo encerrados. Ese tiempo encerrados, en algún punto, nos hizo valorar el tiempo afuera. Nos enseñó que quizás hay que valorar un poco más el pasarla bien”.

Tanto leer “vive, ríe, ama” en las remeras y tazas hizo pensar a esta generación que hay que vivir el hoy sin “guardar” para mañana. Y las estrellas de la música lo saben.