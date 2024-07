“No me quemés”: Belén Francese mandó al frente a Ramiro Marra al contar que le habló a una amiga suya

Belén Francese sorprendió a todos al revelar que Ramiro Marra intercambió mensajes con una amiga suya. El momento ocurrió durante el programa “Almorzando con Juana”, transmitido por ‘‘eltrece’'. “Soy re celestina”, afirmó la artista en vivo, causando sorpresa entre los presentes.

El legislador porteño de La Libertad Avanza contó divertido cómo Francese lo llamó “malandra” fuera de cámara y recordó que asistieron a colegios cercanos, aunque solo él la recordaba. “Ella no se acuerda de mí. Es una chica muy llamativa y yo pasaba desapercibido”, comentó Marra.

Ramiro Marra

Más tarde, Francese retomó el tema y explicó que Marra tiene dos admiradoras que son amigas suyas, pero destacó que él solo responde a una de ellas. Durante el almuerzo, Juana Viale notó que Marra tenía dos teléfonos celulares, a lo que él respondió que uno era personal y el otro de trabajo.

“Eso me da desconfianza”, opinó Benito Fernández. Marra se justificó diciendo que es un hombre soltero y necesita un teléfono de trabajo para desconectarse un poco. Ante esto, Francese preguntó interesada: “¿Vos estás soltero?”. Marra confirmó y Francese agregó: “Porque yo tengo dos chicas... Tengo para presentarte una que te manda mensajes por Instagram y creo que vos una vez le contestaste”.

La revelación de Francese hizo reír a todos en el set, pero ella continuó con su relato. “Una es Carla...”, dijo, mientras Marra, desconcertado, se quejaba de que ahora estaba revelando nombres. Francese explicó que lo llamó “malandra” porque él paraba en una esquina donde estaban los malandras.

Belén Francese.

Marcelo Polino la animó a seguir con el tema sentimental, pero Marra intentó cambiar de tema hablando de la inflación. Sin embargo, Francese no se detuvo. “No sé qué onda con Carla, pero... Son Carla y Vicky, pero no le contesta a las dos, no es mujeriego. Le contesta a Carla nada más”, aclaró.