Netflix: qué es real y qué no en “Vigilante”, la tenebrosa serie que es furor

“Vigilante” es el último súper éxito de Netflix. Tras la enorme repercusión de su serie sobre Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy vuelve con otra serie inspirada en una historia real. Esta vez, sin embargo, hay un pequeño giro.

Esta serie está inspirada en la historia real de la familia Broaddus, que compró una casa muy cara en Westfield, Nueva Jersey, y recibió una serie de cartas amenazantes de alguien que se hacía llamar “El vigilante”.

El caso nunca se ha resuelto, aunque hay muchas teorías dando vueltas en Internet. El enfoque de la serie es permitir que se desarrollen varias teorías, dejando una historia que, a primera vista, parece bastante extravagante, pero que con un poco más de investigación parece cierta o se inspiró en algo que realmente sucedió.

La familia real de “Vigilante”

En la vida real se llamaban Derek y Maria Broaddus, en la serie se llaman Nora y Dean Brannock (Naomi Watts y Bobby Cannavale). Los Broaddus pidieron expresamente que la familia protagonista de la serie se pareciera lo menos posible a ellos, por lo que, además del cambio de nombre, hay dos y no tres hijos y los niños son mayores que los que tenían los Broaddus (5, 8 y 10 años).

Estos son los sucesos reales y no reales de la serie furor de Netflix.

Esto también significa que la sub trama romántica entre Ellie (Isabel Gravitt) y Dakota (Henry Hunter Hall), el joven que instala su sistema de seguridad, no está basada en la realidad. Sin embargo, la sub trama en la que Dakota utiliza el nombre de Vigilante como nombre de usuario en Internet se basa en un hecho real.

Las cartas de “Vigilante”

Las cartas a la familia Broaddus son reales, muy extrañas y espeluznantes - los extractos utilizados en la serie son a recortes de los originales, incluyendo frases como “¿Jugarán los jóvenes en el sótano? O tienen demasiado miedo de bajar solos. Yo, en su lugar, tendría mucho miedo. Está lejos del resto de la casa. Si estuvieras en el piso de arriba no les oirías gritar”.

Las cartas enviadas a los vecinos después de que los Broaddus dejaran el 657 Boulevard también son reales y fueron enviadas por Derek (Dean en la serie). Así se lo confesó a un periodista del New York Magazine en un seguimiento cuatro años después de la publicación del artículo original.

La última carta dirigida a la agente inmobiliaria Karen Calhoun (Jennifer Coolidge) no es real, porque la propia Karen no es real, sino una agente inmobiliaria imaginaria de la que se podía sospechar que enviaba las cartas con el fin de conseguir que la familia vendiera la casa a bajo precio.

¿Los vecinos de Vigilante eran reales?

Pearl (Mia Farrow) y Jasper (Terry Kinney) son probablemente una traslación de la familia Langford, que vivía muy cerca del domicilio y llevaba allí desde los años 60 (un detalle al que se hace referencia en una de las cartas). Peggy Langford tenía más de 90 años y vivía con varios de sus hijos adultos, entre ellos Michael y Abby, ambos de 60. Al parecer, Michael era un personaje bastante extraño que a veces se asomaba a las ventanas de la gente, pero la familia Langford fue descartada en las investigaciones policiales.

Es probable que Mitch y Mo (Richard Kind y Margo Martindale) representen a una extraña pareja identificada por el pintor de la casa de los Broaddus, que se sentaba en sillas de jardín extrañamente cerca de la propiedad.

John Graff, que más tarde dice llamarse William Webster (Joe Mantello) está basado en una persona real, pero no en alguien que haya tenido alguna interacción con la familia Broaddus. Se basa en un hombre llamado John List que realmente asesinó a su madre, a su esposa y a sus tres hijos, incluida su hija de 16 años, Pat, en su casa de Westfield. Fue atrapado casi 18 años después, pero no pudo ser El Vigilante, ya que fue capturado en 1989 y murió en 2008.

¿El Profesor de Vigilante es real?

Es real. El verdadero profesor se llamaba Robert Kaplow (Roger Kaplan en la serie) interpretado por Michael Nouri. Kaplow era un profesor de un par de pueblos más allá de Westfield, y en realidad escribía cartas a una casa de Westfield, como en la serie. Pero eran cartas de amor a la casa, no de amenaza, y no era el 657 de Boulevard, sino otro edificio.

¿Los antiguos propietarios de Vigilante son reales?

En la serie se menciona a “Samantha y Ted Forest” como las personas que vendieron la casa a los Brannock; no aparecen en la serie en persona, pero son los sustitutos de la familia Woods, que vivió en la casa antes que los Broaddus. Los Woods recibieron una carta de El Vigilante antes de vender la casa y la familia Broaddus intentó demandarlos por no haber comunicado eso antes de la venta.