Nahuel Jofré se presenta este sábado en el Espacio Cultural Julio Le Parc: cuánto cuestan y cómo sacar las entradas

El músico mendocino Nahuel Jofré se presenta este sábado 24 de junio a las 21 horas, en la sala Vilma Rúpolo del Espacio Julio Le Parc, con su show “en bandada”. Matías Gorordo, Facundo Merelo y Exequiel Sandoval, acompañan a Nahuel en una propuesta íntima, natural y sin apuros. Las entradsa se pueden conseguir a través del sitio EntradaWeb y van de los dos mil a los 2500 pesos.

El músico va a presentar su último disco “Del cristal con que se mire”, un trabajo que muestra la madurez de su música y lo genuino de lo que se canta con el corazón. Claro que también habrá canciones de otros trabajos, todo en un marco de verdadera comunión entre músico, música y el público.

Antes de su show, Nahuel habló con Diario Los Andes sobre lo que significa este disco y cómo fue el proceso con el que se trabajó, además, Jofré, desnuda su corazón con profundas reflexiones sobre el presente de la música y su mensaje con este trabajo, que es prácticamente un manifiesto artístico.

Contame un poco de sobre el disco “Del cristal con que se mire”

El disco fue grabado íntegramente en vivo, en simultáneo. No con público, pero sí en un estudio, todos grabando y tocando al mismo tiempo, de una sola toma y sin correcciones. Mi intención es tratar de reflejar la madurez que venimos teniendo como ensamble, tocando juntos hace bastante tiempo, y también tratar de desnudar una verdad artística, así como suena canto, así toco, y como quedó grabado es como quiero compartirlo.

Es como mostrarte sin filtro. Haciendo un paralelismo con las redes sociales, en las que uno le mete mil filtros a una foto antes de subirla, acá vos elegiste mostrarte al natural.

Sí, justamente es un poco una válvula de escape del mundo virtual. Es ver qué podemos hacer distinto a esa propuesta tan de filtro, tan manipulada, y también, a veces, tan fingida, tan impostada. El mundo de las redes sociales tiene esta lógica de “tenemos que mostrarnos todos los días con la mejor sonrisa que tengamos y para que se vea ya, ahora, en todos lados. Bueno, este disco es todo lo contrario. Este disco es años y años de reflexionar alrededor de algunas temáticas que se tocan en las canciones y exponerlas de la manera más visceral, hasta por momentos un tanto incómoda y, por otros momentos, desfachatada. La idea es mostrar un humano casi al desnudo, como no aparece en ninguna red social.

Es casi un manifiesto

Artístico. Sí, es un manifiesto artístico, porque de alguna manera reivindica que no somos menos artistas por no tener una visibilidad constante. Hay veces que el escenario sucede y tenemos esa posibilidad de mostrarnos, y otras veces pueden pasar años o meses de estar casi guardado, oculto en la sombra, y ahí está sucediendo el hecho artístico, la composición, la reflexión, que en algún momento aflora y ahí sí lo mostramos. En este sentido, sí es un manifiesto artístico con el que decimos: “este es el fruto de muchos silencios, esta canción es el fruto de mucho silencio”.

Sos un chico joven y es imposible no escucharte y remitirnos a la música de hoy, con artistas que nos bombardean con canciones nuevas todas las semanas. Pensaba en la inmediatez, en lo que decías de estar siempre visible, y lo efímero de los mensajes

Totalmente. Yo, la verdad, es que me siento muy en otra sintonía y creo que tiene más que ver con una cuestión de identidad y de personalidad, que una cuestión etaria. Hay veces que siento que tengo 400 años y otros que tengo 17, entonces no me sirven las etiquetas generacionales. Yo siento que mi música no tiene ese ritmo. Este disco, “Del cristal con que se mira”, tardé varios años en poder hacerlo, y ahora que lo tengo lo quiero compartir.

¿Con qué se va a encontrar el público que vaya a verte el 24 al Le Parc?

En principio, con una aparición nuestra, capaz, única en Mendoza. El año pasado no tocamos ninguna vez y este, tal vez sea la única presentación de Mendoza, así que un momento único y te imaginarás la manija que tenemos por tocar. Está re lindo y me tiene muy contento. Hay una invitada sorpresa, por momentos canto solo y después con la banda, que suena muy compacta, muy muy ensamblada. Por momento, el concierto tiene momentos súper sensibles y otro en que nos morimos de risa. La gente se va a encontrar con un recorrido por canciones muy recientes de este álbum y de mis otros dos discos anteriores. Y lo más importante, con la alegría de los músicos que estamos ahí tocando.

