Murió William Friedkin, el destacado director de “El Exorcista”, a los 87 años

William Friedkin, cineasta reconocido por su película premiada con el Oscar “French Connection” y la elogiada obra de horror “El Exorcista”, falleció a los 87 años en la ciudad de Los Ángeles. Esta noticia fue corroborada por Stephen Galloway, el director principal de la universidad Chapman y un íntimo amigo de la esposa de Friedkin.

Murió William Friedkin.

Nació el 29 de agosto de 1935 en la ciudad de Chicago. Desde sus comienzos, el género que más le atraía era el terror, quedando patente en su dirección de numerosos episodios de la serie Alfred Hitchcock Presents durante la década de 1960. A medida que el tiempo avanzaba, asumió la responsabilidad de dirigir diversas películas para televisión.

Se tiene conocimiento de que sucedió en Los Ángeles y, según los detalles brindados por su esposa, la razón de la muerte fue insuficiencia cardíaca y neumonía. Esto sorprendió a sus seguidores porque recién terminaba de grabar una película que estrenará pronto.

Murió William Friedkin.

Su trayectoria en el cine

El avance de William en la industria cinematográfica fue vertiginoso, ya que en 1971 presentó la película French Connection, la cual le valió su primer premio Oscar. El filme se inspiró en un evento verídico ocurrido una década previa, en el que dos agentes de policía llevaron a cabo una sobresaliente operación antidrogas.

Murió William Friedkin.

No obstante, en su momento Friedkin reveló que la génesis de la película se originó a raíz de un comentario que escuchó de otro director icónico, Howard Hawks, quien afirmó que la manera más directa de lograr el éxito era construir narrativas que enfrentaran a personajes virtuosos contra antagonistas.

Murió William Friedkin.

Después de la presentación de la película, Friedkin logró hacerse con el premio Oscar tanto a la Mejor Película como al Mejor Director por French Connection, superando a otras películas que se transformaron en auténticos fenómenos culturales, tales como A Clockwork Orange de Stanley Kubrick, Nicholas and Alexandra de Sam Spiegel, y Fiddler on the Roof de Norman Jewison.

Murió William Friedkin.

French Connection le granjeó el aprecio de la Academia a Friedkin, pero fue en 1974 cuando realmente conquistó el afecto del público con la muy elogiada película El Exorcista. A pesar de haber logrado el reconocimiento a lo largo de las décadas como una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos, en una entrevista realizada en 2014, Friedkin afirmó que su obra no pertenecía al género de terror. Más bien, buscó crear una crítica y una reflexión acerca de la fe y su papel en la sociedad occidental de aquellos días.

Murió William Friedkin.

Seguí leyendo