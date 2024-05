Murió Morgan Spurlock, director de “Super Size Me”, que mostró los efectos de comer hamburguesas durante un mes

El renombrado documentalista Morgan Spurlock, conocido por su impactante documental “Super Size Me”, falleció este jueves a los 53 años. La familia informó la noticia que en un comunicado indicó que “falleció pacíficamente rodeado de familiares y amigos en Nueva York debido a complicaciones del cáncer”.

El anuncio fue hecho por su hermano Craig, quien expresó: “Fue un día triste cuando nos despedimos de mi hermano. Morgan dio mucho a través de su arte, sus ideas y su generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial. Estoy muy orgulloso de haber trabajado junto a él”, según publicó el diario The Guardian.

En el año 2004 lanzó el documental “Super Size Me” en el que el mismo realizó un experimento y comió exclusivamente en McDonald’s durante un mes para investigar los efectos en su cuerpo y mente. Al término del experimento, Spurlock había aumentado más de 11 kilos y experimentado depresión y disfunción hepática. El documental no solo generó un acalorado debate sobre la cultura de la comida rápida y sus efectos en la salud, sino que también recaudó unos 22 millones de dólares y sigue siendo utilizado en escuelas como material educativo.

En una entrevista con el diario La Nación tras el estreno de “Super Size Me” en el país, Spurlock aclaró: “Me interesa señalar que mi película no está hecha contra McDonald’s en particular. Elegí a esa compañía porque es un ejemplo del modo norteamericano de vivir y de comer y de cómo ese sistema logró globalizarse al punto de que usted puede estar en Nueva York, en Sídney, en Tokio o en Buenos Aires y las cosas no cambian. Así como esta modalidad se apoderó de mi país, también está apoderándose del suyo”.

“Pero creo que la gente merece recibir una información precisa y no engañosa para tomar decisiones más saludables en su alimentación. Todavía no contamos con los datos adecuados en la escuela y en nuestros hogares y, en cambio, se sobrecarga de estímulos a quienes van a esos lugares. Fíjense en los avisos comerciales de McDonald’s: jamás se ve allí a una persona gorda. Todas las imágenes hablan de gente joven, saludable, libre. Y la realidad demuestra lo contrario”, sumó.

A lo largo de su carrera, Spurlock produjo más de 70 documentales y series a través de su productora Warrior Poets, abordando temas como la guerra en Afganistán, el trabajo de los inmigrantes, el impacto del marketing, y la presión de las corporaciones sobre las granjas familiares. También dirigió el exitoso documental “One Direction: This Is Us”, sobre la popular banda británica.

Su documental Super Size Me fue nominado a los Premios Oscar a mejor documental.

Nacido el 7 de noviembre de 1970 en Parkersburg, Virginia Occidental, Spurlock estudió Artes en la New York University, de donde se graduó en 1993. Tenía dos hijos, dos hermanos y una esposa, con quien se había casado en 2016.

En 2016, Spurlock abrió su propio restaurante de comida rápida, Holy Chicken!, y en 2017 lanzó la secuela de “Super Size Me”, en la que relató su experiencia como empresario del sector que había criticado anteriormente. Sin embargo, problemas de administración y la competencia, sumados al impacto de la pandemia de COVID-19, llevaron al cierre de la cadena.

En 2017, en medio del movimiento #MeToo, Spurlock publicó un mensaje en redes sociales en el que admitió haber sido “parte del problema” de la violencia hacia las mujeres, confesando infidelidades y corroborando una acusación de agresión sexual de una exasistente. Esta situación lo llevó a renunciar a su productora Warrior Poets y a distanciarse de su actividad como documentalista.