Murió a los 72 años el actor Robbie Coltrane, “Hagrid” de Harry Potter

Murió a los 72 años el actor Robbie Coltrane, el destacado actor escocés que interpretó a “Hagrid” en la saga Harry Potter, confirmó hoy la cadena BBC.

Coltrane estaba internado en un hospital cercano a su domicilio, en Larbert, Escocia. “Hagrid” llevaba dos años luchando contra una grave enfermedad.

Otro recordado papel que inmortalizó el británico fue “Valentin Dmitrovich Zukovsky” en las películas de James Bond GoldenEye y The World Is Not Enough.