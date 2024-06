Muere el famoso lingüista y filósofo Noam Chomsky, tras sufrir un ACV en Brasil

El filósofo, lingüista y polemista estadounidense Noam Chomsky falleció hoy en Brasil, días después de haber sufrido un ACV (accidente cerebro vascular) en este país sudamericano, colapso que provocó su internación.

Chomsky, que falleció este jueves a los 95 años, habría sufrido este Accidente Cerebro Vascular a mediados del año pasado según reveló su esposa Valeria Wasserman, originaria de Brasil. Ambos vivían en la actualidad en San Pablo.

Gramática generativa, innatismo, gramática universal, principios y parámetros, gramática modular, gramática superficial y gramática profunda, fueron algunos de los aportes de quien fue uno de los pensadores más importantes del siglo XX.

El intelectual que se dedicó a la lingüística era figura y profesor emérito del Massachussets Institute of Technology (MIT) y reconocido en toda la academia internacional por sus distintas publicaciones en distintas áreas del pensamiento.

Nacido en Filadelfia, el 7 de diciembre de 1928, en el seno de una familia de inmigrantes judíos rusos y ucranianos, con un padre intelectual, William Chomsky, un estudioso de la lengua hebrea. Desde su juventud, en sus años como estudiante en la Universidad de Pensilvania, se interesó en materias de filosofía y lingüística.

Portadas de algunos libros de Chomsky traducidos al español.

Fue durante los años 70 y 80 cuando Chomsky publicó las grandes obras que le granjearon su prestigio como autor, con estudios sobre lingüística y títulos como Studies in Semantics in Generative Grammar (1972) y Reflections on Language (1972); pero también publicaciones de análisis político, tales como La segunda guerra fría (1988), El miedo a la democracia (1992), La quinta libertad (1988), entre otros.

Chomsky no solo fue reconocido por su actividad académica sino también por su militancia política sobre todo desde la Guerra de Vietnam, a la cual se opuso de forma férrea y criticó a distintos pensadores por mantenerse neutrales o mostrarse cercanos a esas ideas.

Luego de la década del 60, se convirtió en uno de los máximos referentes del progresismo a nivel mundial. Durante décadas y hasta la actualidad, millones de personas leen y debaten sus libros y ensayos. Antes del ACV, Chomsky participaba activamente del debate público, publicando artículos y dando clases, entre otras actividades.