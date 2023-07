Morena Rial no aguantó más y explotó en las redes con un cotundente descargo: “Qué vergüenza y asco”

Tras su reaparición en los medios, la figura de Morena Rial se ha convertido en el principal tema de conversación en diversos ciclos televisivos. Los espectadores no solo se centran en su conocido conflicto familiar con su padre, Jorge Rial, sino que también indagan en aspectos íntimos de la vida amorosa y privada de la joven.

Morena Rial

Harta de las especulaciones y comentarios vertidos sobre su vida en los programas televisivos, le mediática tomó cartas en el asunto y decidió romper el silencio. Conocida por su relación conflictiva con su padre Jorge Rial, no dudó en grabar un contundente mensaje desde su cuenta oficial de Instagram para poner punto final a los rumores y hablar directamente a sus seguidores.

Para empezar, fue directo al grano y aconsejó a todos sobre lo que deberían hacer: “Me gustaría que en vez de reírse tanto cada uno se fije con quién se acuesta o se acostó. Qué vergüenza y asco”.

El fuerte descargo de Morena Rial en las redes.

Como si esto fuese poco, también hizo hincapié en la gran exposición que tiene tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación donde decenas de comunicadores y periodistas hablan sobre ella. “Me da risa que opinen y sigan opinando de mi vida, de mis relaciones, de mis no relaciones, de mis parentescos, de mis no parentescos, ¿por qué no se buscan otro tema ustedes para hablar? Todo el día hablando, hablando... ¡Dios me libre, por favor!”, apuntó.

Antes de terminar su duro descargo, llena de furia y bronca, Morena concluyó: “Fíjense un poquito en sus vidas cada uno. Con quién se acuesta, con quién se dejó de acostar, a quién se cog..., a quién no se cog... para llegar a donde están. ¿O no? (...) Muchos tuvieron que trepar acostándose con alguien o entregando cosas que no tienen que entregar”.

Morena Rial, furor con su famoso meme “que lo demuestre” que ya es temática de tortas de cumpleaños

Morena Rial estuvo activa en redes sociales, donde reaccionó a diferentes posteos en su cuenta oficial de Instagram. Muchos de sus seguidores compartieron fotos en las que se observan variedades de tortas de cumpleaños con el famoso meme “que lo demuestre”.

Morena Rial reaccionó a tortas con su famoso meme

Esta vez, se volvió viral tras reaccionar a diferentes contenidos en el que utilizaban su frase para hacer temáticas. La primera torta que compartió Morena Rial a sus historias, es una enviada por la internauta. Se pudo observar una preparación hecha de chocolate y crema, donde lo que más destaca es la imagen del famoso meme “que lo demuestre”, frase dicha por Morena durante una entrevista con LAM. En la descripción, la joven agregó: “Podrán?? Feliz cumple”.

Seguí leyendo