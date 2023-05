Monólogos Heróicos: El universo del comic versión argentina en un stand up imperdible

Rodrigo Casavalle vuelve con sus “Monólogos Heróicos”, esta vez repartidos entre los teatros Selectro e Independencia, donde presentará sus muy exitosos personajes de superhéroes de raigambre cuyana, con los que se dispersa en historias familiares, anécdotas de infancia y verdades acerca de la vida de contenido absolutamente hilarante, en un espectáculo de stand up que se estrena hoy a las 21 en el teatro Selectro ubicado en Capitán de Fragata Moyano 102 de Ciudad.

Las siguientes presentaciones se realizarán el viernes 19 de mayo a las 21 en el Teatro Independencia, y sábado 24 de junio a las 21 nuevamente en el Selectro a su última función programada previa a una nueva gira.

Son sus últimas presentaciones antes de la gira

Superhéroes de acá

Monólogos Heroicos es un show de humor en el que los personajes más populares del universo del cómic dejan de lado sus superpoderes para hacer un espectáculo de stand up en el que se devela la verdadera vida de estos reconocidos personajes, como por ejemplo, la relación tóxica de Batman y Robin, la niñez de Súperman, anécdotas Spiderman y la estafa del telar de la abundancia, Flash y con su negocio de artículos importados… de Paraguay.

“Los personajes aparecieron a salvar una necesidad propia de hacer Stand up” cuenta Rodrigo Casavalle. “Para escapar del formato tradicional se me ocurrió que sean personajes los que hagan el show y de esta forma apareció una fusión entre el stand up y el teatro que me gusta y disfruto muchísimo”, continúa.

Un Súperman atipico

Su descripción de sus personajes denota denota la singularidad que le imprime a cada uno “El primero fue Mickey, que ya hace 10 años que existe y los superheroes nacieron en una entrega de los Premios zero en el 2017 ahí fue su debut, después desarrollé más los monólogos y se convirtieron en lo que hoy es ‘Monólogos Heroicos’”.

Todo esto conforma un espectáculo en el que, sin sacarse sus trajes, estos superhéroes muestran su lado B, su verdadera personalidad, dejando al desnudo sus secretos más preciados.

El show se ha presentado en escenarios de distintos países como Chile, Uruguay, y muchas ciudades de Argentina como: Bariloche, San Martín de Los Andes, La Pampa, San Juan, Mendoza, Paraná, Salta, Jujuy, Córdoba, Ushuaia, CABA, Carlos Paz, Villa María, entre otras.

El actor inició su trabajo de humor con el personaje de Mickey

Sobre Rodrigo Casavalle

Actor y comediante, Rodrigo Casavalle creció en su Necochea natal. Tras abandonar varias carreras terciarias debido a una fuerte desorientación vocacional, decidió trabajar como viajante, vendiendo todo tipo de objetos en distintas ciudades: así conoció Mendoza.

Ya en dicha tierra, comenzó a tomar cursos de actuación e improvisación en el Teatro El Taller y en la Enkosala. De esta forma, se fue insertando en el ambiente teatral mendocino.

Actuó por primera vez en el 2008 en la obra “Ubu Rey”, dirigida por Esteban Agnello. En el año 2011, 2012 y 2017 ganó el premio a mejor actor en el festival de estrenos por las obras “Inodoro Pereyra” (dirección de Guillermo Troncoso) “Contrainteligencia” (dirección de Cristian Di Carlo) “Y como si esto fuera poco” (creación colectiva del elenco Marabunta del cual forma parte).

Desde hace varios años se involucró en el mundo audiovisual, no solo desde la actuación si no también como guionista y director.

Los personajes muestan su lado B

Participó en películas como “Los ojos llorosos”, reconocidos programas tv como “Mercado central” Canal 7; “Roundtrip” Canal 9, y su propia cápsula televisiva “Cine de autor” en Canal 9. Fue coguionista, director de actores y protagonista de “Masterclass” serie ficción. Entre sus últimos trabajos encontramos diversas publicidades nacionales, una serie próxima a estrenar llamada “Cambio de Rol” y la serie web “Un Tiempito”, proyecto que escribió y protagonizó en cuarentena.

Actualmente Casavalle realiza giras por distintos lugares con su obra “Monólogos Heroicos”, nuevos proyectos teatrales como “Un tiempito de canciones”, pero además se encuentra actualmente en cartelera como protagonista de la comedia municipal 2023 Todo.

FICHA TÉCNICA

En Teatro Selectro

Evento: Monólogos Heroicos

Día: Viernes 12 mayo y sábado 24 de junio - 21:00 hs.

Lugar: Teatro Selectro

Precio: 2000 pesos

Venta de entradas: Boletería del teatro y online con tarjeta de crédito y débito en: https://linktr.ee/monologos

En teatro Independencia

Evento: Monólogos Heroicos

Día: Viernes 19 de mayo

Lugar: Teatro Independencia

Precio: 2000 pesos

Venta de entradas: Boletería del teatro y online con tarjeta de crédito y débito en: https://linktr.ee/monologos