Mike Amigorena pasó por Mendoza y habló con Los Andes: “La paternidad te enseña a aprender todo el tiempo”

¿Cómo es un día de Mike cuando visita Mendoza? El día arranca desayunando con su mamá una raspada. La acompaña con café con leche o mate, dependiendo del día. Pero se levanta medio tarde, nos dice: “Nueve y media o diez”. A veces se va a pasar el día a la montaña. Visita bodegas. Y otras veces se queda despierto hasta tarde porque se va a tomar algo con algún amigo. “Es muy relajado todo”, nos dice desde el otro lado del teléfono. Después volverá a su casa y se llevará una docena de raspadas para freezar.

Mike Amigorena en Mendoza. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

Son 31 años de visitas de este estilo, desde ese día de 1993 que dejó su Maipú natal para conquistar Buenos Aires y convertirse en uno de los actores más reconocidos, versátiles y transgresores del país. Claro que recordarán que él usaba polleras cuando nadie más lo hacía, y hablaba con soltura de temas que pocos se animaban a tocar, pero qué aburrido definirlo así.

Es que Mike Amigorena es un performer que navega entre la actuación y la música, en una búsqueda estética constante. Es “El increíble Cool”, como se llama su último disco, en cuya tapa vemos su cabeza unida a un zapato de charol rojo de mujer (diseñada por Alejandro Ros, quien hizo artes de tapa icónicas, desde Soda Stereo a Mercedes Sosa).

Tapa de "El increíble Cool".

“El increíble Cool” está disponible en todas las tiendas digitales (Spotify, Apple Music, Deezer, etc) y fue lanzado el 30 de mayo pasado, el día que Mike cumplió 52 años. Esa misma noche también lo presentó en el Café Berlín de Buenos Aires. Fue una celebración total.

Ahora Mike está en Mendoza en el marco de la organización de lo que será su gira nacional, que va a emprender a mediados de agosto y en la que esta provincia va a ser la primera plaza, con un show que probablemente dé en una bodega. Después seguirán seis ciudades, como La Plata, Rosario y Bahía Blanca. Más cerca de la fecha contará todos los detalles a través de su Instagram: mik3amigorena_.

Este tercer trabajo solista nació durante la pandemia, a la par del nacimiento de su hija Miel, que tiene con la también música Sofía Vitola (su banda es Potra). “Nació a la par de mi hija, pero al mismo tiempo es un desarrollo que vengo teniendo desde el año 2017 más o menos -dice. Pero sin dudas que es un disco que me describe, y el estilo está definido, este es el tercer disco y, si es que no está definido, está más cerca de lo que quiero hacer”, reflexiona.

Prueba de ese devenir son los tres singles: “Tesoro”, una carta de amor a su hija (“tu mirada me anestesia / estoy entregado a tu belleza”, le dice); el bailable “Lemon Pie” y “Desapego”. Es un disco que “tiene un sonido electropop dance con notas multigénero”, definió para la prensa. “Melodías pegadizas con letras surrealistas y autorreferenciales que están disponibles para acompañar momentos predance pool o barbacoa”.

-¿El contexto pandémico influyó en algo en el ADN del disco o éste fue más bien una forma de evadirte de la pandemia?

-Las dos cosas, en realidad. Me evadí a través del disco y la pandemia influyó en él al mismo tiempo. Fue una etapa tan encapsulable que en ese momento era un pasatiempo, era una necesidad, la forma de comunicarte, el lenguaje que tenías en ese período pandémico. Había mucho tiempo para vos, mucho tiempo para reflexionar, para hacer un repaso de todo lo obtenido, de lo que sos. Ojalá hubiese pandemias no nocivas cada diez años.

- “Tesoro” es una canción que desborda de ternura, ¿cómo la compusiste?

- Es una canción que le escribí íntegramente a Miel en sus dos años, o dos años y medio. Quería volcar en una canción lo que significaba para mí y lo que representaba un día con ella. Me preguntaste cómo era un día de Mike en Mendoza, y esta canción es un día de Mike en Olivos con Miel. Lo quise hacer canción y toda la ternura y sensibilidad que pueda representar una canción para un hije está ahí.

- Es cierto que “Lemon pie” es la canción favorita de tu mamá?

- ¡Sí, así es! (ríe). Ni bien la escuchó, nunca la vi bailar así, nunca me dijo tantas veces: “Esta canción va a pegar, esta canción va a tener éxito, va a gustar”.

Mike Amigorena en la sesión de "El increíble Cool".

- El arte de tapa es del gran Alejandro Ros, ¿qué quisiste expresar en la foto?

- Así es: el gran Ale Ros. También él dirigió el video “Desapego” (un dato de color). El arte de tapa es como un resumen del álbum: es surrealista y cada uno tiene que interpretarlo. No es que estuvo elaborado, es un tamiz y ese fue el resultado.

- Cambiando de tema, en una convivencia con tanta música, ¿Miel ya empezó a mostrar alguna predilección por este arte?

- Sí, a Miel claramente le encanta toda expresión artística: vive cantando, vive bailando, toca una guitarra que tiene y se acompaña (sin los acordes, claro). Es más performer que música. Le gusta actuar cantando, bailar... Sin dudas que está muy estimulada por nosotros, por Sofi y por mí, y por sus cuñados. Desde muy chiquita fue incentivada por la expresión artística. Ah, y le gusta pintar, también.

- En estos años, ¿cuál crees que es el principal aprendizaje que te trajo la paternidad?

-La paternidad te enseña a aprender todo el tiempo: aprender a controlar tus ansiedades, a aceptar tus limitaciones... Es como un “tester”. Vas creciendo con ellos. Eso es lo que me da la paternidad: aprendizaje constante.

La actuación también

Claro que Mike Amigorena, a la par de su proyecto musical, sigue actuando: hace poco lo vimos en la película de acción “Jaque Mate”, protagonizada por Adrián Suar y filmada en parte en Mendoza. Y pronto lo veremos en la serie “La mente del poder”, la principal apuesta de TNT y Flow para la segunda mitad del año.

- Empezaste el año con todo, con el rodaje de “La mente del poder”, donde interpretás a un presidente. ¿Fue el desafío más grande de tu carrera como actor?

-Así es, empecé el año con ese rodaje, interpretando a un presidente que, como decís, fue un gran desafío. No sé si decirte que fue lo más difícil que tuve que abordar, pero sin duda que fue un desafío, un aprendizaje, un coaching al que no estaba acostumbrado. Eso convierte la experiencia en algo inolvidable, evolutivo también. A determinada edad, verte en ciertos roles te da orgullo, te sorprende. Para mí fue un gran desafío y una experiencia inolvidable.

-¿De qué trata?

-Lo que te puedo contar es que se trata del vínculo que tiene un presidente con su terapeuta y todo lo que eso significa. Es un thriller psicológico y habla de las miserias humanas, de lo que hace el poder y lo que es capaz el ser humano de transgredir por ambiciones, hay defectos y virtudes que se mezclan. Está buenísima y va a salir en la segunda mitad del año.

- Te has adaptado muy bien al mundo del streaming. Sin embargo, vos te hiciste conocido por ficciones en la televisión, algo que casi ya no existe a causa de las plataformas. ¿Qué cosas extrañás de la televisión?

-Me parece que en los tiempos que corren uno tiene que estar disponible a los cambios, a las nuevas formas de transmisión, de comunicación, y las plataformas son parte de nuestro presente y es la consecuencia del hartazgo de los canales, y de que no se pudiera ir a ningún lado más que a producciones muy pobres. La plataforma expandió todo y al mismo tiempo seccionó: no hay tantas tiras, ni unitarios, a los que estábamos acostumbrados. Pero es como el taxi y el Uber: uno tiene que aceptar y ver de qué manera eso se reconstruye, se transforma, porque no hay que ir contra eso. La verdad es que también está bueno que el trabajo de uno esté online todo el tiempo y lo puedan ver, y que no estés un año trabajando en lo mismo. Pero por otro lado, extraño eso también. Estar un año con los mismos compañeros, riéndonos de los personajes, divirtiéndonos con las escenas, los guiones... Extraño eso, ir a grabar cerca de casa y entretener... Pero cambió todo.

Entrevista a Mike Amigorena. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

-¿Y qué otros proyectos tenés para lo que queda del año?

-Además de la gira nacional de “El increíble Cool”, sigo con mi proyecto gastronómico que se llama Mike Poccard, donde cocino con Caro Poccard e intervengo los platos con música. Una experiencia gastronómica muy moderna, que nació en pandemia. Empezamos a cocinar vía Zoom para laboratorios, cardiólogos, neumonólogos, médicos clínicos, nutricionistas, y enseñábamos a cocinar determinadas recetas a través de Zoom. Eso creció y ahora lo hacemos presencial. Después tengo una película entre octubre y noviembre, que es una coproducción con Uruguay.