Miguel Cantilo: una leyenda del rock nacional que regresa a Mendoza con su nueva música

Este sábado Mendoza recibirá una vez más a uno de los “socios fundadores” del rock nacional: Miguel Cantilo se presentará en el Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria) con sus nuevas canciones.

Antes de su recital, el ex Pedro & Pablo habló con Los Andes para contar cómo fue la preparación de su disco número 32: “Son 32 discos si cuento también los que grabé con distintas formaciones (Pedro & Pablo, Punch) y solista, pero allí no estoy contando los discos en los que simplemente colaboré”, aclara. “Es un momento crucial para mí, ahora que estoy publicando mi álbum 32, ya que puse esperanzas en este disco y porque tocamos con músicos de aquí y de España. Realizarlo me demandó un trabajo de dos años y todavía no está a la venta en la calle, pero sí en las plataformas”.

Cantilo se refiere a Canciones del Sur, que tiene apenas unas semanas en las plataformas, y es un disco en el que comparte créditos con Kubero Díaz y Rubén Mono Izaurralde.

Sobre su actuación en Mendoza, adelanta: “Vamos a compartir un par de horas de música nueva y de los clásicos de distintas épocas. Las canciones las elegimos especialmente por el momento que estamos viviendo. Es un abanico muy amplio lo que vamos a compartir en el Willy’s Bar”.

Como dato de color, este emblema del rock nacional llegará a Mendoza para tocar acompañado por su hijo: “Esta formación incluye a mi hijo Sufián. Él toca la guitarra eléctrica y los teclados y cantamos los dos. Entre ambos creamos un ambiente muy folk, pero la guitarra eléctrica le aporta el rock”, aseguró.

La pregunta obligada para el creador de La marcha de la bronca es saber su sensación sobre si este himno del cancionero argentino sigue vigente, luego de 55 años. Para Cantilo, “es una contradicción: siento el orgullo que todavía se siga escuchando la canción, pero también es la sensación de que es una canción que puede ser aplicable a lo que pasa hoy. En ese sentido, hubiera preferido que se olvidara, pero la realidad indica otra cosa, porque La marcha... habla de cosas que pasan hoy en día”.

Como siempre, Miguel Cantilo no le esquiva a la posibilidad de analizar el presente de la Argentina y por eso lanza algunas críticas a los políticos. “La clase política viene creando desde hace rato esta situación en la que estamos. Ahora aparece uno con peluca, antes apareció uno con patillas y otro con bigotes. El de peluca habla de hacer lo mismo que el Pelado… siempre estamos votando el mal menor, por eso estamos trabados como país”, asegura, haciendo gala del uso de imágenes para referirse a los candidatos de hoy y a funcionarios de otros tiempos.

La charla deriva luego hacia los nuevos géneros musicales, como el trap, el rap u otras corrientes. Cantilo es sincero: “No puedo opinar mucho porque no presto atención. Todavía no escuché algo que me atraiga. Si las cosas nuevas están buenas, se van a ganar un lugar por sí mismas. Pero hasta lo que conozco de lo que se está produciendo, no me llama nada la atención como para elogiarlo”.

En cuanto a los artistas que le gustan, Miguel apunta a algunos. “Hay buenos músicos. A mí me gustan Jorge Drexler, Kevin Johansen… A ellos los escucho porque son verdaderos artistas. De lo nuevo me gusta Eruca Sativa. En España se reconoce que en Argentina se vive un movimiento de rock muy fuerte”, señala.

Hace un tiempo el productor musical Alberto Moles aseguró que internet “llegó para salvar la música” y Cantilo coincide con esa afirmación. “Hay una frase de Andrés Calamaro: ‘Cuando empezamos nosotros había que hacer shows para vender discos, ahora las cosas cambiaron tanto que los músicos hacemos discos para vender shows’. En todo ese juego, al desaparecer el disco físico, las plataformas cobraron una importancia tan grande y es la forma a través de la cual le llega la música a la gente”, reflexiona.

También el exintegrante de Grupo Sur en claro que la adaptación al uso de las redes sociales es muy importante: “Las redes sociales son un lenguaje nuevo al que hay que adaptarse. Internet está salvando la música, pero no es casual porque determinadas empresas hacen negocio. Es un diseño para poder lucrar de una manera más ágil”.

Pero la rebeldía de Miguel Cantilo lo lleva a seguir apostando por seguir produciendo discos en formato físico: “Ahora edito todavía en disco compacto (CD) porque me gusta lo táctil, lo artesanal, que la gente pueda leer las letras. El vinilo todavía está sobrevaluado y es muy caro hacerlo, por eso es muy poco el público que tiene una buena bandeja para escuchar un disco”.

Para finalizar, Miguel Cantilo no quiere dejar de reconocer que siente un cariño especial por esta provincia: “Con Mendoza tengo una gran conexión, sobre todo porque tengo amigos como Osvaldo Ciccioli, los Orozco-Barrientos, Los Alfajores de la Pampa Seca, pero además respeto mucho a la provincia por Alfredo Tejada Gómez”.

Miguel Cantilo en Willy’s Bar

Miguel Cantilo actuará este sábado a las 23 en Willy’s Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria). Invitados: Sufián Cantilo, Marcelo López, Roberto Fiat y Diego Fiat. Las entradas para este evento podrán adquirirse esa misma noche antes de ingresar y tienen un costo de $ 5.000.