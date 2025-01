Mica Vázquez habló de su enfermedad y fue certera: "Me quiero morir..."

El programa de Juana Viale de cada domingo deja mesas de debate que son muy importantes y que ubica a diferentes famosos en la mira. Entre las últimas del 2024, estuvo la que integró Mica Vázquez, la reconocida actriz que habló a fondo de la enfermedad que padece.

La actriz e integrante de Luzu TV, que hoy tiene 38 años, se presentó a hablar con Juana y detalló cómo transita la celiaquía, enfermedad que le diagnosticaron cuando apenas tenía 18 - pero años antes ya la padecía- , y cómo fue su cambio de vida.



Al principio no se dio cuenta con ningún síntoma y de hecho, una vez diagnosticada, se rehusó a seguir la dieta que implica no comer harinas y en especial gluten. Todo aquel alimento que sea SIN TACC (Sin Trigo, Avena, Cebada y Centeno), es lo único que puede consumir.

Al pedir que su menú sea celíaco, Viale se mostró sorprendida y no tardó en consultarle. “¿Hace cuánto que sos celíaca, o que descubriste que sos celíaca?”, consultó Juana y allí fue que la actriz detalló cómo es su vida.

“Hace 20 años. No había nada en esa época, me decían ‘andá y buscate el símbolo de SIN TACC. Me acuerdo cuando el médico me dijo ‘nunca más en tu vida vas a poder comer harinas’. Y Yo le dije ‘¿qué?’, me quiero morir”, expresó Mica.



Detallando lo que vivió y pasó, al ser tantos años lo que ella convive con esta enfermedad, ya en su casa se naturalizó por completo. Incluso, su hijo, que puede que sea celíaco también, consume los mismos alimentos que ella y es un hábito que le implementó desde muy pequeño.

La actriz contó que enfermedad padece y como la vive desde hace 20 años.

“No podía comer nada, la pizza, las empanadas, la birra. Hoy ya hay de todo, en casa es un almacén SIN TACC. Todos comemos SIN TACC”, aseveró Vázquez. En cuanto a su pequeño, por ahora prefiere esperar, aunque pronto lo someterá a los estudios.



“No le hice todavía los estudios, debería ya, porque a los 2 años ya podes hacerle un estudio de sangre, ya tiene tres y pico él, pero no sé si quiero enterarme. Igual come todo SIN TACC”, sentenció la famosa.