MICA 2023: Los artistas mendocinos consideraron como positivo el saldo de su participación en las rondas de negocios y showcases

En la tercera y última jornada completa -ya que hoy está previsto el cierre a las 16- del MICA (Mercado de Industrias Creativas Argentinas) los mendocinos que participaron coinciden en que representa una oportunidad única de vincularse y darse a conocer en los diferentes mercados locales e internacionales, como también de intercambiar métodos y estrategias que permitan mejorar sus propuestas artísticas en función de las nuevas tecnologías y el interés de los mercados.

Mercado de Industrias Creativas 2023

En general, coinciden en que las rondas de negocios, en las que los artistas se presentan ante “compradores” fueron las más provechosas para los locales, en tanto los temas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías estuvieron entre los temas más requeridos por los asistentes al MICA.

De los músicos mendocinos, muchos ya habían tenido una experiencia en MICA de años anteriores y vinieron preparados para buscar específicamente datos o reuniones preprogramadas con la finalidad de concretar la apertura de nuevos mercados. En otros casos, como el del folklorista Nahuel Jofré, era su primera experiencia pese a tener una asidua relación con Buenos Aires: “Viajo acá periódicamente y vengo porque me hace bien estar, me estimula” adelanta. En cuanto al evento MICA, contó que era su primera visita en la que no solo vino buscando información y oportunidades fuera de la provincia sino para presentar un show en el cierre, hoy a las 16. “Vengo por primera, vez en esta ocasión a participar de esto que se llama showcase, digamos, prefiero pensarlo como un pequeño concierto solista con mi guitarrón -toco ese instrumento- y con tres canciones mías así como recorrer un poco de mi obra de estos últimos 10 años”, adelanta. “Vengo porque tengo ganas de cantar en La Trastienda, me parece un escenario precioso”.

Jofré aprovechó para anunciar su próximo disco, “Del cristal con que se mira”, que tendrá su presentación con “la bandada” que acompaña al músico, el próximo 24 de junio en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Como muchos productores musicales, Nicolas Arias, representante de la banda mendocina Spaghetti Western, también estuvo en el MICA como invitado, aunque no es la primera vez que participa y considera que la experiencia es por demás positiva sobre todo para los que, como él, intentan abrir puertas de ida y vuelta para las bandas locales que buscan una salida al exterior: “la experiencia es bastante positiva, hicimos contacto con gente de San Luis, San Juan, Córdoba, Rosario, Uruguay y Chile, con la idea de armar un corredor para hacer girar bandas”.

Por otro lado consideró que “es bastante productivo descentralizar un poco de Buenos Aires y abrirla al interior del país” y agregó “La idea es como productor individual facilitarle Mendoza a proyectos que vienen de afuera y, obviamente con mi banda, Spaghetti Western, poder salir de la provincia y generar mayor movimiento”.

La oferta es enorme, por eso los más experimentados recomiendan venir al MICA con objetivos concretos, más allá de la posibilidad de ver a otros artistas en acción: “Hoy acabo de terminar de cerrar la gira y lo que quería hablar, así que aproveché la tarde para ver algunos shows de bandas y teatro”, aseguró Arias.

En este sentido destacó la iniciativa de los organizadores del MICA que este año descentralizaron las presentaciones artísticas en diferentes salas, cafés, librerías y espacios de la ciudad, circundantes al Centro Cultural Kirchner. “Me pareció tremendo porque permite conocer algunas salas nuevas. Si bien vengo mucho a Buenos Aires a trabajar, no conozco tanto la escena, así que quiero aprovechar a conocer ahora”, concluyó.

Incentivo local

Un aspecto a destacar es la necesidad de que los gobiernos provincials incentiven la participación de los artistas tanto consagrados como emergentes en una actividad de la enorme magnitud del MICA ya que proporciona no solo posibilidades de vínculos y proyección internacional, sino que permite intercambiar ideas y conocer qué se está haciendo en otros lugares.

Tal es el caso de Evelyn Ortiz, una productora chilena que asistió sponsoreada por el gobierno de su país. “Yo soy invitada por el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio de Chile. Ellos ya armaron una delegación de actores de distintas áreas y nos invitaron a participar”explica.

En su caso, detalló que realizan un trabajo particular en la línea de trenes y subtes de la ciudad de Valparaiso que busca integrar cultura y reconstrucción de las líneas. “Vengo en representación de la Red Fermenta, una red de productores escénicos. Además represento el proyecto Trenzando, que es un centro cultural itinerante que viaja por la línea de los trenes en Chile y va trabajando en conjunto con las comunidades, activando procesos codiseñados. Este proyecto, en su segunda etapa se dedica a rehabilitar las estaciones ferroviarias”, destacó.

Vuelos reprogramados

Varios mendocinos resultaron afectados por una reprogramación de vuelos que, a última hora, retrasó la participación en los dos primeros días del MICA. Esto generó incertidumbre entre aquellos que tenían previsto viajar, y sobre todo para los que habían pedido días en sus trabajos o cancelado presentaciones para asistir.

Uno de los afectados por la reprogramación de vuelos fue Mariano Peralta, de la Orquesta Barroca de Mendoza, quien finalmente logró llegar a Buenos Aires el viernes por la noche y aprovechó la jornada del sábado participando de todas las actividades previstas. “Hace bastante que vengo siguiendo el mercado de Industria creativas de Argentina, de hecho con la Orquesta Barroca en el año 2019 fuimos seleccionados y ganamos un premio para hacer la filmación de un vídeo que está subido en los portales del MICA que suelen frecuentar muchos compradores internacionales”, explicó.

Pese a haber ganado un premio, Peralta no había asistido en forma presencial anteriormente. “Esto es gigantesco realmente, porque tenés todas las artes, muchas mesas de negocios, mucha gente interesada en ver nuevas ideas sobre todo en el sur de Latinoamérica, porque no está limitado sólo a Argentina”, destacó.

Por otro lado, todo el evento MICA genera una sensación de entusiasmo y alegría de compartir que se respira tanto en las salas de CCK como en cada uno de los lugares destinados a muestras y showcases. “De alguna manera uno empieza a vivir esa energía que se va generando sobre todo en las franjas etarias de los más jóvenes, que siempre son los que vienen revolucionando y eso se contagia, lo ves de forma transversal a todas las actividades”.

En el caso particular de la Orquesta Barroca de Mendoza, Peralta resaltó el interés que despierta una agrupación privada de música clásica que se mantiene en el tiempo y la posibilidad de recibir asesoramiento de grupos internacionales vinculados al tema “Me daban distintas ideas, consejos de cómo hacer para que esto se mantenga, vinculaciones, consejos económicos” a la vez que recalcó la posibilidad de vincularse en segundo y tercer grado a partir de los contactos realizados durante el día. “Más allá del contacto de la charla de negocio, uno puede llegar a generar vínculos y lograr objetivos para que el ámbito cultural de la provincia siga creciendo. Eso es lo rico de esto”.

En cuanto al proceso de selección previo, para poder asistir, Peralta explicó cuáles son los pasos en los que primero hay que llenar una serie de requisitos tras lo cual existe la posibilidad de quedar seleccionado y asistir con gastos pagos: “Hay que empezar por crearse un usuario y cargar un portfolio de todo lo que uno hace (presentaciones, premios, notas de prensa, viajes, conciertos). Luego de pasar por una evaluación y comprobar que todo eso es real, te permiten habilitar tu portfolio para que te puedan contactar de distintos mercados culturales de todo el mundo”. Y destacó “Cuando yo ingresé al MICA en el 2019 estuve en contacto con varios mercados de Estados Unidos que después se cayeron por la pandemia”.

Mariana Horno, representante de la banda mendocina Pasado Verde, contó que es la segunda vez que tiene la oportunidad de participar y destacó los beneficios de asistir a todas las rondas de negocios asignadas, ya que al tratarse de una banda netamente local, es de vital importancia generar vínculos que no necesariamente deban pasar por la capital del país “sobre todo con las personas que conocí que estaban en mi misma situación de comprador con quienes pudimos hacer alianzas y encarar proyectos juntos a nivel federal”.

Destacó que muchos contactos realizados el año anterior estuvieron siguiendo la trayectoria de la banda, con lo cual se abrieron posibilidades en otros escenarios. “Hasta ahora hay cosas prometedoras, y mañana (por hoy, domingo) son los festivales internacionales así que tengo las mejores expectativas”, concluyó.

Un asistente al MICA por motu proprio fue Leo Furió, el fotógrafo que recientemente realizó una importante muestra en el ECA llamada “Croma”, que recibió elogios y la asistencia masiva de público. Furió decidió asistir por su cuenta, consciente de las posibilidades que abre el encuentro con otros artistas y gestores culturales de la región: “La búsqueda en el MICA está en el networking y después porque creo que hay algo muy interesante de conectar con artistas que están en mi mismo rubro”.

Agregó además que “particularmente yo vengo a buscar mover mi proyecto, venderlo y que me escuchen. Creo que todos los que venimos acá en MICA venimos a buscar oportunidades”.

En su caso, además, estaba especialmente interesado en los aspectos tecnológicos que se desarrollaron en diferentes charlas: “me parece muy interesante porque son temáticas super modernas, por ejemplo, en el mundo audiovisual con creadores, cómo trabajar con la Web 3.0, cómo interviene la inteligencia artificial en el arte visual, cómo usarla a nuestro favor, cómo hacernos amigos de herramientas que nos da la tecnología para complementar” Y concluyó con una sentencia “La inteligencia artificial es una realidad que está y que hoy en día se utiliza y está bueno saber complementarlo”.