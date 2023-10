Mediumnidad: la historia de la mendocina que se conecta con el más allá

Existen personas con capacidades sensibles tan delicadas que pueden percibir no solo energías sutiles de este plano, (por ejemplo entrar a un lugar vacío y saber si las personas que estuvieron antes discutieron) como de otros planos, incluyendo lo que la mayoría llamamos “el más allá”. En general estas capacidades se engloban en el concepto de “mediumnidad”, es decir, la posibilidad de conectar con seres angelicales o con personas que fallecieron y que por algún motivo desean contactarse con los vivos.

La medium mendocina que vive y trabaja en Estados Unidos

Según la página Fraternidade Aymoriana, “la diferencia entre el médium y los que no tienen una mediumnidad ostensible es la misma entre un músico y los que no lo son, entre un biólogo y alguien que no lo es. En otras palabras, el médium puede percibir, comprender y sentir la acción de los Espíritus más que otras personas”.

La página agrega además que “El desarrollo de este potencial no representa una mejor moral, más espiritualidad, un mejor ser humano o una persona consciente. Y no es sinónimo de buenas conexiones espirituales. Pero puede representar, para algunos, un recurso inigualable de autoconocimiento, de comprensión de cómo funciona la vida a la luz de los Principios Espirituales y de vivir estos mismos Principios, como valores de renovación personal. En este caso, hay una gran oportunidad para aprender a vivir de forma sana, natural y constructiva con los propios recursos mediúmnicos”.

Jesica Lucero Murphy es una mendocina, nacida en Tupungato, que vive en Dallas, Estados Unidos desde el 2001 y que trabaja como medium en aquel país. Desde allí mantuvo una charla con Los Andes, explicando cuáles son los alcances de la mediumnidad, cuáles los riesgos, cómo desarrolla su trabajo y cuál es su experiencia en relación a esa actividad.

- ¿Cómo definirías la mediumnidad y para qué sirve?

La verdad yo la llamo percepción, o revelaciones Gracias a la investigación personal que hice en muchos temas de espiritualidad, me ayudó a aceptarme y abrirme, a cumplir mi misión en la tierra. Al principio pensé que no me animaba a hablarlo con nadie. Pero con el tiempo entendí que venía de Dios, mientras más oraba, leía las escrituras y meditaba; más fuertes se volvían mis dones. Hasta que finalmente logré conectar con los ángeles quienes a través de sueños me instruyeron como corregirlos, valorarlos y respetarlos. Entendí que los dones no eran para mí, sino para ayudar a otros.

La medium mendocina que vive y trabaja en Estados Unidos

- ¿Hay distintos tipos de mediums?

Se que muchos expertos han tratado de definir distintos tipos de médium. Yo comprendo que esto se debe a que clasifican a un médium sólo como alguien que ve o que oye a seres del más allá. Los clarividentes, los clariaudientes, pero también están los “empáticos” que son aquellos que pueden canalizar y sentir lo que otras almas sienten, y no solo los que ya fallecieron, sino también los vivos. Yo tengo todos. Veo, escucho, huelo y siento, con los vivos y quienes pasaron a otro plano. Puedo interpretar sueños, leer los registros akáshicos, entre otras cosas. No es algo fácil de soportar. Hice muchas investigaciones, y sigo haciendo mis investigaciones. Todos los seres humanos hemos nacido con dones espirituales, el secreto está en descubrirlos. A partir de allí ¡es un viaje sin retorno porque cuando descubres todo lo que puedes lograr con esa naturaleza divina que te engalana es maravilloso!

- ¿Con qué conectas “del otro lado”?

Con mucha luz, con los seres que se fueron y con ángeles por sobre todas las cosas. No me gusta interactuar con los espíritus de la gente que falleció, uso la protección de mis ángeles de la guarda para que si hay algún mensaje, ellos sean quienes me lo comuniquen. En algunos casos muchos de nuestros familiares tienen la misión temporal de asistirnos con nuestros ángeles de la guarda. La mayoría de las personas tienen dos o tres ángeles, pero he notado que cuando son personas que trabajan en ayudar en la comunidad tienen más ayuda divina, al igual que los familiares que están a punto de perder un ser querido o los que an a pasar por una prueba de vida difícil.

- ¿Hay riesgo de conectar con “cosas oscuras”?

Sí, de hecho esto fue lo que me dio miedo desde niña y por ellos fue que me negaba a usar mis dones. Es también por eso que no me gustan las películas de terror, porque muchas cosas que no se perciben son similares a las que se ven en esas producciones cinematográficas. Yo siempre digo que quien no puede bloquear su visión teniendo estos dones puede llegar al borde de la locura. Pero cuando entiendes cómo protegerse, puedes bloquear lo que no quieres ver o sentir.

La medium mendocina que vive y trabaja en Estados Unidos

- ¿A que se le llama energía oscura?

Yo las denomino energías densas, porque no siempre son entidades, sino energía que se ve oscura, pero muchas veces son bloqueos emocionales, o personas que fallecieron, pero no pasaron a la luz. Muchos no saben que fallecieron, y otros prefieren quedarse para ayudar a sus seres queridos, y al no pasar a la luz se vuelven errantes. Muchas energías oscuras también son magias que se realizan sobre algunas personas o espacios.

- ¿Hay seres del otro lado que intentan comunicarse? ¿Por qué motivos?

Siempre que estoy ayudando a alguien en terapia, puedo percibir la visita de un ser querido que muchas veces solo vienen a mostrar apoyo. Otros quieren advertir a la familia de alguna situación, o algunas veces es para brindar consuelo y hacerle saber a quién se queda que allá del otro lado, todo es más bonito, que existe el más allá, que aún pueden comunicarse y que su existencia no terminó. Yo siempre digo que si la gente pudiera ver del otro lado del velo, nadie querría estar vivo. Hubo un par de veces que me enteré de que dos parientes lejanos habían fallecido porque se conectaron conmigo mientras meditaba. También vi a mi tía más amada cuando cruzó a la luz escoltada de dos seres de luz, al conectar con su energía solo me permitieron ver muy poco. Luego que cruzara se cerró una cortina de luz gigante delante de mis ojos, y solo pude ver de reflejo a mis abuelos y algunos tíos esperándola para recibirla. También algunos de los mensajes que recibí fue para que las personas desarrollen su fe. Mucha gente que me contacta no cree en estas cosas, pero viene por curiosidad, lo interesante es que tampoco creen en Dios o tienen la idea cerrada de un Dios de milagros, pero solo como en la antigüedad.

- ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esta cualidad?

Como a los 4 o 5 años de edad me di cuenta, pero en ese entonces no lo veía como cualidad. Varias veces lo comenté y noté que la única que podía ver ciertas cosas era yo. Entonces empecé a dudar y a encerrarme en mí misma por miedo al juicio de los demás. Una noche desperté a mi padre para que viniera al comedor de mi casa. Yo escuchaba y veía como cierta energía se movía en el comedor. Eran sombras gigantes que me daban miedo, entonces lo llamé y le dije: “ahí hay alguien ¿no lo ves?”. Mi papá dirigió su mirada hacia la puerta de entrada y al ventanal, se quedó callado y me dio la mano para llevarme a mi habitación. Ahí entendí que solo yo podía ver. Pero temía que pensaran que inventada todo.

- ¿Qué decían en tu entorno cuando empezaste a manifestar este don?

Fue muy sutil. Ya que yo soy maestra de doctrina, en mi religión me negaba rotundamente a manifestar mis dones por miedo a faltar a mi fe cristiana. Hasta que un día tuve una entrevista con mi líder religioso y le expliqué la situación. Para mi gran bendición él ya había tenido también ciertas experiencias, por lo que me alentó a ayudar con mucho amor y conciencia. Me dijo exactamente que se nos han confiado dones con un propósito Justo en ese tiempo estaba pasando por muchísimas tribulaciones,pero de a poco lo empecé a compartir y al comentarlo me encontré con incrédulos que se burlaban de lo que les decía hasta que escuchaban algo que solo ellos sabían, y empezaban a creer. Es muy común que la primera reacción de las personas sea ponerse a la defensiva porque saben que puedo ver algo que esconden. Lo que ignoran es que este es un don divino que se rige con leyes celestiales. Por lo que existen reglas que no se pueden violar. Por ejemplo, yo para poder percibir se me requiere que no juzgue, que sea por deseos sinceros de ayudar a la persona y que no utilice estos dones para propósitos personales como lo es el querer averiguar algo de la persona o averiguar algo por curiosidad. Si no obedezco estas reglas, mis dones se bloquean por lapsos de días o semanas. Mi familia y mis amigos, por otro lado, lo tomaron por sorpresa, no entendían cómo es posible que lo guardara por tanto tiempo. Otros de mis allegados directamente se niegan a creer, y está bien! Yo ya me he acostumbrado, sé que cada persona tiene su tiempo.

Jésica junto a sus hijos

- Tu facilidad para conectar con el otro lado, ¿te puede acarrear consecuencias negativas? En ese caso ¿cómo te cuidas?

Sí, sí te puede acarrear consecuencias negativas, si mi fe no está puesta en lo bueno. Si no estoy enfocada en seguir vibrando en la armonía del alma. También ocurre si la persona que tiene dones los utiliza sin miedo o interactuando con ciertas entidades. Si por alguna razón no estoy bien, ya sea por cansancio o por enfermedad y aun así no me cuido y trato de canalizar, ciertas entidades pueden intoxicar mi cuerpo. También puede afectar a otros si no se busca la guía para ayudar a la persona. Porque por más que exista la buena voluntad podría estar interfiriendo en la lección de alma de la persona a la que se trata de ayudar. Por lo que yo siempre rezo para tener la confirmación de si puedo ayudar o si debo ayudar en cada caso. Más de una vez me deje llevar y obvie las señales de no intervenir, pero quise de todos modos obrar y luego la persona a la que ayude tuvo problemas similares más grandes por no dejar que todo fluyera como debía ser. Esto sucede cuando hay algo que la persona debe aprender si o si, a través de una situación y la intervención de cualquier ayuda interrumpe ese proceso de aprendizaje.

- ¿Cuáles son las consultas más comunes?

Tengo de todo tipo de consultas, pero principalmente la gente viene por consejería, bloqueos emocionales, traumas y como han escuchado que puedo ayudarlos, quieren saber más del tema y aprender a usar sus dones. Otros vienen creyendo que les leeré una carta astral o el horóscopo, pero se van con una información mucho más profunda y amplia que luego les sirve para su progreso espiritual.

- ¿Colaborás con investigaciones policiales como se ve en las películas?

Solo colaboré una vez con los familiares de un chico que estaba desaparecido en Chihuahua, México. La familia pudo saber lo que pasó, concordaron con las pistas y la información que dieron los testigos, el lugar del secuestro pero no lograron hallar al muchacho debido al modo en que limpiaron las pistas. Aunque yo les di la información, no tenían las pruebas físicas, por lo que no pudieron incriminar a los responsables. Ese fue el único caso criminal en que acepté participar, los demás en su mayoría vienen porque trabajo con médicos que entienden que sus pacientes necesitan una ayuda aparte de la que ellos le pueden ofrecer.

- Qué le recomendás a la gente que “ve cosas” pero no tiene desarrollado el don y les atemoriza?

El mensaje es el mismo que para todas las personas que tienen cualquier don sin saber usarlo, para quienes también saben que tienen “algo especial” pero no saben que es, o que sienten que tienen una misión, pero no han descubierto qué es, yo les sugiero que eviten las distracciones del mundo haciendo buena administración del tiempo, con autocuidado para conectarte con tu verdadero ser. Pide ayuda a través de tus oraciones, medita con intención de recibir más conocimiento. Evita todo hábito que pueda bajar tu energía, como por ejemplo los chismes, juzgar a otros, no perdonar, guardar rencores, no estar atentos a nuestro propio cuerpo con lo que nos pide o necesita. Son detalles pequeños que pueden ayudarnos a desbloquear no solo nuestros dones sino también la sanación de relaciones personales, la economía del hogar y, fundamentalmente, la relación con nuestro Creador. Actuar en virtud, desde el amor y la luz es una garantía, porque solo con el deseo de utilizar los dones ya estaría dando los primeros pasos para vivir en su autenticidad. De esta manera no solo estará protegido sino que además estará progresando para que sus dones sean multiplicados.