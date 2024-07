“Me dicen Eva Perón o Maradona”: la frase de Furia que no le perdonaron en las redes

Furia es uno de los personajes que resaltó en la última edición de Gran Hermano por su personalidad muy particular. Si bien durante meses perfilaba a ser la ganadora del reality, algunas de sus actitudes y contestaciones hicieron que eso se diera vuelta y quedó en sexto lugar.

Desde que salió de la casa más famosa mantiene una relación tirante con su fandom, es decir con los fanáticos que la siguieron de cerca durante su paso por la competencia, ya que sus votos lograban que ella se mantuviera en el juego, domingo tras domingo.

Sin embargo, una vez que fue eliminada, hubo formas de la exjugadora que no cayeron bien en el fandom e incluso al revés, ya que amenazó con demandar a algunos seguidores por utilizar su apodo en redes, ya que para ella es su marca personal.

No hay dudas que aún queda un gran número de personas que la sigue y que está pendiente de lo que hace. Ahora forma parte del canal de stream de Alex Caniggia, al que se pudo sumar cuando Telefe rompió el contrato que tenía con ella, por lo que a pueden verla en su faceta de influencer y lo mismo en sus redes, donde realiza transmisiones en vivo a diario.

Furia asegura que en la calle la ven como “un ídolo”

Pero sorprendió recientemente en una entrevista con Teleshow, de Infobae, cuando aseguró que en la calle la comparan con Eva Perón y Diego Armando Maradona, dos ídolos populares que mueven masas.

“¿Cómo te sentís con el contacto con el público, con los fans?”, le preguntó Darian Rulo Schijman durante la nota con este medio. “A mí me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte”, respondió.

Fue entonces que sorprendió al asegurar: “Me ven como un ídolo, por eso cuando salgo, me dicen: “Eva Perón o Maradona”. No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos y tienen tantos sentimientos por mí que, incluso, a veces es tan obsesivo -no digo la palabra tóxica- pero es un amor tan profundo, como si fueran de mi propia sangre, que pasan los límites de la pantalla”.

En las redes reaccionaron a las declaraciones de la exparticipante de GH y la cuestionaron por esta comparación. “Delirio”, “Se confundió pobre, entendió mal, le habrán dicho epa pelón”, “Jajaja y esa gente que le dice eso está aquí con nosotros ?”, “Zulma Lobato en 2010 cuando contaba que era la nueva Evita”, “Y la perra seguía y seguía!! Desquiciada”, “A mí me dicen Elon Musk pero a veces me dicen Messi”, “Psiquiátrico, delirio, delirio, delirio”, fueron algunos de los miles de comentarios.