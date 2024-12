Mauro Icardi fue sometido a pericias psicológicas por pedido de la Justicia.

El futbolista Mauro Icardi asistió este martes al Cuerpo Interdisciplinario Forense para someterse a pericias psicológicas, en el marco de la denuncia presentada por Wanda Nara. Este procedimiento se llevó a cabo una semana después de que la Justicia ordenara a Nara realizar evaluaciones similares. Aunque la cita transcurrió en medio de gran expectativa, Icardi abandonó rápidamente el lugar, donde aseguraron que se retiró molesto y sin hacer declaraciones a la prensa. “Queremos cumplir con las órdenes judiciales. Hay que ser lo más cautelosos posibles”, declaró su abogada, Elba Marcovecchio, al ingresar con él al establecimiento.

El conflicto entre Icardi y Nara tiene como eje principal la disputa sobre la custodia de sus dos hijas en común. Según el periodista Rodrigo Alegre, el debate en las pericias psicológicas gira en torno al “centro de vida” de las niñas, es decir, dónde residirán y bajo el cuidado de quién. Además, el caso incluye otros litigios: el lugar donde se tramitará el divorcio (Icardi lo prefiere en Turquía, mientras Nara opta por Argentina), la exclusión de Icardi del hogar familiar en el Chateau Libertador, la cuota alimentaria y la jurisdicción territorial del caso.

El conflicto incluye a L-Gante, quien estuvo condenado. Foto: Instagram.

Según trascendió, Icardi no está de acuerdo con la decisión de que sus hijas vivan en Argentina junto a Wanda Nara, debido a la relación de la empresaria con el cantante de cumbia L-Gante, quien estuvo condenado y es conocido por ser consumidor de marihuana. Por su parte, Nara habría señalado en la Justicia que Icardi intenta controlar sus decisiones y no acepta la separación. “Es un tipo que no me deja separarme, que no acepta que no quiero estar más con él, que me dice que me va a arruinar la vida si lo dejo”, habría declarado la empresaria. El caso continúa en proceso, mientras ambas partes enfrentan un complejo panorama legal.